Trump, discuții telefonice cu Macron, Zelenski, Orban, Netanyahu și Xi Jinping: Franța dorește ca SUA să țină cont de UE, Ucraina speră la un sprijin de neclintit, iar China nu dorește confruntare

Liderii lumii, în frunte cu principalii aliați democratici europeni ai Statelor Unite, s-au grăbit miercuri dimineață să-l felicite pe republicanul Donald Trump pentru alegerea sa la Casa Albă, în timp ce acesta revendica o victorie nemaivăzută înainte de a depăși pragul celor 270 de electori care îi securizează un al doilea mandat în fruntea celei mai mari puteri a planetei, după o pauză de patru ani.

De la președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte la președintele român Klaus Iohannis, liderii statelor baltice, președintele polonez Andrzej Duda și premierul Donald Tusk, precum și premierul maghiar Viktor Orban. Mesaje de felicitare au venit și din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui țară se află sub cel mai direct impact al rezultatelor alegerilor americane, în contextul în care rezistența ucraineană în fața războiului Rusiei depinde de sprijinul militar occidental și în special al Statelor Unite. Donald Trump a fost felicitat și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, de președinții Consiliului European și Parlamentului European, dar și de foști lideri care au colaborat cu liderul republican în primul mandat, îndeosebi fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, și fostul prim-ministru britanic Boris Johnson. În ce le privește, Moscova și Beijingul au ales să comunice prudent, fără a-l felicita pe Trump, cu Kremlinul subliniind că vor analiza o a doua administrație Trump în funcție de “acțiunile sale concrete” și cu China cerând cooperare și respect pentru coexistență pașnică.

Cel de-al 45-lea președinte al SUA și candidatul republican la președinție, Donald Trump, și-a revendicat miercuri o victorie “nemaivăzută” în cursa prezidențială pentru Casa Albă în mandatul 2025-2029 și a promis să aducă o “epocă de aur” în Statele Unite, la patru ani distanță după ce a fost înfrânt de democratul Joe Biden. Donald Trump a fost ales cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite într-o resuscitare politică uimitoare, care a provocat o undă de șoc în America și în întreaga lume. Trump devine primul condamnat penal care câștigă Casa Albă. La 78 de ani, el este, de asemenea, cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată pentru această funcție, devansându-l pe Joe Biden.

Primul lider care l-a felicitat pe Trump a fost președintele francez Emmanuel Macron, cel care a lucrat cu republicanul în primul mandat al acestuia. De altfel, primele mandate ale lui Trump și Macron au coincis ca moment de debut, ambele în 2017.

“Felicitări, domnule președinte Donald Trump. Sunt gata să lucrăm împreună, așa cum am făcut-o timp de patru ani. Cu convingerile dumneavoastră și ale mele. Cu respect și ambiție. Pentru mai multă pace și prosperitate“, a scris Macron, pe X.

În pofida divergențelor, exprimate indirect și în mesajul de felicitare, liderul francez este unul dintre puținii aliați din Europa de Vest cu care Trump a avut o relație bună în timpul primului său mandat de președinte, cei doi onorându-se reciproc cu vizite de stat la Washington, respectiv Paris, acestea reprezentând cea mai înaltă formă de curtoazie diplomatică între țări.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Cel mai afectat lider de impactul alegerilor prezidențiale americane, liderul ucrainean Volodimir Zelenski i-a urmat lui Macron. Într-un mesaj consistent publicat pe X, Zelenski i-a amintit lui Trump de întâlnirea pe care au avut-o în luna septembrie, la New York, când președintele Ucrainei i-a prezentat republicanului Planul Victoriei și modalitățile de a pune capăt agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

“Apreciez angajamentul președintelui Trump față de abordarea “pace prin forță” în afacerile globale. Acesta este exact principiul care poate aduce practic pacea justă în Ucraina mai aproape. Am speranța că îl vom pune în aplicare împreună. Așteptăm cu nerăbdare o eră a Statelor Unite ale Americii puternice sub conducerea decisivă a președintelui Trump. Ne bazăm pe sprijinul bipartizan puternic și continuu pentru Ucraina în Statele Unite”, a scris Zelenski, tot pe rețeaua X.

Viitorul președinte american s-a poziționat critic cu privire la sprijinul pe care administrația Biden l-a acordat Ucrainei și uneori l-a acuzat pe Zelenski că nu dorește să pună capăt războiului și să facă pace cu liderul rus Vladimir Putin.

