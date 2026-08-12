Trump confirmă că a schimbat în secret avionul după summitul NATO de la Ankara, în urma unei posibile amenințări iraniene

Președintele american Donald Trump a confirmat că a fost transferat în secret într-un alt avion la plecarea de la summitul NATO desfășurat în iulie la Ankara, în urma unei posibile amenințări iraniene, informează BBC. Jurnaliștii, mai mulți angajați ai Casei Albe și membri ai Cabinetului au continuat călătoria la bordul aeronavei despre care credeau că îl transportă pe președinte.

„Mă ghidez după Serviciul Secret și armată. Au vrut să plec cu un alt zbor, cu un alt avion. Trebuie doar să fac ce-mi spun”, le-a declarat Trump reporterilor.

Operațiunea a avut loc pe 8 iulie, când președintele a urcat în văzul camerelor la bordul vechiului avion prezidențial. Potrivit informațiilor publicate ulterior, Trump ar fi coborât pe partea opusă a aeronavei, într-un camion pentru servicii de catering ridicat până la nivelul avionului.

De acolo, a fost transportat la un aparat militar C-32A, o versiune modificată a Boeing 757, folosită frecvent pentru deplasările vicepreședintelui SUA.

Oficiali americani citați de CBS News, partenerul BBC din SUA, au afirmat că serviciile de informații identificaseră o amenințare iraniană credibilă privind lansarea unei rachete asupra avionului prezidențial. The New York Times a relatat că o persoană aflată în apropierea summitului NATO fusese observată cu o rachetă care putea fi lansată de pe umăr.

Trump a susținut că aeronava militară în care a fost transferat ar fi putut fi chiar mai expusă decât avionul folosit pentru diversiune.

„Cred că, de fapt, avionul cu care am zburat era expus unui risc mai mare, pentru că acela era avionul pe care, cred eu, ar fi fost mai probabil să îl atace”, a spus președintele american.

Întrebat despre natura pericolului, Trump a afirmat că nu a cerut prea multe informații.

„Probabil că exista o amenințare. Nu am întrebat prea mult. Primesc multe amenințări. Sunt multe amenințări despre care voi nu știți”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Jurnaliștii și o parte dintre angajații Casei Albe aflați în vechiul Air Force One nu au fost informați că președintele părăsise aeronava. Aceștia au primit instrucțiuni să țină coborâte jaluzelele hublourilor, iar un fotograf care a încercat să deschidă una dintre ele a fost somat să o închidă imediat.

La bord se aflau și secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, potrivit unor oficiali citați de The New York Times.

Avionul care îi transporta pe jurnaliști și oficiali a continuat să folosească indicativul „AF1”, pentru a menține aparența că președintele se afla la bord. Aparatul C-32A în care călătorea Trump a zburat sub indicativul „Reach 18”. Din punct de vedere tehnic, „Air Force One” este indicativul atribuit oricărei aeronave a Forțelor Aeriene în care se află președintele SUA.

Trump a ajuns în Marea Britanie cu avionul militar, după care a reapărut coborând din vechiul avion prezidențial la baza RAF Mildenhall. Nu este clar cum a fost transferat înapoi în aeronava folosită pentru diversiune. Ulterior, președintele s-a îmbarcat în noul Boeing 747-8 donat de Qatar pentru zborul spre Washington.

Operațiunea a fost organizată la o zi după ce Statele Unite au reluat atacurile militare asupra Iranului, în urma eșecului negocierilor dintre Washington și Teheran pentru oprirea războiului.

Manevra a provocat întrebări privind expunerea la pericol a persoanelor rămase în aeronava-momeală. Jose Zamora, director regional pentru Americi al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, a cerut administrației americane să țină cont de siguranța reprezentanților presei.

„Administrația Trump are responsabilitatea de a se asigura că jurnaliștii care îl însoțesc pe președinte nu sunt expuși în mod inutil pericolului. Reporterii ar trebui informați despre amenințările credibile, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză privind propria siguranță”, a declarat Zamora.