Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare
Peședintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi „un nou tratat îmbunătățit și modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două țări, New START.
Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a subliniat că „Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume” și că, în primul său mandat, a „reconstruit complet” armata americană, inclusiv prin introducerea unor arme nucleare noi și modernizarea celor existente.
„Am reconstruit complet armata în primul meu mandat, inclusiv arme nucleare noi și multe arme nucleare modernizate”, a scris Trump, adăugând că a creat Forța Spațială și că Statele Unite „continuă să își reconstruiască armata la niveluri nemaiîntâlnite până acum”.
În mesajul său, Trump afirmă că administrația sa a decis inclusiv extinderea flotei navale, susținând că sunt adăugate „nave de luptă care sunt de 100 de ori mai puternice decât cele care cutreierau mările în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, enumerând printre acestea „Iowa, Missouri, Alabama și altele”.
Liderul american susține totodată că a împiedicat izbucnirea unor conflicte nucleare majore la nivel global. „Am oprit războaie nucleare să izbucnească în întreaga lume între Pakistan și India, Iran și Israel și Rusia și Ucraina”, afirmă Trump în postarea sa.
Referindu-se la tratatul de control al armamentului nuclear „New START”, Trump s-a pronunțat împotriva prelungirii acestuia, descriindu-l drept „un acord prost negociat de Statele Unite” care a fost „încălcat în mod grav”.
În locul extinderii tratatului, Trump consideră că trebuie „să îi punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un nou tratat, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”.
Ultimul acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START, a expirat joi, 5 februarie 2026, lăsând în urma sa nicio înțelegere existentă între cele două superputeri nucleare și alimentând perspectiva unei noi curse a înarmărilor, deși mai mulți lideri au cerut public prelungirea sau menținerea acestui acord.
Expirarea acestui acord a fost însoțită de discuții telefonice separate între președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin și între liderul chinez și președintele american Donald Trump. Deși în septembrie 2025 Donald Trump a declarat că prelungirea acestui acord „sună ca o idee bună”, liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă. Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei.
Comisarul european pentru apărare îndeamnă statele membre să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru o eventuală retragere a trupelor americane din Europa, subliniind că acest demers ar trebui să includă intensificarea eforturilor de înarmare și dezvoltarea tehnologiilor spațiale, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Europa trebuie să își asume propria apărare, iar pentru aceasta trebuie să dezvolte așa-numitul „pilon european al NATO”, a spus comisarul european în timpul unei dezbateri în parlamentul sloven, la Ljubljana.
„Armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Dacă americanii încep să-și reducă prezența, va trebui de asemenea să găsim un răspuns la întrebarea cum vom înlocui cei aproximativ 100.000 de soldați americani aflați la ora actuală pe continentul european și care joacă un rol strategic foarte important”, a explicat el.
În acest context, comisarul european a amintit că trupele americane se pot deplasa cu multă rapiditate dintr-o regiune europeană în alta, lucru pe care în prezent nu-l pot realiza armatele celor 27 de state membre ale UE.
El a subliniat și necesitatea dezvoltării capacităților de tehnologie spațială pe care Statele Unite le oferă în prezent europenilor.
Luna trecută, comisarul european pentru apărare a reamintit, la conferința „Folk och Försvar”, desfășurată la Sälen, în Suedia, că ideea unei armate europene nu este una nouă, fiind susținută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron și Angela Merkel, dar blocată până acum de reticența statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forțe armate.
Potrivit lui Kubilius, sprijinul public pentru o astfel de inițiativă este însă în creștere. El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetățenii din Spania, Belgia și Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, comparativ cu doar 10% care ar opta pentru armate naționale și 12% pentru NAT.
Cu toate acestea, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat săptămâna trecută că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare.
„Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și din structurile NATO. Nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată”, a spus Kallas.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent, în cadrul unei dezbateri în comisiile reunite pentru afaceri externe, securitate și apărare ale Parlamentului European, că Europa nu se poate apăra singură fără sprijinul Statelor Unite.
„Și dacă cineva de aici încă mai crede că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuă să viseze. Voi nu puteți. Noi nu putem, avem nevoie unii de alții”, a afirmat Rutte în fața europarlamentarilor.
Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl susțin “complet și total”
Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.
În mesajul său, Trump afirmă că Viktor Orbán are „un istoric dovedit de rezultate fenomenale” și subliniază că acesta „luptă neobosit” pentru Ungaria și pentru poporul ungar, comparându-l cu propria sa abordare față de Statele Unite ale Americii. „Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, a scris liderul de la Casa Albă, folosind majuscule pentru a accentua prioritățile menționate.
