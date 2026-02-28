INTERNAȚIONAL
Trump confirmă o “operațiune militară majoră” în Iran pentru anihilarea “amenințărilor iminente” ale regimului ayatollah și îndeamnă poporul iranian să preia controlul “propriului destin”
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi. Într-un discurs adresat națiunii și publicat pe rețeaua sa socială Truth Social, liderul de la Casa Albă a prezentat justificările administrației sale, a detaliat obiectivele militare și a transmis mesaje directe atât autorităților de la Teheran, cât și populației iraniene.
„Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni majore de luptă în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venite din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri, teribili”, a declarat Trump, susținând că activitățile Teheranului „pun în pericol în mod direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume”.
Președintele american a acuzat regimul iranian că, timp de „47 de ani”, a purtat „o campanie neîntreruptă de vărsare de sânge și crime în masă” împotriva Americii, amintind criza ostaticilor de la ambasada SUA din Teheran, atentatul din 1983 asupra cazărmii pușcașilor marini din Beirut și atacul asupra USS Cole. „A fost terorism în masă și nu vom mai tolera asta”, a spus Trump, adăugând că proxy-urile susținute de Iran au lansat „nenumărate atacuri” împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu și a navelor aflate în rutele maritime internaționale.
Citiți și Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune
În același discurs, liderul american a reiterat poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian.
„A fost întotdeauna politica Statelor Unite, în special a administrației mele, ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară. O voi spune din nou: nu pot avea niciodată o armă nucleară”, a afirmat el. Trump a invocat o operațiune anterioară, denumită „Midnight Hammer”, susținând că aceasta ar fi distrus infrastructuri nucleare iraniene la Fordow, Natanz și Isfahan, și a acuzat Teheranul că a refuzat în mod repetat un acord.
„Au respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem tolera asta”, a declarat președintele american.
În ceea ce privește obiectivele actualei intervenții, Trump a anunțat o campanie extinsă împotriva capabilităților militare iraniene. „Vom distruge rachetele lor și vom rade la pământ industria lor de rachete; va fi complet, din nou, anihilată. Le vom anihila marina”, a spus el. Totodată, a promis că Statele Unite „se vor asigura că Iranul nu obține o armă nucleară”, subliniind că „este un mesaj foarte simplu: nu vor avea niciodată o armă nucleară”.
Președintele american a admis posibilitatea unor pierderi în rândul militarilor americani, afirmând că „viețile unor eroi americani curajoși pot fi pierdute și putem avea victime”, dar a descris intervenția drept „o misiune nobilă”, desfășurată „nu pentru prezent; o facem pentru viitor”.
Într-un mesaj direct adresat structurilor de forță iraniene, Trump a transmis un ultimatum. „Membrilor Gardienilor Revoluției Islamice, Forțelor Armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și veți avea imunitate completă sau, în caz contrar, veți înfrunta moartea sigură. Așadar, depuneți armele; veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau veți înfrunta moartea sigură”, a declarat el.
De asemenea, liderul de la Casa Albă s-a adresat direct populației iraniene, îndemnând-o să rămână în locuințe pe durata operațiunilor. „Rămâneți la adăpost, nu părăsiți locuințele; este foarte periculos afară — bombele vor fi lansate peste tot”, a spus Trump, adăugând că, după încheierea intervenției, „preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați”.
El a susținut că momentul actual reprezintă „probabil singura voastră șansă pentru generații întregi” și a afirmat că „America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare”.
„Când vom termina, preluați-vă guvernul; va fi al vostru să îl preluați. Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi. Mulți ani ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce vreți, așa că să vedem cum răspundeți. America vă sprijină cu o forță copleșitoare și o putere devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să eliberați viitorul prosper și glorios care este aproape, la îndemâna voastră. Acesta este momentul pentru acțiune; nu îl lăsați să treacă”, a conchis Trump.
INTERNAȚIONAL
Ursula von der Leyen anunță aplicarea provizorie a acordului comercial UE-Mercosur: „Europa devine mai puternică și mai independentă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a Acordului comercial UE-Mercosur, după ce Argentina și Uruguay au devenit primele state din blocul sud-american care au ratificat acordul.
