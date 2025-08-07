SUA
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să impună tarife de 100% pentru importuri de semiconductori în valoare de zeci de miliarde de dolari, utilizând o prevedere privind securitatea națională. Măsura vizează relocarea producției în Statele Unite, însă companiile care se angajează să fabrice cipuri pe teritoriul american ar putea fi scutite, informează Politico.
„Vom impune un tarif de aproximativ 100% pe cipuri și semiconductori,” a declarat Trump în cadrul unui eveniment la Casa Albă, în prezența CEO-ului Apple, Tim Cook, care a anunțat o investiție suplimentară de 100 miliarde de dolari în SUA.
Trump a subliniat că firmele care produc cipuri în SUA nu vor fi afectate de noile taxe vamale, însă nu a fost clar dacă se referă strict la cipurile fabricate intern sau și la cele importate de aceleași companii din străinătate.
„Dacă v-ați angajat să construiți sau sunteți în proces de construire, așa cum fac mulți, nu se aplică nicio taxă. Dacă, din anumite motive, spuneți că construiți și nu construiți, revenim și adăugăm suma, aceasta se acumulează și vă vom percepe taxa la o dată ulterioară. Trebuie să plătiți,” a avertizat președintele.
Un oficial de la Casa Albă, citat sub anonimat, a precizat că detalii suplimentare vor apărea în anunțul oficial. „Dar ideea clar exprimată de președinte este că tarifele vor fi aplicate treptat și diferențiat, pentru a reloca producția fără a perturba lanțurile de aprovizionare”, a precizat el.
Statele Unite au importat în 2024 semiconductori în valoare de peste 60 miliarde de dolari, majoritatea din Asia: Taiwan, Malaysia, Vietnam, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, dar și din Uniunea Europeană. China a furnizat semiconductori de aproximativ 2 miliarde de dolari, în special pentru industria auto.
Ca parte a unui acord comercial agreat recent cu SUA, Uniunea Europeană a obținut o excepție parțială, urmând să suporte un tarif de doar 15%. Coreea de Sud și Japonia ar beneficia de angajamente similare.
Anunțul vine în urma unei anchete demarate de secretarul comerțului, Howard Lutnick, pe 1 aprilie, în baza Secțiunii 232 din Legea extinderii comerțului din 1962, care permite restricționarea importurilor considerate amenințări la adresa securității naționale.
Taiwan, cel mai mare furnizor de semiconductori pentru SUA în 2024 (12 miliarde de dolari), a avertizat că impunerea tarifelor ar „crește costurile de producție” pentru numeroase companii americane și ar putea „reduce dorința companiilor taiwaneze de a investi în Statele Unite”. Declarația vizează proiectul uriaș al Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. de a investi până la 165 miliarde de dolari în facilități de producție avansată în Arizona.
Pe lângă tarifele anunțate miercuri, administrația Trump a impus anterior taxe de 50% pentru oțel, aluminiu și cupru, precum și tarife între 15% și 25% pentru automobile și piese auto.
Asociația Autos Drive America, care reprezintă producătorii auto străini din SUA, a avertizat că un tarif de 25% pe cipuri și echipamente pentru fabricarea semiconductorilor ar putea crește costul unui autoturism cu 1.200 până la 2.500 de dolari.
La rândul său, Semiconductor Industry Association, principala organizație a industriei din SUA, a transmis că tarifele „netargetate” ar putea avea efectul invers celui dorit, ducând la o creștere a costului dezvoltării tehnologice și al fabricării de cipuri în America.
Trump nu a menționat miercuri dacă tarifele vor include și echipamentele de fabricare a semiconductorilor, deși acestea au fost acoperite de ancheta inițială. În 2024, Japonia a fost principalul furnizor de astfel de echipamente (3,8 miliarde de dolari), urmată de Singapore, Țările de Jos, Germania, Coreea de Sud, Malaysia și China.
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres.
Într-o telegramă datată 4 august, semnată de secretarul de stat american Marco Rubio, Departamentului de Stat susține că UE urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a discursului instigator la ură și a dezinformării, iar DSA înăsprește și mai mult aceste limitări.
DSA este o lege europeană care urmărește să facă spațiul digital mai sigur și mai echitabil, impunând platformelor mari obligația de a acționa mai ferm împotriva conținutului ilegal, de la discursul instigator la ură până la materialele ce implică abuzuri sexuale asupra copiilor.
Trump a făcut din combaterea cenzurii – în special ceea ce consideră a fi sufocarea vocilor conservatoare online – o temă majoră a administrației sale. Înalți oficiali americani, inclusiv vicepreședintele JD Vance, s-au concentrat asupra oficialilor și reglementărilor din UE, acuzând o „cenzurare” a americanilor, reproș pe care Uniunea Europeană îl respinge.
