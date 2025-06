Trump cere Iranului „capitulare necondiționată” și afirmă că ayatollahul Ali Khamenei este „o țintă ușoară”: Nu îl vom ucide, cel puțin deocamdată

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o nouă convorbire cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, cu privire la evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, prilej cu care a reiterat sprijinul UE față de pace, stabilitate și eforturile diplomatice „care conduc la detensionarea situației”.

„Urmărim cu profundă îngrijorare evoluțiile din Orientul Mijlociu. Am reiterat angajamentul nostru față de pace, stabilitate și eforturile diplomatice care conduc la detensionarea situației. În acest context, am subliniat că Israelul are dreptul să se apere. Iranul este principala sursă de instabilitate regională. Europa a fost întotdeauna clară: Iranul nu poate dobândi niciodată arme nucleare. Este nevoie urgentă de o soluție negociată”, a transmis președinta Executivului European într-un mesaj postat pe contul X.

