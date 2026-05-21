Trump anunță trimiterea a încă 5.000 de militari americani în Polonia, invocând relația sa cu Nawrocki

Președintele american Donald Trump a anunțat, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia, invocând relația sa cu noul președinte polonez Karol Nawrocki.

„Pe baza alegerii de succes a lui Karol Nawrocki, acum președinte al Poloniei, pe care am fost mândru să îl susțin, și având în vedere relația noastră cu acesta, am plăcerea să anunț că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de militari în Polonia”, a scris Donald Trump.

Anunțul vine în contextul în care secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a surprins Polonia săptămâna trecută prin anularea unei desfășurări prin rotație planificate de 4.000 de militari. Totuși, Washingtonul a furnizat asigurări Varșoviei că anularea desfășurării a 4.000 de militari americani este „de natură logistică” și nu afectează securitatea țării.

Totodată, la începutul lunii, Pentagonul a anunțat că va retrage cel puțin 5.000 de militari din Germania, după schimbul de replici dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz privind conflictul din Orientul Mijlociu. Disputa s-a amplificat după comentariile lui Merz, care a afirmat că Teheranul a reușit să „umilească” Washingtonul prin tactica adoptată în negocieri.

Prezent săptămâna trecută la summitul B9 de la București, președintele polonez Karol Nawrocki a arătat că țara sa este pregătită să găzduiască mai multe trupe americane, subliniind că i-a comunicat acest lucru omologului american Donald Trump, în cursul unei discuții pe care au avut-o pe data de 3 mai. El a precizat că acest demers este întreprins în interesul securității naționale a Poloniei și nu unul îndreptat împotriva statelor europene occidentale.

Mai multe state NATO de pe flancul estic, îndeosebi Polonia, România, Lituania, Estonia și Letonia, încearcă să atragă o prezență militară americană sporită, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat intenția de a retrage cel puțin 5.000 de militari americani din Germania.

Polonia este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite în regiune și găzduiește deja mii de militari americani, precum și infrastructură militară strategică a NATO.