Trump cere Iranului să respecte „un acord real”: „Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, atunci vor începe luptele”

Președintele american Donald Trump a transmis că Statele Unite își vor menține forțele militare în poziții până când Iranul va respecta pe deplin „un acord real”, avertizând că, în caz contrar, ar putea urma o escaladare militară de amploare, relatează The Guardian.

El a adăugat că forțele militare americane, inclusiv navele și aeronavele, vor rămâne desfășurate în regiune până la respectarea deplină a acordului.

„Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puțin probabil, atunci vor începe luptele, mai ample, mai bune și mai puternice decât a văzut vreodată cineva. S-a convenit acest lucru cu mult timp în urmă și, în pofida întregii retorici false contrare – FĂRĂ ARME NUCLEARE și Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ și SIGURĂ. Între timp, marea noastră armată se pregătește și se odihnește, așteptând, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA A REVENIT!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Președintele Donald Trump a anunțat marți seara că Statele Unite au ajuns la un acord de încetare a focului pe o perioadă de două săptămâni cu Iranul, înaintea unui termen limită iminent, evitând astfel ceea ce președintele descrisese anterior ca fiind un atac care ar fi dus la dispariția unei „întregi civilizații”.

„Motivul pentru care am făcut acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind pacea pe termen lung cu Iranul și pacea în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe Truth Social. „Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului și considerăm că aceasta constituie o bază viabilă pentru negocieri.”