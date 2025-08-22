INTERNAȚIONAL
Trump compară o reuniune Putin-Zelenski cu amestecul “uleiului cu oțetul”, semnalând un impas al negocierilor
Președintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre țările lor, dar nu reușește să-și pună în practică această promisiune, a comparat vineri o reuniune între aceștia cu amestecul ”uleiului cu oțetul”, relatează AFP.
”Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, este cumva ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg foarte bine, din motive evidente’‘, a remarcat Trump într-o scurtă discuție cu presa, potrivit Agerpres.
După summitul avut vinerea trecută cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era să fie organizat un summit trilateral cu liderii rus și ucrainean la care să participe și el.
Trump a avut apoi luni la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni susținători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat însă vineri că nu există încă o agendă pentru un potențial summit între Putin și Zelenski, întrucât acesta din urmă a refuzat toate propunerile de compromis, în timp ce președintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfășura.
Potrivit surselor Reuters, Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, însă în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.
Rusia controlează circa 88% din Donbas și circa 73% din provinciile Zaporojie și Herson. În cadrul unui posibil acord, Moscova este dispusă să se retragă și din micile porțiuni ale provinciilor Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk pe care le-a ocupat.
Putin își menține însă vechile cereri ca Ucraina să renunțe la orice ambiții de aderare la NATO, ca această alianță să nu se mai extindă către est, armata ucraineană să-și limiteze capacitățile și să nu fie desfășurate în Ucraina trupe occidentale într-o eventuală forță de menținere a păcii.
La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
Prezent vineri la Kiev, secretarul general al NATO Mark Rutte a precizat că aliații Ucrainei nu doresc repetarea memorandumului de la Budapesta din 1994 sau a acordurilor de la Minsk din 2015, subliniind că garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina.
Totul coincide cu o schimbare majoră de ton din partea președintelui american.
Liderul de la Casa Albă a recunoscut joi în mod tacit invazia Rusiei în Ucraina și faptul că Kievul a fost în defensivă, sugerând în același timp o răsturnare de situație, inclusiv referitoare la capacitatea Ucrainei de a lovi pe teritoriul Rusiei.
“Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare. Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace în atac. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile și în cazul Ucrainei și Rusiei”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.
În poziția sa, liderul de la Casa Albă l-a atacat pe predecesorul său, Joe Biden.
“Nu a lăsat Ucraina să riposteze, ci doar să se apere. Cum a funcționat asta? Indiferent, acesta este un război care nu ar fi avut loc NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte – NICI O ȘANSĂ. Ne așteaptă vremuri interesante!!!”, a mai spus el.
NATO
Mark Rutte, la Kiev: Nu dorim repetarea memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat vineri o vizită la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul Zilei Independenței Ucrainei și la capătul unei săptămâni în care cei doi lideri s-au întâlnit și luni la Washington, când liderii europeni l-au acompaniat pe liderul de la Kiev la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
În cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu Zelenski secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că se definesc garanții solide de securitate pentru Ucraina în cooperare cu Statele Unite și Europa, subliniind în același timp că viitorul Ucrainei se află în cadrul Alianței.
Referindu-se la rezultatul discuțiilor recente de la Washington, Rutte a declarat că „președintele Trump a făcut din acest lucru o prioritate – nu numai pentru a ieși din impasul cu Putin, ci și pentru a clarifica faptul că Statele Unite se vor implica în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.
“Garanțiile solide de securitate vor fi esențiale – și asta este ceea ce încercăm să definim acum. Astfel încât, atunci când va veni momentul să participați la acea întâlnire bilaterală, să aveți în spate forța incontestabilă a prietenilor Ucrainei. Asigurându-vă că Rusia va respecta orice acord. Și că nu va mai încerca niciodată să ocupe niciun kilometru pătrat din Ucraina”, a spus Rutte, referindu-se la mult așteptatul summit Zelenski – Putin, dar pe care partea rusă îl tergiversează, deși Donald Trump a afirmat că președintele rus este deschis pentru o astfel de reuniune.
În același timp, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Întrebat despre aplicabilitatea unor astfel de garanții, secretarul general al NATO a făcut o distincție clară față de acordurile eșuate din trecut.
„Memorandumul de la Budapesta și acordurile de la Minsk nu au oferit aceste garanții de securitate. Așadar, știm clar ce nu ar trebui să fie. Și acum lucrăm împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că garanțiile de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a spus el.
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a „Coaliției de voință”, iar cancelarul german Friedrich Merz a dat semnale de deschidere pentru participarea țării sale. De la Washington, președintele Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar nu a exclus alte forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
În ceea ce privește includerea desfășurării trupelor aliate în garanțiile de securitate, Mark Rutte a declarat că discuțiile sunt încă în curs:
„Este prea devreme pentru a spune cu exactitate care va fi rezultatul, dar este clar că SUA vor fi implicate. În mod evident, nu dorim o repetare a Memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Aceste garanții de securitate ar trebui să fie valabile. Și, așa cum am spus, ca un al doilea nivel, pe lângă construirea forțelor armate ucrainene după război, NATO va fi puternic implicată în acest proces”, a insistat el.