„Ieri, Argentina și Uruguay au devenit primele țări care au ratificat Acordul UE-Mercosur. Brazilia și Paraguay sunt așteptate să urmeze în curând. Și aceasta este o veste foarte bună. Pentru că arată încrederea și dorința partenerilor noștri de a duce relația noastră mai departe și de a face ca acest acord de referință să funcționeze”, a subliniat von der Leyen.
Ursula von der Leyen a subliniat că Acordul UE-Mercosur creează o piață de aproximativ 720 de milioane de consumatori, deschizând oportunități semnificative pentru companiile europene. În opinia sa, acordul va reduce tarife în valoare de miliarde de euro, va facilita accesul întreprinderilor mici și mijlocii la piețe extinse și va oferi Europei un avantaj strategic într-un context global marcat de competiție intensă și volatilitate.
Yesterday, Uruguay and Argentina became the first Mercosur countries to ratify the Agreement.
When they are ready, we are ready ↓ https://t.co/pJlaknyXDk
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2026
„În ianuarie, Consiliul European a împuternicit Comisia să aplice provizoriu acordul începând cu prima ratificare de către o țară din Mercosur. Am spus și înainte: când ei sunt pregătiți, noi suntem pregătiți. Prin urmare, în ultimele săptămâni, am discutat intens acest aspect cu statele membre și cu membrii Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a adăugat Ursula von der Leyen.
Citiți și Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
„În conformitate cu tratatele UE, acordul poate fi încheiat definitiv numai după ce Parlamentul European și-a dat acordul. Prin urmare, Comisia va continua să colaboreze strâns cu toate instituțiile UE, statele membre și părțile interesate pentru a asigura un proces transparent și fără probleme”, a spus aceasta.
În final, Ursula von der Leyen a subliniat că Mercosur este unul dintre cele mai importante acorduri comerciale ale primei jumătăți a acestui secol, descriindu-l drept o platformă pentru un angajament politic aprofundat cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune asupra unei lumi bazate pe deschidere, cooperare și reguli clare, în care comerțul liber generează beneficii reciproce.
„Mercosur întruchipează spiritul în care Europa acționează pe scena globală. Europa devine mai puternică și mai independentă. Companiile noastre, lucrătorii noștri și cetățenii noștri vor culege beneficiile – și ar trebui să le culeagă cât mai curând posibil. Este vorba despre reziliență. Este vorba despre creștere și despre Europa care își modelează propriul viitor”, a conchis președinta Comisiei Europene.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
INTERNAȚIONAL
Israelul a lansat un „atac preventiv” asupra Iranului. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune
Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran. Autoritățile israeliene au declarat stare de urgență la nivel național, anticipând posibile atacuri de retorsiune cu rachete și drone, relatează The Guardian și BBC.
Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că țara „a lansat o lovitură preventivă împotriva Iranului pentru a elimina amenințările la adresa statului Israel”. Într-o declarație făcută în cursul dimineții, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a anunțat instituirea unei „stări speciale și permanente de urgență” pe întreg teritoriul țării, iar autoritățile au decis închiderea spațiului aerian, anticipând posibile atacuri iraniene cu drone și rachete drept reacție la operațiune.
Escaladarea intervine într-un moment sensibil, marcat de negocieri diplomatice între Statele Unite și Iran privind limitarea programului nuclear iranian, discuții care urmau să continue săptămâna viitoare.
Loviturile israeliene au loc pe fondul eforturilor diplomatice dintre oficiali americani și iranieni pentru încheierea unui acord care să limiteze programul nuclear al Iranului și să evite izbucnirea unui război, negocierile fiind așteptate să continue săptămâna viitoare.
Iranul făcuse unele concesii în cadrul discuțiilor, însă președintele american Donald Trump — care anterior amenințase cu un atac asupra Iranului pentru a exercita presiuni asupra liderilor de la Teheran să accepte un acord — a declarat ieri că nu este „încântat” de modul în care evoluează negocierile.
