Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska, informează AFP, potrivit Agerpres.

“Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă – dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a spus președintele american într-o discuție cu presa, condiționând această a doua întâlnire de buna desfășurare a primei, conform The Guardian.

Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus vineri la bază militară americană din Anchorage, în Alaska, pentru a încerca să găsească o soluție la războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina de mai bine de trei ani.

“Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și vom avea rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă își doresc ca eu să fiu acolo“, a declarat președintele Trump.

Cu toate acestea, președintele american a afirmat că ar putea renunța la această întâlnire, organizarea ei urmând să depindă de cum va decurge discuția sa de vineri cu Vladimir Putin.

‘Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire’, a afirmat președintele american.

Totodată, Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu “consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, fără a intra însă în detalii.

Liderul american a vorbit cu presa după ce a participat la o reuniune virtuală cu aliații europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.

Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei.

Reuniunea virtuală a fost urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”.