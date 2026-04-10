Trump avertizează Iranul să oprească taxarea petrolierelelor din Strâmtoarea Hormuz: Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
Donald Trump acuză Iranul că nu respectă înțelegerile privind libera circulație a petrolului prin Strâmtoarea Hormuz, avertizând Teheranul să înceteze imediat orice practică care afectează tranzitul navelor comerciale.

În două mesaje publicate pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că există informații potrivit cărora Iranul ar percepe taxe petroliere.

„Există informații conform cărora Iranul percepe taxe de la petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz — ar fi bine să nu o facă și, dacă o face, ar fi bine să înceteze imediat!”, a scris Donald Trump.

La scurt timp, Donald Trump a afirmat că Teheranul „se descurcă foarte prost” în ceea ce privește respectarea angajamentelor asumate.

„Iranul se descurcă foarte prost, unii ar spune chiar în mod rușinos, în ceea ce privește permisiunea de trecere a petrolului prin Strâmtoarea Hormuz. Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”, a mai transmis liderul de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

Zelenski: O întâlnire SUA-Ucraina-Rusia, posibilă în următoarele luni dacă Moscova alege calea dezescaladării
Peste 4.000 de studenți români cu oportunități reduse vor beneficia de burse Erasmus+ suplimentate cu 16 mil. euro. Roxana Mînzatu: Mobilitățile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toți, nu doar o șansă pentru cei privilegiați
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

