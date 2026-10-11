Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Zelenski așteaptă detalii din partea SUA

Donald Trump a anunțat în această seară că Rusia și Ucraina au acceptat un armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Zelenski salută inițiativa și anunțul liderului american, dar așteaptă încă detalii din partea SUA și consideră important ca și Rusia să susțină încetarea atacurilor.

„Începând imediat, intră în vigoare un armistițiu energetic în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris președintele SUA pe contul său Truth Social.

La scurt timp, președintele ucrainean vine cu un anunț prin care informează că a discutat cu Mark Carney, Alexander Stubb și secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice anunțată de Donald Trump: „Ucraina susține această încetare a atacurilor și este important ca și Rusia să o susțină. Așteptăm detalii din partea americană. La rândul său, Ucraina sprijină întotdeauna pe deplin măsurile de dezescaladare, protejarea vieților omenești și deciziile necesare pentru încheierea războiului și garantarea unei păci durabile. Vă mulțumesc.”

I just spoke with @MarkJCarney, @alexstubb, and @SecGenNATO Mark Rutte. We discussed the energy ceasefire announced by President Trump. Ukraine supports the ceasefire, and it is important that Russia support it as well. We are awaiting details from the American side. For our part, Ukraine always FULLY supports steps toward de-escalation, the protection of lives, and the decisions needed to end the war and guarantee lasting peace. Thank you! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Discuțiile privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina au loc pe fondul înțelegerii recente dintre Donald Trump și Vladimir Putin în privința exporturilor de produse petroliere rusești, dar și al criticilor lansate de liderul american la adresa Kievului pentru atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.

La o zi după ce administrația Trump a decis suspendarea sancțiunilor asupra exporturilor pentru motorina rusească, liderul de la Casa Albă a afirmat sâmbătă că este timpul ca Ucraina „să aibă un nou lider” care poate încheia un acord cu Rusia, criticându-l pe președintele Zelenski și condamnând, totodată, atacurile armatei ucrainene asupra infrastructurii de petrol și gaze ruse, relatează presa străină și Agerpres.

Trump a afirmat că administrația sa a avertizat Ucraina să nu atace rafinăriile rusești din cauza consecințelor potențiale asupra aprovizionării globale cu motorină, care este deja afectată de războiul în curs cu Iranul. „Le-am spus: «Puteți face ce vreți cu Rusia. Dar nu atacați rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială»”, a spus Trump, potrivit Politico.

„El vrea să creeze probleme lumii întregi. Vrea să creeze probleme fermierilor și crescătorilor noștri de animale în ceea ce privește motorina, deoarece Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume.” „Și ce face el? Se duce și lovește în motorină”, a continuat Trump.

„Ar fi bine să înceteze naibii odată.” Trump a sugerat, de asemenea, că Ucraina are nevoie de un „nou lider care să poată încheia un acord” cu Moscova.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat ferm noua înțelegere făcută de Donald Trump și Vladimir Putin care oferă Rusiei posibilitatea să facă noi investiții în mașinăria de război prin noile exporturi de motorină către piața americană și mondială.

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