Telegrama, al cărei titlu o descria ca o „cerere de acțiune”, a însărcinat diplomații americani din ambasadele SUA din Europa să interacționeze în mod regulat cu guvernele UE și autoritățile de servicii digitale pentru a transmite preocupările SUA cu privire la DSA și costurile financiare pentru companiile de tehnologie americane.
„Postările ar trebui să își concentreze eforturile pentru a consolida sprijinul guvernului gazdă și al altor părți interesate pentru a abroga și/sau modifica DSA sau legile UE sau naționale conexe care restricționează exprimarea online”, se arată în telegramă în secțiunea sa privind obiectivele, referindu-se la misiunile diplomatice ale SUA.
Mesajul le oferă sugestii specifice diplomaților americani cu privire la modul în care legislația UE ar putea fi modificată și punctele de discuție care să îi ajute să își susțină argumentul.
Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a făcut comentarii. Biroul șefei departamentului de tehnologie al UE, Henna Virkkunen, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.
În martie, șefii departamentelor antitrust și de tehnologie din UE le-au spus aleșilor americani că DSA urmărește menținerea piețelor digitale deschise și nu vizează giganții tehnologici americani.
Comisia Europeană a respins, de asemenea, speculațiile conform cărora regimul de reglementare tehnologică de referință al UE ar putea fi inclus în negocierile UE-SUA. „Legislația noastră nu va fi modificată. DMA (Digital Marketing Act – n.r.) și DSA nu sunt pe masa negocierilor comerciale cu SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-o conferință de presă zilnică.
Ordinul adresat diplomaților americani marchează o accelerare a eforturilor administrației de a promova ceea ce numește „tradiția americană a libertății de exprimare”, o politică ce a adăugat fricțiuni la relația deja tensionată a SUA cu aliații europeni.
Această politică a ieșit în evidență în februarie, când Vance i-a uimit pe liderii europeni acuzându-i – la o conferință cunoscută de obicei pentru demonstrațiile de unitate transatlantică – de faptul că cenzurează discursul unor grupuri precum partidul de dreapta AfD din Germania și că regresează în ceea ce privește democrația.
Trump și aliații săi republicani au acuzat în repetate rânduri administrația fostului președinte democrat Joe Biden că încurajează suprimarea libertății de exprimare pe platformele online, afirmații care s-au concentrat pe eforturile de a stopa afirmațiile false despre vaccinuri și alegeri.
Curtea Supremă a SUA a decis anul trecut că niciun contact al administrației Biden cu companiile de social media nu a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament din Constituția Americii.
Directiva Departamentului de Stat le-a ordonat diplomaților americani să investigheze orice acuzații de cenzură, pe care le-a descris ca „orice eforturi guvernamentale de a suprima formele protejate de exprimare sau de a constrânge companiile private să facă același lucru”, adăugând că ar trebui acordată prioritate oricăror incidente care afectează cetățenii și companiile americane.
Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin
Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.
Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.
„Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu președintele rus Vladimir Putin,” a scris Trump pe Truth Social. „S-au realizat progrese semnificative! Ulterior, i-am informat pe câțiva dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, iar noi vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a adăugat președintele american.
Trump nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor. Analiștii privesc cu prudență declarațiile liderului de la Casa Albă, în contextul în care afirmații anterioare privind disponibilitatea lui Putin de a negocia s-au dovedit neproductive. Kremlinul a oferit puține semnale că ar fi dispus să facă concesii sau să își revizuiască obiectivele strategice.
Totuși, în ultimele zile au circulat zvonuri neconfirmate potrivit cărora Rusia ar putea propune o suspendare reciprocă a atacurilor cu rază lungă de acțiune, ca ofertă către Trump. Nu este clar dacă această idee a fost discutată în cadrul întâlnirii de miercuri.
Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat că „s-au înregistrat progrese importante” în cadrul întâlnirii dintre Witkoff și Putin, adăugând că Trump este „deschis” la o întâlnire atât cu Putin, cât și cu Zelenski, relatează Politico.
„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a declarat Leavitt.
Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.
„Poziția noastră comună este foarte clară: războiul trebuie să se încheie. Și trebuie să se întâmple într-un mod cinstit,” a scris Zelenski pe rețelele sociale. „La apel au participat și lideri europeni și le sunt recunoscător fiecăruia pentru sprijin. Am discutat despre ce s-a spus la Moscova. Ucraina trebuie să-și apere independența. Cu toții avem nevoie de o pace durabilă și de încredere. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”, a adăugat liderul de la Kiev.
Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow.
Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025
Zelenski nu a oferit alte detalii despre „ceea ce s-a spus la Moscova”. La rândul său, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a descris discuțiile ca fiind „utile și constructive”, adăugând că doar după ce Witkoff îi va raporta lui Trump se vor putea trage concluzii mai clare.
„Am transmis anumite mesaje, în special privind problema ucraineană. De asemenea, am primit câteva mesaje din partea președintelui Trump,” a declarat Ushakov jurnaliștilor de la Moscova, potrivit DW.
Trump a amenințat anterior cu introducerea unor tarife secundare asupra țărilor care importă petrol rusesc, dacă până vineri nu se înregistrează un progres real spre pace. Miercuri, el a semnat deja un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol din Rusia, relatează Politico.
Ministerul de Externe al Indiei a reacționat dur: „Este extrem de regretabil că SUA au ales să impună tarife suplimentare asupra Indiei pentru acțiuni pe care și alte state le întreprind în interesul lor național.”
Un oficial din administrația Trump a precizat că „întâlnirea cu Rusia și emisarul Witkoff a decurs bine”. „Rușii sunt dornici să continue dialogul cu Statele Unite. Sancțiunile secundare sunt în continuare așteptate pentru vineri”, a precizat el.
Witkoff, avocat specializat în imobiliare fără experiență diplomatică, a ajuns la Moscova miercuri dimineață și a fost fotografiat plimbându-se printr-un parc central alături de Kirill Dmitriev, un emisar al Kremlinului implicat activ în negocieri. El a părăsit Rusia în aceeași seară, conform agențiilor de presă ruse.
Aceasta a fost a cincea vizită a lui Witkoff la Moscova în calitate de negociator-șef al lui Trump, dar prima de când președintele american a adoptat o poziție mai dură față de Rusia. Trump a revenit anterior asupra ultimatumului de 50 de zile adresat lui Putin, acuzând lipsa de dorință a Kremlinului de a-și schimba comportamentul și calificând recentele atacuri asupra civililor din Kiev drept „dezgustătoare”.
Ca răspuns la amenințările cu sancțiuni, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat că retorica dură ar putea duce la un conflict direct între Rusia și SUA. Trump a reacționat ordonând repoziționarea a două submarine nucleare americane.
Atât Trump, cât și autoritățile de la Kiev au cerut o încetare totală și necondiționată a focului, pentru a permite începerea negocierilor. O eventuală suspendare a atacurilor cu rază lungă de acțiune ar genera un moment de respiro pentru ambele părți.
Ucraina a atacat infrastructura energetică și militară rusă cu drone cu rază lungă de acțiune, provocând închiderea aeroporturilor rusești în timpul atacurilor. În același timp, Rusia continuă aproape zilnic bombardamentele cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene. În noaptea de marți spre miercuri, un centru recreativ din regiunea Zaporojie a fost lovit, soldându-se cu doi morți și 12 răniți, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov, relatează The Guardian.
Uneori, Rusia lansează până la 500 de drone kamikaze pe timp de noapte. Doar în Kiev, din luna mai, au fost ucise 72 de persoane în urma acestor atacuri.
În zilele următoare, este așteptată și o vizită la Kiev a altui emisar al lui Trump, generalul în retragere Keith Kellogg, însă data exactă nu a fost încă stabilită.
Într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, Witkoff a vorbit despre relația „caldă” pe care o are cu președintele Putin și a menționat că Trump a fost „emoționat” de un tablou în ulei care îl reprezenta și care i-a fost oferit drept cadou prin intermediul său.
„Acesta este genul de legătură pe care am reușit să o restabilim printr-un cuvânt simplu, apropo: comunicare,” a spus Witkoff.
Președintele Zelenski și-a exprimat anterior dorința de a se întâlni direct cu Vladimir Putin, într-un summit moderat de Donald Trump sau de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre o înțelegere negociată. Kremlinul a respins, însă, până acum această propunere și a preferat trimiterea unei delegații de rang inferior, condusă de fostul ministru al culturii, Vladimir Medinski, la o serie de discuții directe cu Ucraina la Istanbul. Ultima rundă de negocieri, din iulie, s-a încheiat după mai puțin de o oră, fără rezultat.
Trump amenință UE cu tarife de 35% dacă nu este respectat angajamentul de investiții de 600 miliarde de dolari
Președintele american Donald Trump a avertizat că Uniunea Europeană va fi supusă unor tarife vamale de 35% dacă nu va respecta angajamentul de a investi 600 miliarde de dolari în Statele Unite, parte a unui acord comercial și tarifar convenit recent între cele două părți, relatează Euronews.
Într-o intervenție telefonică, marți, la emisiunea Squawk Box de la CNBC, Trump a fost întrebat despre acordul politic încheiat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 27 iulie, în Scoția.
Președintele a susținut poziția SUA, menționând ceea ce o fișă informativă emisă de Casa Albă subliniase deja: acordul include un angajament ca UE să investească 600 miliarde de dolari în economia americană până la finalul celui de-al doilea mandat al său.
„Această nouă investiție se adaugă celor peste 100 miliarde de dolari pe care companiile din UE le investesc deja anual în Statele Unite”, se arată în documentul emis de Casa Albă după întâlnire.
