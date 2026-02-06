Trump cere “un nou tratat îmbunătățit și modernizat” după expirarea ultimului acord SUA-Rusia de reducere a armelor nucleare

Peședintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi „un nou tratat îmbunătățit și modernizat” cu Rusia, după expirarea ultimului tratat bilateral de dezarmare nucleară între cele două țări, New START.

Într-o postare publicată pe platforma sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a subliniat că „Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume” și că, în primul său mandat, a „reconstruit complet” armata americană, inclusiv prin introducerea unor arme nucleare noi și modernizarea celor existente.

„Am reconstruit complet armata în primul meu mandat, inclusiv arme nucleare noi și multe arme nucleare modernizate”, a scris Trump, adăugând că a creat Forța Spațială și că Statele Unite „continuă să își reconstruiască armata la niveluri nemaiîntâlnite până acum”.

În mesajul său, Trump afirmă că administrația sa a decis inclusiv extinderea flotei navale, susținând că sunt adăugate „nave de luptă care sunt de 100 de ori mai puternice decât cele care cutreierau mările în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, enumerând printre acestea „Iowa, Missouri, Alabama și altele”.

Liderul american susține totodată că a împiedicat izbucnirea unor conflicte nucleare majore la nivel global. „Am oprit războaie nucleare să izbucnească în întreaga lume între Pakistan și India, Iran și Israel și Rusia și Ucraina”, afirmă Trump în postarea sa.

Referindu-se la tratatul de control al armamentului nuclear „New START”, Trump s-a pronunțat împotriva prelungirii acestuia, descriindu-l drept „un acord prost negociat de Statele Unite” care a fost „încălcat în mod grav”.

În locul extinderii tratatului, Trump consideră că trebuie „să îi punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un nou tratat, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”.

Ultimul acord de reducere a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de New START, a expirat joi, 5 februarie 2026, lăsând în urma sa nicio înțelegere existentă între cele două superputeri nucleare și alimentând perspectiva unei noi curse a înarmărilor, deși mai mulți lideri au cerut public prelungirea sau menținerea acestui acord.

Expirarea acestui acord a fost însoțită de discuții telefonice separate între președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin și între liderul chinez și președintele american Donald Trump. Deși în septembrie 2025 Donald Trump a declarat că prelungirea acestui acord „sună ca o idee bună”, liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă. Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei.