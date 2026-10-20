Trump ar accepta un summit cu Putin și Xi, „nu atât pentru Ucraina”, ci pentru denuclearizare. Liderul american cere ca altcineva să negocieze în locul lui Zelenski

Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar accepta o întâlnire trilaterală cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, însă „nu atât pentru Ucraina”, ci pentru discuții despre denuclearizare. În același timp, Trump l-a criticat din nou pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că ar fi timpul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei, relatează Politico.

Declarațiile, făcute în fața jurnaliștilor la Casa Albă, vin după informațiile potrivit cărora Putin ar fi propus o întâlnire între cei trei lideri în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat luna viitoare în China, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

„Aș participa, nu atât pentru Ucraina. Rusia, sincer, a fost în regulă în privința Ucrainei. Nu a făcut prea multe. Și același lucru este valabil pentru China. Ne-am întâlni pentru a vorbi despre arme nucleare, despre denuclearizare”, a declarat Trump.

Președintele american a lăsat deschisă posibilitatea abordării altor subiecte, dar a insistat că denuclearizarea ar constitui tema centrală a unei asemenea reuniuni.

„Dacă președintele Xi dorește să aibă loc, aș participa. Sunt sigur că am vorbi și despre alte lucruri, precum comerțul, dar da, aș participa”, a spus el.

În paralel, Trump a pus sub semnul întrebării rolul lui Zelenski în negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

„Sincer, cred că este timpul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei, pentru că ce s-a întâmplat? Linia frontului s-a modificat foarte puțin, dar un milion de oameni, un număr enorm de oameni, au murit”, a afirmat președintele american.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru The Wall Street Journal că au existat discuții despre posibilitatea unei întâlniri între cei trei lideri, precizând însă că nu există deocamdată o înțelegere clară asupra agendei unui eventual summit.

Declarațiile lui Trump intervin în contextul în care acesta a anunțat un acord cu Putin privind exporturile de motorină și a decis exceptarea de la aplicare a sancțiunilor prevăzute într-o nouă lege americană împotriva Rusiei.

Prin ordinul executiv semnat la 16 octombrie, președintele american a acordat derogări de la sancțiunile, restricțiile și taxele vamale prevăzute de legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, invocând interesul național al SUA. Ordinul precizează că sancțiunile instituite anterior prin alte ordine executive rămân în vigoare.

În aceeași zi în care Trump a cerut schimbarea negociatorului ucrainean, Zelenski a discutat despre evoluția războiului cu un grup de parlamentari americani democrați și republicani.