Totuși, Comisia Europeană a precizat că nu are capacitatea legală de a decide investiții în numele sectorului privat, iar suma de 600 miliarde de dolari reprezintă mai degrabă o estimare bazată pe dialogul instituției cu mediul de afaceri.
„Nu este ceva ce UE, ca autoritate publică, poate garanta – este ceva bazat pe intențiile companiilor private”, a declarat săptămâna trecută un oficial european de rang înalt.
Întrebat în emisiunea CNBC ce forță obligatorie are această componentă a acordului, Trump a fost tranșant: „Dacă nu se întâmplă, atunci vor plăti tarife de 35%.”
El a mai adăugat că acest angajament investițional a fost unul dintre motivele pentru care SUA au redus tarifele generale aplicate bunurilor europene la 15%, dar că, în cazul în care înțelegerile nu vor fi respectate, tarifele mai mari „vor intra din nou în vigoare”.
Comisia Europeană nu a comentat public declarațiile președintelui Trump, însă marți a suspendat un pachet de contramăsuri comerciale în valoare de 93 miliarde de euro, care urma să intre în vigoare pe 7 august. Suspendarea a fost decisă în contextul în care negocierile privind o declarație comună care să formalizeze acordul politic de la Edinburgh sunt în desfășurare.
Acordul politic cu Bruxelles-ul a fost anunțat pe 27 iulie la Turnberry, în Scoția, în urma unor discuții de 40 minute între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump. Totuși, acordul final prevede o taxă vamală de 15% pentru majoritatea bunurilor exportate din UE către SUA — un prag redus la jumătate față de cel de 30% pe care Washington-ul amenința că-l va impune de la 1 august– și reprezintă un recul semnificativ față de poziția inițială a UE. Von der Leyen propusese la începutul negocierilor „tarife zero la zero pentru bunurile industriale”. În cele din urmă, potrivit declarațiilor sale, părțile au convenit doar asupra unui regim de „tarife zero pentru o serie de produse strategice”, printre care aeronave și componente, anumite substanțe chimice și produse agricole selectate. Von der Leyen a precizat, de asemenea, că înțelegerea nu include nicio decizie referitoare la sectorul băuturilor spirtoase.
Citiți și Nemulțumire în Parlamentul European privind acordul comercial și tarifar UE-SUA: Relevă „o asimetrie bătută în cuie”
În plus, acordul convenit în Scoția prevede creșterea de către UE a achizițiilor de energie și echipamente militare din SUA, precum și a investițiilor europene în SUA. Concret, blocul s-a angajat să cumpere din SUA produse energetice – gaz natural lichefiat, petrol și produse din energie nucleară – în valoare de 750 miliarde de dolari în următorii trei ani și să realizeze în SUA investiții suplimentare de 600 miliarde de dolari, a explicat președintele american. UE intenționează, de asemenea, să achiziționeze cipuri IA în valoare de 40 miliarde de euro, esențiale pentru menținerea avantajului tehnologic al UE.
În acest timp, taxele vamale percepute de UE asupra importurilor din SUA vor fi zero.
Ursula von der Leyen a declarat că UE acceptă aceste taxe pentru echilibrarea schimburilor comerciale cu SUA, țară care înregistrează un deficit comercial semnificativ în relațiile comerciale cu UE.
În 2024, UE a exportat bunuri în valoare de 606 miliarde de dolari către SUA, în timp ce exporturile SUA către țările UE au însumat 370 de miliarde de dolari, de unde rezultă un deficit comercial de 236 de miliarde de dolari în defavoarea SUA, conform datelor oficiale, care nu includ serviciile.
Săptămâna trecută, Comisia Europeană a transmis un comunicat pentru a explica conținutul înțelegerii cu SUA și pentru a clarifica natura acesteia:
„Acordul politic încheiat între președinta von der Leyen și președintele Trump servește intereselor economice fundamentale ale UE în ceea ce privește relațiile comerciale și de investiții stabile și previzibile între UE și SUA. În același timp, acesta respectă pe deplin suveranitatea UE în materie de reglementare și protejează sectoarele sensibile ale agriculturii UE, precum carnea de vită sau de pasăre. (…) Acordul politic din 27 iulie 2025 nu are caracter juridic obligatoriu. Pe lângă luarea măsurilor imediate asumate, UE și SUA vor continua negocierile, în conformitate cu procedurile interne relevante, pentru a pune în aplicare pe deplin acordul politic”, afirmă Executivul European.
Orice acord va trebui aprobat de toate statele membre. Ambasadorii țărilor membre ale UE, aflați într-o vizită în Groenlanda, au fost informați duminică dimineață de Comisie cu privire la stadiul negocierilor și urmează să se reunească din nou după ce acordul va fi finalizat.
