Trump anunță pregătiri pentru explorări petroliere, gaziere și minerale în Groenlanda: Insula „nu are egal” pentru securitatea SUA și a Europei

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că în Groenlanda se pregătesc ample activități de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale, fără să ofere detalii despre proiecte sau despre implicarea companiilor americane. În aceeași postare pe Truth Social, el a subliniat importanța strategică a insulei pentru apărarea Statelor Unite și a Europei, relatează Euronews.

„Ample explorări petroliere, gaziere și minerale sunt pe cale să înceapă în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”, a scris Trump.

Invocând opiniile unor experți, președintele american a susținut că volumul de petrol ușor accesibil ar fi mai mare decât în aproape orice altă regiune a lumii. El nu a prezentat însă estimări concrete, un calendar al lucrărilor sau informații despre operatorii care ar urma să participe.

Groenlanda dispune de zăcăminte neexploatate de pământuri rare, iar topirea gheții polare poate deschide noi rute maritime, sporind interesul economic și strategic pentru regiune.

În august, relatările despre operațiuni pregătitoare ale unei companii petroliere americane într-o zonă izolată din estul Groenlandei au provocat îngrijorări în rândul localnicilor și al autorităților insulei, potrivit Euronews.

Pe lângă perspectiva valorificării resurselor, Trump a prezentat Groenlanda drept un teritoriu cu o importanță de neegalat pentru securitatea transatlantică.

„Din perspectiva securității, pentru apărarea și acțiunile ofensive atât ale Statelor Unite ale Americii, cât și ale Europei, Groenlanda nu are egal”, a afirmat președintele american.

El a susținut că eventualele atacuri asupra SUA ar trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemele americane de apărare ar intercepta drone, rachete sau alte tipuri de arme.

Insula se află pe cea mai scurtă rută a rachetelor între Rusia și Statele Unite, ceea ce îi conferă un rol strategic în proiectul scutului antirachetă „Golden Dome” promovat de Trump.

Declarațiile vin după acordul de securitate semnat în septembrie de SUA cu liderii Danemarcei și Groenlandei, în marja Adunării Generale a ONU de la New York. Înțelegerea a urmat amenințărilor lui Trump privind preluarea prin forță a teritoriului arctic.

Potrivit termenilor acordului, publicați de Ministerul danez de Externe, Statele Unite își vor putea extinde prezența militară prin modernizarea și extinderea bazei spațiale Pituffik și prin înființarea unor noi zone de apărare la Narsarsuaq și Mestersvig.

Documentul permite, de asemenea, accesul și deplasarea forțelor americane între zonele de apărare pe uscat, pe mare și în aer, inclusiv prin apele teritoriale, precum și survolul și aterizarea aeronavelor americane pe insulă.

Acordul nu a prevăzut transferul Groenlandei către SUA, în pofida dorinței exprimate anterior de Trump. Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că înțelegerea consolidează securitatea comună în Arctica și Atlanticul de Nord, iar premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a apreciat că aceasta este în beneficiul tuturor.

SUA operează în prezent baza spațială Pituffik, utilizată pentru avertizare privind atacurile cu rachete, apărare antirachetă și supraveghere spațială.