Trump a ordonat cea mai amplă consolidare militară a SUA în Orientul Mijlociu de la invazia condusă de SUA în Irak, în 2003, însă a oferit puține explicații privind necesitatea unei eventuale acțiuni militare în acest moment. Iranul, la rândul său, a promis că va răspunde cu forță în cazul unui atac.
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat că „lovitura preventivă” are ca scop „eliminarea amenințărilor la adresa Statului Israel”. În iunie anul trecut, Israelul a lansat un atac asupra Iranului, declanșând un conflict cunoscut drept „Războiul de 12 zile”. Ulterior, Statele Unite s-au alăturat Israelului în confruntare, vizând instalațiile nucleare iraniene.
Recent, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat asupra a ceea ce a descris drept o amenințare reprezentată de rachetele balistice iraniene și și-a exprimat opoziția față de un acord care s-ar concentra exclusiv asupra programului nuclear al Iranului.
Iranul a respins discutarea unor eventuale limitări ale programului său de rachete balistice, precum și încetarea sprijinului acordat unor grupări aliate din regiune — inclusiv Hamas în Gaza, Hezbollah în Liban, miliții din Irak și rebelii houthi din Yemen — susținând că astfel de cerințe reprezintă o încălcare a suveranității sale.
Președintele american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că analizează posibilitatea unor lovituri limitate pentru a forța Teheranul să își încheie programul nuclear. El a spus că 10-15 zile ar fi suficiente pentru a lua o decizie privind un eventual atac, acesta fiind „practic termenul maxim” acordat Iranului pentru a ajunge la un acord în această privință.
Trump a declarat, în timpul unui discurs-maraton despre Starea Națiunii susținut marți, că „preferința mea este să rezolv această problemă prin diplomație.” „Dar un lucru este cert, nu voi permite niciodată ca principalul sponsor al terorismului din lume — și acesta este, de departe — să dețină o armă nucleară”, a adăugat el.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a salutat joi ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay, subliniind că acesta marchează un pas important către crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume și consolidarea cooperării dintre cele două regiuni.
„Salut cu căldură ratificarea Acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay. Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Un pas decisiv către comerțul liber, prosperitatea comună și legături mai puternice între regiunile noastre”, a scris Antonio Costa, pe X.
I warmly welcome the ratification of the EU–Mercosur Agreement by Argentina and Uruguay.
Together, we are creating the largest free trade area in the world.
A decisive step toward open trade, shared prosperity, and stronger ties between our regions.
— António Costa (@eucopresident) February 26, 2026
Președintele Argentinei, Javier Milei, a promulgat legea de ratificare a acordului de liber schimb dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care a fost aprobată joi de Congresul argentinian, informează EFE, potrivit Agerpres.
„Președintele Milei tocmai a semnat decretul de promulgare a legii de aprobare a acordului Mercosur-UE, Argentina devenind prima țară Mercosur care l-a promulgat”, a anunțat ministrul de externe argentinian, Pablo Quirno, pe platforma X.
Acordul, care fusese deja aprobat de Camera Deputaților, a fost aprobat joi de Senatul argentinian, cu 69 de voturi pentru și trei împotrivă.
Cu puțin timp înainte ca Senatul argentinian să ratifice tratatul, Camera Reprezentanților din Uruguay a aprobat, de asemenea, joi forma definitivă a acordului semnat de UE și blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.
În America de Sud, Brazilia și Paraguay nu au ratificat încă acordul, acesta urmând în prezent procedura legislativă.
Acordul comercial UE–Mercosur a fost semnat luna trecută, la Asuncion, în Paraguay, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Înainte de acest moment, o majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.
Deși textul acordului a fost aprobat în cadrul Uniunii Europene cu sprijinul a 21 dintre cele 27 de state membre, acesta nu a intrat automat în vigoare după semnare, fiind necesare etape suplimentare de aprobare și ratificare în cadrul ambelor blocuri.
Acordurile vor necesita aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliu. Pentru ca acesta să intre în vigoare, va fi necesară și ratificarea de către toate statele membre ale UE.