Liderul de la Kiev i-a mai transmis lui Trump că “Ucraina, ca una dintre cele mai puternice puteri militare ale Europei, se angajează să asigure pacea și securitatea pe termen lung în Europa și în comunitatea transatlantică cu sprijinul aliaților noștri“.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

A doua cea mai afectată țară de războiul Rusiei în Ucraina, Republica Moldova, a transmis prin vocea președintei proaspăt realese, Maia Sandu, că “prețuiește relația sa cu Statele Unite, partenerul nostru strategic, și așteaptă cu nerăbdare să aprofundeze cooperarea noastră pentru un viitor de mai mare prosperitate și securitate pentru poporul nostru”.

Congratulations, President @realDonaldTrump, on your election victory. Moldova cherishes its relationship with the United States, our strategic partner, and looks forward to deepening our cooperation for a future of greater prosperity and security for our people. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 6, 2024

“O victorie electorală istorică” a fost și referința cu care prim-ministrul britanic Keir Starmer a reacționat la vestea victoriei lui Donald Trump.

“În calitate de cei mai apropiați aliați, suntem umăr la umăr în apărarea valorilor noastre comune de libertate, democrație și inițiativă. De la creștere și securitate la inovare și tehnologie, știu că relația specială dintre Regatul Unit și SUA va continua să prospere pe ambele maluri ale Atlanticului în anii următori”, a afirmat Starmer.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory. I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

“Îl felicit pe Donald Trump pentru alegerea sa ca președinte al SUA. De mult timp, Germania și SUA colaborează cu succes pentru a promova prosperitatea și libertatea pe ambele maluri ale Atlanticului. Vom continua să facem acest lucru pentru bunăstarea cetățenilor noștri“, a scris și cancelarul german Olaf Scholz.

Scholz, care era vice-cancelar în guvernul Merkel în timpul primului mandat al lui Donald Trump, va avea de gestionat o relație complicată a republicanului cu Germania, pe care fostul și viitorul președinte american a acuzat-o că nu alocă suficiente fonduri pentru bugetul apărării în timp ce face afaceri cu Rusia.

Situația s-a schimbat dramatic după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, iar în Germania a fost pronunțată o nouă politică – Zeitenwende – de creștere a bugetului militar și de decuplare de sursele de energie rusești.

I congratulate @realDonaldTrump on his election as US President. For a long time, Germany and the US have been working together successfully promoting prosperity and freedom on both sides of the Atlantic. We will continue to do so for the wellbeing of our citizens. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a subliniat lui Trump în mesajul său de felicitare că “UE și SUA sunt mai mult decât simpli aliați.

“Suntem legați de un adevărat parteneriat între popoarele noastre, care unește 800 de milioane de cetățeni. Așadar, haideți să lucrăm împreună la o agendă transatlantică puternică, care să continue să le aducă beneficii”, i-a transmis von der Leyen lui Donald Trump, al cărei prim an de mandat ca șefă a executivului european a coincis cu ultimul an al primului mandat prezidențial al lui Trump.

Mesaje similare au fost transmise și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și de președintele Consiliului European, Charles Michel, care anterior atenționase că Europa trebuie să își ia destinul în propriile mâini, o frază devenită celebră încă din timpul mandat al lui Trump.

I warmly congratulate Donald J. Trump. The EU and the US are more than just allies. We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens. So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

Supranumit “șoptitorul lui Trump”, inclusiv pentru abilitatea sa de a se angaja cu liderul american, noul secretar general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că modul de conducere al lui Trump “va fi din nou esențial pentru a menține Alianța noastră puternică”.

“Aștept cu nerăbdare să lucrez din nou cu el pentru a promova pacea prin forță prin intermediul NATO“, a spus Rutte, care a colaborat cu Trump în perioada în care era prim-ministru al Olandei.

Unul dintre criteriile pentru care Rutte a fost preferat în a-i succeda longevivului Jens Stoltenberg a fost exact faptul că NATO are nevoie de un secretar general capabil să gestioneze o nouă președinție Trump la Casa Albă, date fiind reacțiile imprevizibile ale republicanului la adresa Alianței, pe care în urmă cu aproape un deceniu a calificat-o drept “învechită”.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO. — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024

Un sondaj european dat publicității înainte de alegerile americane constata faptul că cetățenii statelor UE o preferă pe Kamala Harris și nu pe Donald Trump la cârma SUA, însă nivelul de susținere față de Trump este diferit în interiorul bătrânului continent, cu 16% dintre vest-europeni susținându-l și cu 36% dintre est-europeni fiind în favoarea republicanului.

În primul mandat, președintele republican a efectuat puține vizite în Europa, însă a investit în relațiile cu aliații din Europa de Est, efectuând prima sa vizită bilaterală pe continent la Varșovia, capitala Poloniei, primindu-l pe președintele român Klaus Iohannis la Casa Albă de două ori și pe cel polonez în atâtea rânduri și dezvoltând o relație amicală cu premierul maghiar Viktor Orban.

