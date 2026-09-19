Trump anunță un acord cu Danemarca și Groenlanda care va oferi SUA “control permanent” asupra securității insulei. Înțelegerea ar putea fi semnată la ONU

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda prin care, potrivit acestuia, SUA ar obține „control permanent” asupra securității și a altor nevoi ale Groenlandei, precum și dreptul de a împiedica prezența militară sau investițiile considerate sensibile ale adversarilor SUA pe insulă.

„Sunt încântat să anunț că Statele Unite ale Americii au încheiat un Acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care conferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi în Groenlanda, răspunzând pe deplin TUTUROR numeroaselor noastre preocupări ale SUA. NU va exista NICIUN COST pentru Statele Unite!”, a scris Trump într-o postare pe X.

BREAKING NEWS: I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with The Kingdom of Denmark, and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Potrivit președintelui american, acordul ar garanta că Statele Unite vor avea „pentru totdeauna” capacitatea de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru securitatea și apărarea Groenlandei și a SUA.

„Am lucrat cu reprezentanții Danemarcei și ai Groenlandei pentru a garanta că Statele Unite vor avea PENTRU TOTDEAUNA capacitatea deplină de a face ceea ce este necesar în Groenlanda pentru a asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii”, a afirmat Trump.

Potrivit unei declarații comune a guvernelor Danemarcei și Groenlandei, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au anunțat un progres major în disputa privind insula arctică.

„Mă bucur că există perspectiva unui acord bun pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei și Statele Unite”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen într-un comunicat.

Ea a adăugat că acordul este „foarte bun pentru NATO și Europa” și recunoaște „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului (Danemarcei) și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Expected agreement on strengthened security in the Arctic and the North Atlantic Area pic.twitter.com/ARCMGgSA75 — Statsministeriet (@Statsmin) September 18, 2026

Donald Trump a susținut, de asemenea, că niciun adversar al SUA nu va putea avea o bază militară, o prezență militară sau realiza „investiții sensibile” în Groenlanda fără aprobarea expresă, în scris, a Statelor Unite.

„De acum înainte, niciun adversar al SUA nu va putea VREODATĂ să aibă o bază în Groenlanda, o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”, a transmis Trump.

Președintele american a descris acordul drept unul fără termen de expirare, afirmând că acesta este un „acord cu «Viață infinită»”.

„Acesta este un acord cu «Viață infinită», nu are sfârșit!”, a scris Trump, susținând că înțelegerea reprezintă o soluție „excelentă” pentru Statele Unite, Danemarca, Groenlanda și aliații Washingtonului.

Trump a anunțat totodată că SUA vor începe „imediat” procesul de dezvoltare a unei prezențe militare de amploare în Groenlanda.

„Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare de amploare în partea corespunzătoare a Groenlandei, dintre care există multe. Vom colabora cu populația Groenlandei la dezvoltarea și construcția acesteia”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump a invocat importanța strategică a Groenlandei, afirmând că președinții americani cunosc această importanță de peste un secol, dar nu au reușit să acționeze în consecință.

„Sunt mândru să fiu președintele care a soluționat permanent și definitiv această situație extrem de importantă”, a scris Trump.

El a încheiat mesajul afirmând că acordul reprezintă „un vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii” și că este „extrem de important, istoric și special”.

Acordul este așteptat să fie semnat săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU.

Jens-Frederik Nielsen, șeful guvernului Groenlandei, a declarat că „este îmbucurător că suntem pe punctul de a încheia un acord care asigură și consolidează securitatea Groenlandei, a Regatului Danemarcei, a Statelor Unite și a alianței occidentale”.

Acordul este în beneficiul celor trei guverne și „recunoaște interesele Groenlandei și locul nostru în cooperarea internațională”, a adăugat Nielsen.

Citiți și

Planul SUA pentru Groenlanda: baze americane, libertate operațională extinsă și “Domul de Aur” împotriva influenței ostile a Chinei și Rusiei

Trump leagă prezența militară americană în Europa de un „acord foarte bun” privind Groenlanda

De la revenirea la Casa Albă, anul trecut, Trump a făcut presiuni asupra Danemarcei pentru a vinde Groenlanda Statelor Unite și chiar a amenințat că va prelua insula prin forță, insistând că aceasta este esențială pentru securitatea SUA. Danemarca și Groenlanda au declarat în repetate rânduri că insula nu este de vânzare.

Discuțiile privind Groenlanda au atins un punct alarmant de tensiune la începutul anului. Liderii lumii reuniți la Forumul Economic Mondial de la Davos s-au văzut nevoiți să gestioneze o criză transatlantică de proporții, declanșată prin decizia președintelui SUA de a impune tarife vamale de 10% împotriva a opt țări europene de la data de 1 februarie, cu sporirea lor la 25% începând cu 1 iunie, până „în momentul în care se ajunge la un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei” de către Statele Unite, obiectiv respins cu fermitate de europeni. Trump a escaladat o criză diplomatică și comercială legată de Groenlanda, vizând Danemarca, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Suedia și Finlanda, țări care au răspuns apelului Copenhagăi de a trimite militari ca parte a unui exercițiu militar în zona arctică.

Pe acest fond, liderii celor 27 de guverne ale Uniunii Europene s-au reunit pe 22 ianuarie, pentru a discuta un răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda și au luat în calcul aplicarea unor tarife în valoare de 93 de miliarde de euro asupra Statelor Unite sau restricționarea accesului companiilor americane pe piața europeană. Totodată, Parlamentul European a înghețat procedurile de adoptare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite “până când SUA reia o cale de cooperare, nu de confruntare”.

La Davos însă, Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit premisele unui acord privind securitatea arctică.

Acordul despre care Rutte și Trump au oferit puține detalii era preconizat să includă patru puncte principale. Primele două prevăd renegocierea acordului bilateral de apărare din 1951 dintre Statele Unite și Danemarca, și actualizat în 2004, pentru a fi adaptat inclusiv pentru sistemul antirachetă (Golden Dome) propus de Trump și cu posibil acces extins al SUA în Groenlanda pe modelul bazelor britanice în Cipru, precum și angajamentul guvernelor europene de a-și crește contribuția la securitatea regională, inclusiv printr-o posibilă misiune NATO. Ultimele două puncte, mai speculative, prevăd un acord între UE și SUA de a nu impune noi tarife reciproc și crearea unui organism de supraveghere a drepturilor de explorare, pentru a preveni ca alte puteri majore, precum China sau Rusia, să obțină controlul resurselor insulei arctice.

Acordul anunțat de Trump și confirmat de Copenhaga și Nuuk vine după ce aliații NATO au detectat primăvara trecută, în apele arctice din apropierea îndepărtatului arhipelag Svalbard, submarine rusești care efectuau exerciții pentru utilizarea unei arme secrete concepute să dezactiveze cablurile submarine de infrastructură critică fără a lăsa urme.