Trump anunță “progrese majore” pentru o bază a Armatei SUA în Polonia: “Va fi un pas istoric pentru marea noastră Alianță SUA-Polonia”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul și Varșovia au făcut „progrese majore” în direcția înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia, afirmând că locația acesteia ar putea fi anunțată în curând.

„VESTI EXCELENTE! Datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, se înregistrează progrese majore în direcția înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia”, a scris Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că, în cazul în care proiectul se concretizează, locul în care va fi amplasată baza „va fi anunțat foarte curând”.

„Acesta va fi un pas istoric pentru Marea noastră Alianță SUA–Polonia”, a adăugat Trump.

Aproximativ 10.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Polonia, aproape exclusiv într-un sistem de rotații.

Declarația lui Trump și referirea la președintele Nawrocki, un rival al actualului guvern condus de Donald Tusk, a fost urmată de o reacție a ministrului apărării Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Buna cooperare dintre președinți produce, de asemenea, rezultate pozitive. Aceasta este o confirmare importantă a cooperării noastre strategice. Vă mulțumesc pentru toate eforturile depuse în vederea înființării unei baze americane permanente în Polonia. Lucrăm împreună pentru securitatea noastră”, a scris el, pe X.

Bardzo ważna deklaracja prezydenta @realDonaldTrump dotycząca zbliżajacej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykanskich w Polsce. Dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty. To istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy. Dziękuję za… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 17, 2026

Statele Unite au lansat oficial o revizuire a dispozitivului lor militar din Europa, proces care urmărește să determine aliații europeni să își asume „responsabilitatea principală pentru apărarea lor convențională” și care menține deschisă perspectiva unei reduceri semnificative a prezenței militare americane pe continent.

În acest context, Polonia își consolidează poziția strategică pe flancul estic al NATO. Varșovia alocă aproximativ 5% din PIB pentru apărare și derulează un amplu program de modernizare a forțelor armate, prin achiziții de miliarde de euro, în special din Statele Unite, în paralel cu eforturile de extindere a prezenței militare americane pe teritoriul polonez.

Cel mai recent exemplu al relației polono-americane în materie de securitate este acordul semnat la Varșovia de SUA și de Polonia pentru garantarea unui împrumut în valoare de 4 miliarde de dolari, în cadrul programului american Foreign Military Financing (FMF), destinat finanțării achizițiilor de echipamente de apărare americane de către Polonia.