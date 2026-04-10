Trump avertizează Iranul să oprească taxarea petrolierelelor din Strâmtoarea Hormuz: Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat



Donald Trump acuză Iranul că nu respectă înțelegerile privind libera circulație a petrolului prin Strâmtoarea Hormuz, avertizând Teheranul să înceteze imediat orice practică care afectează tranzitul navelor comerciale.

În două mesaje publicate pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a susținut că există informații potrivit cărora Iranul ar percepe taxe petroliere.

„Există informații conform cărora Iranul percepe taxe de la petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz — ar fi bine să nu o facă și, dacă o face, ar fi bine să înceteze imediat!”, a scris Donald Trump.

La scurt timp, Donald Trump a afirmat că Teheranul „se descurcă foarte prost” în ceea ce privește respectarea angajamentelor asumate.

„Iranul se descurcă foarte prost, unii ar spune chiar în mod rușinos, în ceea ce privește permisiunea de trecere a petrolului prin Strâmtoarea Hormuz. Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”, a mai transmis liderul de la Casa Albă.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