În cele din urmă, în ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, secretarul general a reafirmat că, deși aderarea nu este imediată, direcția este clară.
„Am convenit la Washington că există o cale ireversibilă pentru Ucraina către NATO. Și este adevărat că câțiva aliați NATO, inclusiv Statele Unite, dar și Ungaria și alții, au spus că nu acum, poate niciodată, ci în viitor. Dar ceea ce facem între timp este să ne asigurăm că colaborăm cât mai strâns posibil”, a conchis el.
INTERNAȚIONAL
Dronele care vor survola ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi distruse
Aeronavele fără pilot la bord care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau preluate sub control de către forțele aeriene aflate în subordinea Ministerului Apărării de la Chișinău.
Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spațiului aerian național, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare la 1 septembrie, informează Moldpres, citat de Agerpres.
Totodată, în cazul dronelor, care survolează ilegal spațiul aerian al țării și este imposibilă interceptarea acestora, Poliția de Frontieră va avea dreptul să le imobilizeze sau să le distrugă, prin dezactivarea funcțiilor de comandă, de control sau de comunicații.
De asemenea, în cazul în care vor exista informații verificate și confirmate referitoare la utilizarea neautorizată a spațiului aerian național de către o aeronavă civilă sau de stat cu pilot la bord, Ministerul Apărării va asigura protecția spațiului aerian, iar autoritățile vor colabora în vederea acordării sprijinului pentru asigurarea securității spațiului aerian național.
Totodată, documentul elaborat de Ministerul Apărării reglementează raporturile juridice, organizaționale și administrative, apărute în procesul de asigurare a securității spațiului aerian național, modul de acțiune în diverse situații aeriene și competențele specifice privind aprobarea executării măsurilor de securitate aeriană.
Necesitatea proiectului de lege a fost generată de situația de securitate la nivel regional și național, precum și de lacunele existente în legislația din domeniu.
Și România a introdus, în această primăvară, o lege ce permite autorităților să doboare dronele care pătrund ilegal în spațiul său aerian.
În comparație cu țara noastră, care se bucură de umbrela de securitate a NATO ce se traduce inclusiv prin poliție aeriană comună, Republica Moldova încearcă să își consolideze supravegherea spațiului aerian prin încheierea de acorduri cu parteneri care gândesc la fel.
Un astfel de acord de cooperare în domeniul apărării este cel cu Franța, semnat în luna martie a anului 2024, care cuprinde și achiziționarea unui radar Ground Master 200, comandat deja de Kiev. Pe 20 decembrie 2023, Chișinăul a primit din Franța un radar Ground Master (GM) 200, în valoare de aproximativ 14 milioane de euro.
Acest acord vine să completeze parteneriatul de securitate și apărare semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană la Bruxelles pe 21 mai 2024 și pe cel pe care Chișinăul l-a parafat cu Marea Britanie.
INTERNAȚIONAL
Volodimir Zelenski îl acuză pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pace în Ucraina, afirmând că „ei nu vor să pună capăt acestui război”.
Zelenski a subliniat că Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei, inclusiv asupra instalațiilor unei companii americane din Mukachevo, și că numărul presupuselor provocări împotriva țărilor NATO, inclusiv Lituania și Polonia, este în creștere. „Acestea nu sunt accidente – este impudența Rusiei”, a afirmat el, informează The Guardian.
„Ne așteptăm ca partenerii noștri să răspundă în mod principial. Acest război trebuie să ia sfârșit. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Putin nu înțelege decât forța și presiunea”.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să se intensifice presiunea asupra Rusiei, în contextul în care Moscova a intensificat atacurile asupra Ucrainei, în ciuda eforturilor globale de a opri războiul devastator, informează Politico Europe.
Citiți și: Volodimir Zelenski spune că vrea o „reacție puternică” din partea SUA dacă Vladimir Putin nu va accepta o întâlnire bilaterală cu el
Zelenski cere „sancțiuni puternice” împotriva Rusiei: „Nu există încă niciun semnal din partea Moscovei că ar intenționa să se angajeze în negocieri de pace”
Rusia a lansat miercuri seara 574 de drone de atac și 40 de rachete împotriva Ucrainei, ucigând cel puțin o persoană și rănind 18, au declarat autoritățile ucrainene.
Moscova a vizat orașe aflate la distanță de linia frontului, printre care Mukachevo, Lviv și Lutsk, iar pagube au fost raportate și în alte orașe, inclusiv în capitala Kiev.
Unul dintre atacurile cu rachete ar fi lovit sediul unui producător american de electronice din Mukachevo, care are aproximativ 800 de angajați în tura de noapte, a declarat un angajat al companiei pentru The Kyiv Independent.
Atacul masiv vine după o săptămână de eforturi intense pentru pace din partea președintelui american Donald Trump și a liderilor europeni. În ciuda eforturilor diplomatice, inclusiv summitul de vinerea trecută din Alaska între Trump și președintele rus Vladimir Putin, un armistițiu real, darămite pacea, pare o perspectivă îndepărtată.
