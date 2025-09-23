Trump consideră că țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești care le încalcă spațiul aerian

Președintele american Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de două săptămâni, relatează The Guardian.

Trump a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Întrebat de reporteri dacă țările NATO ar trebui să doboare aeronavele rusești în cazul în care acestea le încalcă spațiul aerian, președintele a spus: „da, așa cred”.

Frontierele estice ale Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât pe 10 septembrie patru din 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, o dronă rusească a fost detectată pe 13 septembrie în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Cel mai recent, pe 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, Moscova continuând provocările.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat pe 12 septembrie lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Marți, NATO a emis o declarație în urma unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, transmițând Rusiei că aliații vor utiliza toate instrumentele militare și non-militare pentru a se apăra și a descuraja toate amenințările.

În ce-l privește pe liderul SUA, el a adăugat că sprijinul pentru aliații NATO în această situație ar depinde de circumstanțe, dar și-a exprimat aprecierea pentru puterea de achiziție a Alianței în ceea ce privește armele trimise Ucrainei.

„NATO a făcut un pas înainte, știți, când au trecut de la 2% la 5%. A fost o mare unitate. Sunt multe arme pe care le cumpără, și le cumpără de la noi. Le cumpără de la SUA”, a spus Trump.

La rândul său, Zelenski a declarat că susține afirmațiile lui Donald Trump, făcute în discursul său la Adunarea Generală, în care a spus că SUA ar fi dispuse, iar Europa ar trebui să înceteze să mai cumpere gaz și petrol rusesc atât timp cât Vladimir Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina.

„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a spus Trump în timpul discursului său.

Liderul ucrainean a afirmat că ar fi nevoie de „mai multă presiune și mai multe sancțiuni” pentru a descuraja Kremlinul.

Trump a adăugat că „speră” să poată discuta despre garanțiile de securitate pe care SUA le pot oferi Ucrainei, dar a evitat să ofere detalii. „Este puțin cam devreme pentru a răspunde la această întrebare”, a spus el.

Întrebat despre decizia premierului ungar Viktor Orbán de a continua să cumpere produse energetice din Rusia, Trump s-a arătat încrezător că are puterea de a-și convinge aliatul apropiat.

„Este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea opri, și cred că asta voi face”, a conchis președintele american.

Recent, Donald Trump a declarat că va fi de acord cu sancțiuni „majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO își vor încheia complet dependența de petrolul rusesc — o cerință dificilă, în condițiile în care state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să găsească furnizori alternativi. Între timp, Comisia Europeană a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7