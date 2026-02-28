Trump confirmă o “operațiune militară majoră” în Iran pentru anihilarea “amenințărilor iminente” ale regimului ayatollah și îndeamnă poporul iranian să preia controlul “propriului destin”

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.

„Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni majore de luptă în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri, teribili”, a declarat Trump, susținând că activitățile Teheranului „pun în pericol în mod direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.

Președintele american a acuzat regimul iranian că, timp de „47 de ani”, a purtat „o campanie neîntreruptă de vărsare de sânge și crime în masă” împotriva Americii, amintind criza ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran, atentatul din 1983 asupra cazărmii pușcașilor marini din Beirut și atacul asupra USS Cole. „A fost terorism în masă și nu vom mai tolera asta”, a spus Trump, adăugând că proxy-urile susținute de Iran au lansat „nenumărate atacuri” împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu și a navelor aflate în rutele maritime internaționale.

În același discurs, liderul american a reiterat poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian.

„A fost întotdeauna politica Statelor Unite, în special a administrației mele, ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară. O voi spune din nou: nu pot avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat el. Trump a invocat o operațiune anterioară, denumită „Midnight Hammer”, susținând că aceasta ar fi distrus infrastructuri nucleare iraniene la Fordow, Natanz și Isfahan, și a acuzat Teheranul că a refuzat în mod repetat un acord.

„Au respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem tolera asta”, a declarat președintele american.

În ceea ce privește obiectivele actualei intervenții, Trump a anunțat o campanie extinsă împotriva capabilităților militare iraniene. „Vom distruge rachetele lor și vom rade la pământ industria lor de rachete; va fi complet, din nou, anihilată. Le vom anihila marina”, a spus el. Totodată, a promis că Statele Unite „se vor asigura că Iranul nu obține o armă nucleară”, subliniind că „este un mesaj foarte simplu: nu vor avea niciodată o armă nucleară”.

Președintele american a admis posibilitatea unor pierderi în rândul militarilor americani, afirmând că „viețile unor eroi americani curajoși pot fi pierdute și putem avea victime”, dar a descris intervenția drept „o misiune nobilă”, desfășurată „nu pentru prezent; o facem pentru viitor”.

Într-un mesaj direct adresat structurilor de forță iraniene, Trump a transmis un ultimatum. „Membrilor Gardienilor Revoluției Islamice, Forțelor Armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și veți avea imunitate completă sau, în caz contrar, veți înfrunta moartea sigură. Așadar, depuneți armele; veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moartea sigură”, a declarat el.

De asemenea, liderul de la Casa Albă s-a adresat direct populației iraniene, îndemnând-o să rămână în locuințe pe durata operațiunilor. „Rămâneți la adăpost, nu părăsiți locuințele; este foarte periculos afară — bombele vor fi lansate peste tot”, a spus Trump, adăugând că, după încheierea intervenției, „preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați”.

El a susținut că momentul actual reprezintă „probabil singura voastră șansă pentru generații întregi” și a afirmat că „America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare”.

„Când vom termina, preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi. Mulți ani ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vreți, așa că să vedem cum răspundeți. America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să eliberați viitorul prosper și glorios care este aproape, la îndemâna voastră. Acesta este momentul pentru acțiune; nu îl lăsați să treacă”, a conchis Trump.