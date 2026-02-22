Trump anunță trimiterea unei nave-spital în Groenlanda; Danemarca spune că „nu este nevoie”, populația beneficiind de „îngrijirile medicale de care are nevoie”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va trimite o navă-spital americană în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că dorește să îl preia, relatează Politico.

„Lucrând cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda pentru a avea grijă de numeroșii oameni care sunt bolnavi și nu sunt îngrijiți acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe rețelele sociale, alături de o ilustrație a navei-spital americane USNS Mercy.

Trump l-a desemnat pe Landry drept emisar special pentru Groenlanda chiar înainte de Crăciun, în contextul în care președintele american și-a reiterat intenția de a obține controlul asupra teritoriului danez autoguvernat, pe care îl consideră esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Anunțul a fost făcut înaintea unei cine organizate la Casa Albă pentru guvernatori republicani, unde Trump a stat alături de Landry.

Casa Albă și Pentagonul nu au oferit detalii suplimentare privind anunțul, iar motivele exacte ale deciziei nu au fost clarificate, potrivit Politico.

Autoritățile daneze au respins, însă, ideea că Groenlanda ar avea nevoie de o intervenție medicală specială din partea Statelor Unite.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat duminică pentru postul național DR că „populația Groenlandei beneficiază de îngrijirile medicale de care are nevoie, fie în Groenlanda, fie, dacă este necesar tratament specializat, în Danemarca.”

„Nu este ca și cum ar exista o nevoie pentru o inițiativă specială în domeniul sănătății în Groenlanda”, a adăugat el.

Premierul danez Mette Frederiksen a calificat anterior drept „inacceptabile” presiunile continue ale SUA privind Groenlanda, în cadrul Conferinței de Securitate de la München. „Permiteți-mi să spun așa: dacă o țară NATO atacă o altă țară NATO, atunci NATO este terminată. Atunci jocul s-a încheiat”, a afirmat aceasta.

Duminică, fără a face referire directă la nava-spital anunțată de Trump, Frederiksen a elogiat sistemul medical danez: „Sunt fericită să trăiesc într-o țară unde există acces gratuit și egal la servicii de sănătate pentru toți. Unde nu asigurările și averea determină dacă primești tratamentul potrivit. Avem aceeași abordare și în Groenlanda”, a scris premierul danez pe Facebook.

Marina americană dispune de două nave-spital, USNS Mercy și USNS Comfort, utilizate pentru sprijinirea trupelor în timpul desfășurărilor militare și pentru operațiuni umanitare sau de intervenție în caz de dezastre.