Trump apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina: „După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”
Președintele american Donald Trump a declarat joi într-un interviu telefonic că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, anunță AFP, citat de Agerpres.
„Aș spune că în următoarele două săptămâni vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.
Președintele american Donald Trump i-a primit luni la Casa Albă pe omologul ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, după ce, vineri, 15 august, s-a întâlnit în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
În urma acestor întrevederi, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au convenit că planificatorii militari și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a conveni asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Potrivit Reuters, citat de Agerpres, liderii militari din SUA și o serie de țări europene i-au informat deja pe consilierii lor pe probleme de securitate cu privire la opțiunile de protejare a Ucrainei postbelice de posibile atacuri rusești.
Statele Unite doresc ca europenii să-și asume cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, în contextul în care liderul de la Casa Albă a exclus trupe americane în teren, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune. The Times titrează că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, care ar urma să fie definitivat în maximum zece zile.
De altfel, acest pachet reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump.
S-au avansat mai multe locuri care ar putea găzdui acest moment, doar că variantele acceptate, cel puțin la nivel de declarație, de Ucraina, sunt Elveția, Austria sau Turcia.
MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic, inclusiv privind programul Visa Waiver, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
MAE a reacționat la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România – SUA”.
În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.
„Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se arată în comunicatul de presă.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut joi o întrevedere cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile au vizat agenda bilaterală România–SUA, cu accent pe proiectele aflate în derulare în domeniile apărării și energiei.
„Am discutat posibile modalități de avansare a obiectivului României de a fi inclusă în Programul Visa Waiver”, a anunțat Andrei Muraru, pe pagina de Facebook.
În luna mai, Departamentul de Securitate Internă al SUA, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP), la puțin peste o lună după ce Statele Unite au decis să suspende eliminarea vizelor pentru cetățenii români.
În ciuda preocupărilor legate de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP la 9 ianuarie 2025. La 25 martie 2025, DHS a suspendat punerea în aplicare a VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Această revizuire s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, în cazul în care îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.
Într-o schimbare majoră de ton, Trump recunoaște tacit invazia Rusiei în Ucraina, anticipând “vremuri interesante”: “Este foarte greu să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, într-o schimbare bruscă de ton, relatează Kyiv Post.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
Declarațiile lui Trump – unele dintre cele mai pro-ucrainene de până acum – au venit după ce rachetele rusești au distrus facilitățile unui producător de electronice cu sediul în SUA din vestul Ucrainei, deși nu este clar dacă evenimentele sunt legate între ele.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
Între timp, The Guardian relatează că președintele american intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze o întâlnire între liderii lor fără a juca un rol direct pentru moment, potrivit unor oficiali ai administrației familiarizați cu situația, făcând un pas înapoi din negocierile pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.
De asemenea, planificatorii militari vor prezenta opțiuni privind Ucraina consilierilor de securitate națională, a afirmat un oficial american
Liderii militari din SUA și țările europene au elaborat noi propuneri și le vor prezenta consilierilor lor de securitate națională, a declarat un oficial american pentru Reuters, bazându-se pe ultimele discuții din culise pe această temă.
„Aceste opțiuni vor fi prezentate consilierilor de securitate națională ai fiecărei țări pentru a fi luate în considerare în eforturile diplomatice în curs”, a spus oficialul.
La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia.
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
Acordul comercial UE-SUA aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, spune comisarul european pentru comerț
Acordul comercial dintre UE și SUA construiește încredere, aduce stabilitate și consolidează o legătură transatlantică vitală, într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând, a transmis joi comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.
„Acest acord are o greutate considerabilă și un impact real într-un moment în care peisajul comercial s-a schimbat fundamental. Relația noastră transatlantică este unul dintre cele mai mari parteneriate economice din lume. Iar acest acord are un obiectiv clar și comun: de a-l pune pe un teren solid și de a ajuta la reindustrializarea de ambele părți ale Atlanticului”, a declarat Sefcovic.
El a subliniat că acordul marchează doar începutul unui proces care, în timp, ar putea acoperi mai multe sectoare, deschide piețele și întări și mai mult legăturile economice dintre UE și SUA.
„A fost o muncă intensă și esențială, care aduce stabilitate și predictibilitate relației noastre – două elemente esențiale pentru mediul de afaceri. În același timp, ea întărește parteneriatul transatlantic, mai important ca oricând în actualul context geopolitic complex”, a afirmat Sefcovic.
SUA și UE au publicat detaliile mult așteptate ale acordului comercial dintre cele două părți convenit de președintele american Donald Trump și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la finele lunii iulie, la resortul de golf din Scoția al liderului de la Casa Albă. La acel moment, atât Trump, cât și von der Leyen, au evaluat că este vorba despre “cel mai mare acord comercial din istorie“. Aceleași afirmații au fost reiterate și luni la Washington de către președintele american și de către șefa Comisiei Europene în timpul întâlnirii multilaterale cu președintele Ucrainei și cu ceilalți lideri europeni privind încheierea războiului Rusiei în Ucraina.
Comisarul european a precizat că Statele Unite vor limita la 15% tarifele aplicate pentru autoturismele, produsele farmaceutice și semiconductorii proveniți din Europa, în timp ce Uniunea Europeană se angajează să achiziționeze produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari și să crească semnificativ importurile de echipamente militare și de apărare din SUA.
Statele Unite și Uniunea Europeană au subliniat că împărtășesc una dintre cele mai mari relații economice din lume, susținute de investiții reciproce de peste 5 trilioane de dolari. În acest context, companiile europene sunt așteptate să investească suplimentar 600 miliarde de dolari în sectoare strategice din SUA până în 2028, în timp ce Bruxellesul va crește importurile de echipamente militare și de apărare americane.
„Vreau să spun foarte clar: alternativa – un război comercial cu tarife exorbitante și escaladare politică – nu ajută pe nimeni. Ar afecta locurile de muncă. Ar afecta creșterea economică. Și ar dăuna afacerilor atât în UE, cât și în SUA. Nu este un scenariu teoretic, întrucât aproape cinci milioane de locuri de muncă europene, inclusiv numeroase în IMM-uri, ar fi puse în pericol. Acest acord evită acea cale. El construiește încredere. Aduce stabilitate. Și consolidează o legătură transatlantică vitală – într-un moment în care unitatea și parteneriatul sunt mai importante ca oricând”, a conchis Sefcovic.