Acum, Trump a fost felicitat de la Varșovia și de președintele Andrzej Duda, un vechi aliat de-al său, și de premierul Donald Tusk, cu care liderul american s-a intersectat în perioada în care Tusk era președinte al Consiliului European, interacțiunile lor la acel moment fiind mai degrabă înțepături și critici politice.

“Ați reușit!“, i-a transmis Duda lui Trump, în vreme ce mesajul premierului Tusk a fost unul standard și protocolar ca limbaj diplomatic: “Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră pentru binele națiunilor americană și poloneză”.

Polonia va asigura în prima jumătate a anului 2025 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, postură din care și-a asumat să pună pe agenda europeană tema relațiilor transatlantice.

Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024

Cu două zile în urmă, premierul Donald Tusk a respins teza că viitorul Europei depinde de rezultatele alegerilor americane, atenționând că “indiferent de rezultat, era externalizării geopolitice s-a încheiat“, referindu-se la solicitările tot mai mari, atât din partea SUA, cât și din interiorul UE, ca Europa să facă mai mult pentru securitatea continentală.

Congratulations to @realDonaldTrump on winning the election. I look forward to our cooperation for the good of the American and Polish nations🇵🇱🇺🇸 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 6, 2024

La rândul său, președintele român Klaus Iohannis i-a amintit lui Trump că “România este un aliat strategic puternic şi angajat al SUA”. “Prin eforturile noastre comune vom aduce pace şi prosperitate atât pentru ţările noastre, cât şi nu numai, apărând interesele noastre comune”, a spus Iohannis.

Congratulations, president-elect @realDonaldTrump, for your victory! #Romania is a strong and committed Strategic Ally of the US. Through our joint 🇷🇴 – 🇺🇸 efforts, we will bring peace and prosperity for both our countries and beyond, defending our common interests. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 6, 2024

Și liderii ţărilor baltice, care au frontiere comune cu Rusia, l-au felicitat miercuri pe candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, pentru victoria sa în alegeri şi au subliniat importanţa unui aliat puternic şi angajamentul lor comun de a cheltui semnificativ pentru apărare. Rând pe rând, președintele Lituaniei și președinții și prim-miniștrii Letoniei și Estoniei au subliniat importanța strategică a parteneriatului cu SUA pentru țările lor.

O reacție de nemărginită bucurie îi aparține premierului maghiar Viktor Orban, aflat într-o continuă dispută cu instituțiile Uniunii Europene și puternic criticat pentru așa-numitele “misiuni de pace” la Moscova și la Beijing pentru a promova un armistițiu între Rusia și Ucraina, în timp ce Occidentul sprijină ferm Kievul în fața Rusiei agresive.

“Cea mai mare revenire din istoria politică a SUA! Felicitări președintelui DonaldTrump pentru victoria sa uriașă. O victorie foarte necesară pentru lume!”, a spus Orban, cel care joi și vineri va găzdui, la Budapesta, cel de-al cincilea summit al Comunității Politice Europene și o reuniune informală a Consiliului European.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Mesaje de felicitare au venit și din partea unor foști lideri marcanți cu care Donald Trump a colaborat în primul mandat, și anume fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, și fostul prim-ministru britanic, Boris Johnson, ambii mari susținători ai Ucrainei în fața agresiunii ruse.

Victoria lui Trump a fost salutată și de aliatul său din Israel, premierul Benjamin Netanyahu, care se bazează pe sprijinul SUA în eradicarea mișcărilor teroriste Hamas și Hezbollah, finanțate de Iran, în timp ce este criticat pentru pagubele umanitare din Fâșia Gaza și Liban.

Scrutinul din SUA a pus capăt unei noi perioade de convulsii politice în SUA, pe fondul unei polarizări interne intensificate și a unei arene geopolitice globale marcate de războiul Rusiei în Ucraina, de conflictul în Orientul Mijlociu și de resurgența autocrațiilor pe axa China – Rusia – Iran – Coreea de Nord. Democratul octogenar Joe Biden s-a retras din cursă la presiunea liderilor Partidului Democrat, după o primă dezbatere deficitară cu Donald Trump, fapt care a calificat-o aproape automat pe vicepreședinta democrată Kamala Harris pentru candidatura la funcția supremă în ierarhia politică americană. De cealaltă parte, Donald Trump a trecut de la momentul condamnării penale, o premieră pentru un fost președinte, la imaginea de lider politic care a supraviețuit unei tentative de asasinare.