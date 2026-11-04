Trump anunță oprirea ajutorului militar anual de aproape 4 miliarde de dolari pentru Israel până la finalul lui 2026 și spune că Netanyahu a acceptat

Președintele american Donald Trump a declarat marți că SUA vor înceta până la sfârșitul anului acordarea ajutorului militar anual de aproape 4 miliarde de dolari pentru Israel, susținând că a convenit această măsură cu premierul Benjamin Netanyahu. Anunțul privește un acord de asistență prevăzut să continue până în septembrie 2028, iar Trump nu a explicat cum va fi pusă în aplicare încheierea anticipată a finanțării, relatează DW.

Într-un interviu pentru emisiunea „Fox & Friends”, președintele american a afirmat că înțelegerea cu Netanyahu a fost stabilită cu mai multe luni în urmă.

„În ceea ce privește plățile către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am ajuns la o înțelegere: îi dăm Israelului 4 miliarde de dolari pe an și am convenit, cu luni în urmă, că vom opri aceste plăți”, a declarat Trump.

Liderul american a susținut că Israelul este de acord cu decizia și nu mai are nevoie de finanțarea respectivă. El a precizat însă că sprijinul SUA ar putea continua în alte forme.

„Am convenit deja că, până la sfârșitul anului, nu îi vom mai da bani Israelului. Îl vom ajuta însă dacă va avea nevoie”, a spus Trump, adăugând că Israelul va putea cumpăra arme americane „oricând dorește”.

Actualul acord prevede acordarea a 3,8 miliarde de dolari anual pentru asistență militară. Memorandumul, semnat în timpul administrației Barack Obama, acoperă zece ani, începând din 2019, și urmează să expire în septembrie 2028.

Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, Israelul a primit din partea SUA, de la înființarea sa în 1948, sprijin economic și militar echivalent cu peste 300 miliarde de dolari, calculat la valoarea ajustată cu inflația.

Netanyahu exprimase anterior intenția de a reduce dependența militară de Washington. În iunie, premierul israelian afirmase că apreciază „profund” sprijinul prietenilor americani, dar că Israelul trebuie să își dezvolte propriile capacități.

„Trebuie să ne eliberăm de dependență și să ne construim propria rețea independentă de înarmare”, declarase acesta.

Anunțul lui Trump a provocat critici din partea lui Gadi Eisenkot, adversar al premierului, care încearcă să formeze o coaliție capabilă să îl înfrunte politic pe Netanyahu.

„Faptul că structurile de apărare ale Israelului află din presă despre o schimbare în relația noastră strategică, în același timp cu publicul israelian, arată cât de periculos este comportamentul lui Benjamin Netanyahu”, a transmis Eisenkot pe X. „Nu mai poate fi considerat demn de încredere și trebuie înlocuit”, a adăugat el.

Trump a făcut declarațiile în ziua alegerilor americane de la jumătatea mandatului, pe fondul criticilor privind continuarea finanțării Israelului în timp ce populația SUA se confruntă cu scumpiri.

Președintele a spus că decizia urmărește și eliminarea unui argument folosit împotriva republicanilor de politicieni democrați de stânga, precum Abdul El-Sayed din Michigan.

Sprijinul american pentru Israel, susținut timp de decenii de ambele mari partide, a devenit tot mai contestat, în special după ofensiva israeliană din Gaza declanșată în urma atacului Hamas din octombrie 2023.

Un sondaj al Universității Quinnipiac din iunie arăta că 48% dintre alegători și 66% dintre democrați considerau că SUA sprijină prea mult Israelul, față de 16%, respectiv 20%, în 2017. Separat, un sondaj Pew Research Center din martie 2025 indica faptul că 53% dintre americani aveau o opinie nefavorabilă despre Israel, comparativ cu 42% în 2022.