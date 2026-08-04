Trump critică profiturile giganților petrolieri obținute pe fondul războiului cu Iranul: „Fac prea mulți bani”

Președintele american Donald Trump a criticat marile companii petroliere pentru profiturile obținute de pe urma perturbărilor produse pe piața mondială a energiei de războiul cu Iranul și le-a cerut să reducă prețurile plătite de consumatori, relatează The Guardian.

„Fac prea mulți bani din cauza deficitului. Nu-mi place”, le-a declarat Trump luni seara jurnaliștilor, la Casa Albă.

Prețul petrolului Brent se situa la aproximativ 70 de dolari pe baril înaintea primelor atacuri americano-israeliene asupra Iranului, lansate la sfârșitul lunii februarie. Până la sfârșitul lunii aprilie, cotația a urcat până la 126 de dolari pe baril, iar în prezent se situează în jurul valorii de 85 de dolari.

Trump și-a îndreptat criticile în special asupra ExxonMobil și Chevron, care au raportat săptămâna trecută profituri cumulate de peste 26 de miliarde de dolari pentru cele trei luni încheiate la sfârșitul lui iunie.

Chevron a obținut cel mai mare profit trimestrial din istoria sa, de 12,2 miliarde de dolari, de cinci ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut. ExxonMobil a raportat un profit de 14,5 miliarde de dolari, dublu față de trimestrul al doilea din 2025 și cel mai ridicat rezultat trimestrial înregistrat de companie după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

„Chevron: prea mulți bani. ExxonMobil: prea mulți bani. Vor da publicului înapoi o parte din acești bani și ar face bine să reducă prețul cu amănuntul, prețul plătit de consumator”, a afirmat președintele american.

Declarațiile lui Trump au fost făcute cu numai câteva ore înainte ca grupul britanic BP să anunțe că profitul său trimestrial a crescut de peste două ori, până la 5,7 miliarde de dolari.

Întrebată despre criticile președintelui american, directoarea generală a BP, Meg O’Neill, a declarat că înțelege presiunile cu care se confruntă gospodăriile, dar a subliniat că prețurile produselor companiei depind de evoluțiile pieței internaționale.

„Realitatea este că producem o materie primă tranzacționată la nivel mondial, iar prețul produsului pe care îl vindem depinde de cotația globală a acestei materii prime”, a explicat O’Neill.

Profiturile companiilor petroliere au fost criticate și de organizațiile pentru protecția climei, care le-au calificat drept „obscene”.

„Chevron și Exxon profită de pe urma unui model bazat pe distragerea atenției, lăsând oamenii obișnuiți să plătească prețul prin facturi mai mari și efecte devastatoare. Aceste profituri par aproape infracționale”, a declarat Clémence Dubois, directoare de campanii în cadrul organizației internaționale 350.org.

Criticile lui Trump intervin cu câteva luni înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, în condițiile în care prețurile energiei reprezintă o vulnerabilitate politică pentru administrația sa.

Președintele american avertizase deja comercianții de carburanți să reducă prețurile și a cerut Departamentului Justiției să investigheze eventualele practici de majorare nejustificată a acestora.