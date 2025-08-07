Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina.

Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru ca Rusia să accepte un acord de pace, sub amenințarea unor noi sancțiuni.

„Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu președintele rus Vladimir Putin,” a scris Trump pe Truth Social. „S-au realizat progrese semnificative! Ulterior, i-am informat pe câțiva dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, iar noi vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a adăugat președintele american.

Trump nu a oferit detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor. Analiștii privesc cu prudență declarațiile liderului de la Casa Albă, în contextul în care afirmații anterioare privind disponibilitatea lui Putin de a negocia s-au dovedit neproductive. Kremlinul a oferit puține semnale că ar fi dispus să facă concesii sau să își revizuiască obiectivele strategice.

Totuși, în ultimele zile au circulat zvonuri neconfirmate potrivit cărora Rusia ar putea propune o suspendare reciprocă a atacurilor cu rază lungă de acțiune, ca ofertă către Trump. Nu este clar dacă această idee a fost discutată în cadrul întâlnirii de miercuri.

Într-o declarație făcută miercuri după-amiază, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat că „s-au înregistrat progrese importante” în cadrul întâlnirii dintre Witkoff și Putin, adăugând că Trump este „deschis” la o întâlnire atât cu Putin, cât și cu Zelenski, relatează Politico.

„Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis la o întâlnire atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski. Președintele Trump dorește ca acest război brutal să ia sfârșit”, a declarat Leavitt.

Miercuri seara, Trump a vorbit telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat în drum spre Kiev după o vizită în zonele de front din nord-estul țării.

„Poziția noastră comună este foarte clară: războiul trebuie să se încheie. Și trebuie să se întâmple într-un mod cinstit,” a scris Zelenski pe rețelele sociale. „La apel au participat și lideri europeni și le sunt recunoscător fiecăruia pentru sprijin. Am discutat despre ce s-a spus la Moscova. Ucraina trebuie să-și apere independența. Cu toții avem nevoie de o pace durabilă și de încredere. Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care l-a început”, a adăugat liderul de la Kiev.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump’s representative, Steve Witkoff, visited Moscow. Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2025

Zelenski nu a oferit alte detalii despre „ceea ce s-a spus la Moscova”. La rândul său, consilierul lui Putin, Yuri Ushakov, a descris discuțiile ca fiind „utile și constructive”, adăugând că doar după ce Witkoff îi va raporta lui Trump se vor putea trage concluzii mai clare.

„Am transmis anumite mesaje, în special privind problema ucraineană. De asemenea, am primit câteva mesaje din partea președintelui Trump,” a declarat Ushakov jurnaliștilor de la Moscova, potrivit DW.

Trump a amenințat anterior cu introducerea unor tarife secundare asupra țărilor care importă petrol rusesc, dacă până vineri nu se înregistrează un progres real spre pace. Miercuri, el a semnat deja un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% asupra importurilor din India, invocând continuarea achizițiilor indiene de petrol din Rusia, relatează Politico.

Ministerul de Externe al Indiei a reacționat dur: „Este extrem de regretabil că SUA au ales să impună tarife suplimentare asupra Indiei pentru acțiuni pe care și alte state le întreprind în interesul lor național.”

Un oficial din administrația Trump a precizat că „întâlnirea cu Rusia și emisarul Witkoff a decurs bine”. „Rușii sunt dornici să continue dialogul cu Statele Unite. Sancțiunile secundare sunt în continuare așteptate pentru vineri”, a precizat el.

Witkoff, avocat specializat în imobiliare fără experiență diplomatică, a ajuns la Moscova miercuri dimineață și a fost fotografiat plimbându-se printr-un parc central alături de Kirill Dmitriev, un emisar al Kremlinului implicat activ în negocieri. El a părăsit Rusia în aceeași seară, conform agențiilor de presă ruse.

Aceasta a fost a cincea vizită a lui Witkoff la Moscova în calitate de negociator-șef al lui Trump, dar prima de când președintele american a adoptat o poziție mai dură față de Rusia. Trump a revenit anterior asupra ultimatumului de 50 de zile adresat lui Putin, acuzând lipsa de dorință a Kremlinului de a-și schimba comportamentul și calificând recentele atacuri asupra civililor din Kiev drept „dezgustătoare”.

Ca răspuns la amenințările cu sancțiuni, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat că retorica dură ar putea duce la un conflict direct între Rusia și SUA. Trump a reacționat ordonând repoziționarea a două submarine nucleare americane.

Atât Trump, cât și autoritățile de la Kiev au cerut o încetare totală și necondiționată a focului, pentru a permite începerea negocierilor. O eventuală suspendare a atacurilor cu rază lungă de acțiune ar genera un moment de respiro pentru ambele părți.

Ucraina a atacat infrastructura energetică și militară rusă cu drone cu rază lungă de acțiune, provocând închiderea aeroporturilor rusești în timpul atacurilor. În același timp, Rusia continuă aproape zilnic bombardamentele cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene. În noaptea de marți spre miercuri, un centru recreativ din regiunea Zaporojie a fost lovit, soldându-se cu doi morți și 12 răniți, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov, relatează The Guardian.

Uneori, Rusia lansează până la 500 de drone kamikaze pe timp de noapte. Doar în Kiev, din luna mai, au fost ucise 72 de persoane în urma acestor atacuri.

În zilele următoare, este așteptată și o vizită la Kiev a altui emisar al lui Trump, generalul în retragere Keith Kellogg, însă data exactă nu a fost încă stabilită.

Într-un interviu acordat lui Tucker Carlson, Witkoff a vorbit despre relația „caldă” pe care o are cu președintele Putin și a menționat că Trump a fost „emoționat” de un tablou în ulei care îl reprezenta și care i-a fost oferit drept cadou prin intermediul său.

„Acesta este genul de legătură pe care am reușit să o restabilim printr-un cuvânt simplu, apropo: comunicare,” a spus Witkoff.

Președintele Zelenski și-a exprimat anterior dorința de a se întâlni direct cu Vladimir Putin, într-un summit moderat de Donald Trump sau de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre o înțelegere negociată. Kremlinul a respins, însă, până acum această propunere și a preferat trimiterea unei delegații de rang inferior, condusă de fostul ministru al culturii, Vladimir Medinski, la o serie de discuții directe cu Ucraina la Istanbul. Ultima rundă de negocieri, din iulie, s-a încheiat după mai puțin de o oră, fără rezultat.