Donald Trump a evidențiat, de asemenea, evoluția relațiilor bilaterale dintre Washington și Budapesta, susținând că acestea „au atins noi culmi ale cooperării și realizărilor spectaculoase” în timpul administrației sale, „în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”.
Președintele american a declarat că își dorește continuarea colaborării strânse cu liderul ungar, astfel încât „ambele noastre țări să poată avansa și mai mult pe acest drum extraordinar al succesului și cooperării”.
În postarea sa, Trump a reamintit că l-a susținut pe Viktor Orbán și la alegerile din 2022, precizând că este „mândru” să îi acorde din nou sprijinul. „Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și câștigător”, a scris președintele american, adăugând că premierul Ungariei „nu îi va dezamăgi niciodată pe minunații oameni ai Ungariei”.
Mesajul se încheie cu reafirmarea explicită a sprijinului politic. Trump subliniază că Viktor Orbán are „susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei”, într-un nou gest public de apropiere între cei doi lideri, cunoscuți pentru relația lor politică strânsă și pentru poziții convergente pe teme precum imigrația, suveranitatea națională și ordinea internă.
În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP, potrivit Agerpres.
Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.
Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.
Zelenski și Tusk au semnat, la Kiev, o scrisoare de intenție privind producție comună Ucraina-Polonia în materie de apărare. Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze
Ucraina este pregătită să își schimbe dronele pentru rachete de apărare antiaeriană și avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu premierul Poloniei, Donald Tusk, informează TVP World.
Zelenski a spus că cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre dezvoltarea interconectării rețelelor electrice dintre Polonia și Ucraina, al cărei sistem energetic a fost grav afectat în ultimele luni de loviturile aeriene rusești.
Tusk a sosit joi la Kiev într-o vizită care are loc într-un moment critic, în condițiile în care Ucraina continuă să facă față unei ierni aspre, după ce atacuri rusești repetate au lăsat mii de oameni fără încălzire și electricitate.
Vorbind la conferința de presă comună cu Tusk, după discuțiile de joi, Zelenski a declarat că Rusia nu trebuie recompensată pentru declanșarea războiului. „Rusia nu ar trebui să primească nicio recompensă pentru agresiunea sa, astfel încât să nu mai dorească să o reia împotriva Ucrainei sau a altor țări”, a spus el.
La rândul său, premierul polonez a anunțat că Polonia pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 200 de milioane de zloți (47,43 milioane de euro), constând în principal în echipamente blindate. El a adăugat că Polonia ar putea furniza avioane de vânătoare MiG-29 în orice moment, însă Zelenski a indicat că, în prezent, Kievul acordă prioritate altor capacități de apărare antiaeriană.
Tusk a spus că va discuta subiectul cu oficialii polonezi și îl va informa pe Zelenski luni.
Potrivit unui comunicat al președinției ucrainene, o parte substanțială a discuțiilor a fost dedicată programelor comune de apărare. Cei doi lideri au vorbit despre continuarea participării Poloniei la inițiativa PURL, despre participarea deplină a Ucrainei la instrumentul SAFE, precum și despre producția comună.
Volodimir Zelenski și Donald Tusk au semnat o scrisoare de intenție privind producția comună de materiale de apărare în Polonia și Ucraina. Aceste acorduri vor asigura dezvoltarea infrastructurii digitale, a roboticii și a sistemelor fără pilot.
„Sprijinind Ucraina în rezistența sa eroică împotriva agresiunii lipsite de sens a Rusiei, sprijinim tot ceea ce este bun, drept și corect în lume. Există oameni, printre care și polonezi, guvernul meu, care înțeleg foarte bine că a fi de partea Ucrainei în acest război înseamnă a fi de partea binelui și a adevărului”, a afirmat Tusk, alături de președintele ucrainean.
În ultimii ani, Ucraina a devenit un lider global în inovarea dronelor de luptă, producând milioane de sisteme fără pilot și integrându-le la aproape toate nivelurile operațiunilor militare.
Zelenski a declarat luna trecută că unitățile ucrainene de drone au lovit peste 800.000 de ținte rusești în 2025, adăugând că majoritatea dronelor utilizate de Ucraina sunt acum produse pe plan intern. Kievul s-a oferit în mod repetat să împărtășească expertiza sa în domeniul dronelor și know-how-ul operațional cu aliații europeni, în schimbul sistemelor de apărare antiaeriană și al altor echipamente militare critice, în încercarea de a-și consolida protecția împotriva atacurilor continue cu rachete ale Rusiei.
