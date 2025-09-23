Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze

Președintele american Donald Trump a declarat marți, la New York, că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene și NATO, are capacitatea de a recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la începutul invaziei din 2022 și a comparat Rusia cu un “tigru de hârtie”, într-o ironie la adresa Moscovei și a președintelui Vladimir Putin cu care nu a reușit să ajungă la nicio înțelegere privind războiul din Ucraina.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei și Rusiei și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află într-o poziție în care să lupte și să CÂȘTIGE înapoi toată Ucraina, în forma ei inițială. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt foarte mult o opțiune. De ce nu?”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua sa social Truth Social.

Liderul american a publicat acest mesaj după ce s-a întâlnit în marja Adunării Generale a ONU de la New York cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, salutând efortul țării sale de a riposta agresiunii. După exprimarea acestei poziții din partea liderului american, Zelenski a apreciat că noua poziție a președintelui față de Ucraina reprezintă „o schimbare majoră”

Acesta a criticat performanța armatei ruse, susținând că „Rusia a luptat fără țintă trei ani și jumătate un război pe care o Putere Militară Reală ar fi trebuit să-l câștige în mai puțin de o săptămână. Asta nu o distinge pe Rusia. De fapt, o face să arate foarte mult ca un «tigru de hârtie»”.

Trump a subliniat și costurile economice pe care războiul le generează pentru Moscova.

„Atunci când oamenii care trăiesc la Moscova și în toate marile orașe, sate și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat cu acest război, faptul că le este aproape imposibil să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit extraordinar și devine din ce în ce mai puternică, Ucraina ar putea să-și recucerească țara în forma ei originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe!”, a continuat liderul american.

În același mesaj, Trump a adăugat: „Putin și Rusia sunt într-o MARE problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO, pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”.

Ulterior, într-o întâlnire bilaterală cu președintele francez Emmanuel Macron, Trump a reluat ideea că Ucraina poate să recâștige toate teritoriile pierdute din 2022 încoace, insistând că Rusia este slăbită.

„Așa simt. Chiar așa simt. Să-și ia înapoi pământurile”, a spus Trump, adăugând că abilitatea Ucrainei de a riposta ar putea demonstra că Rusia este un „tigru de hârtie”.