INTERNAȚIONAL
Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska, informează AFP, potrivit Agerpres.
“Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri – va fi o întâlnire foarte importantă – dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a spus președintele american într-o discuție cu presa, condiționând această a doua întâlnire de buna desfășurare a primei, conform The Guardian.
Președintele american urmează să se întâlnească cu omologul său rus vineri la bază militară americană din Anchorage, în Alaska, pentru a încerca să găsească o soluție la războiul pe care Moscova îl duce în Ucraina de mai bine de trei ani.
“Vom avea rapid o a doua întâlnire. Mi-ar plăcea să o fac aproape imediat și vom avea rapid o a doua întâlnire între președintele Putin, președintele Zelenski și mine, dacă își doresc ca eu să fiu acolo“, a declarat președintele Trump.
Cu toate acestea, președintele american a afirmat că ar putea renunța la această întâlnire, organizarea ei urmând să depindă de cum va decurge discuția sa de vineri cu Vladimir Putin.
‘Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire’, a afirmat președintele american.
Totodată, Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu “consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, fără a intra însă în detalii.
Liderul american a vorbit cu presa după ce a participat la o reuniune virtuală cu aliații europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei.
INTERNAȚIONAL
Germania va finanța un pachet de ajutor militar de 500 milioane de dolari pentru Ucraina, provenit din SUA
Germania va finanța, cu 500 de milioane de dolari (426,9 milioane de euro), un pachet de echipamente militare și muniție din Statele Unite, destinat Ucrainei, în cadrul noii inițiative NATO „Lista de Necesități Prioritare a Ucrainei” (PURL), a anunțat miercuri Alianța Nord-Atlantică, într-un comunicat.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat anunțul, considerându-l „o dovadă clară a angajamentului ferm al Germaniei față de apărarea Ucrainei”.
INTERNAȚIONAL
Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Armistițiu imediat, participarea Kievului la negocieri, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții solide de securitate și o strategia transatlantică comună
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters.
Lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au participat la apelul cu Trump pentru a influența întâlnirea acestuia, programată vineri în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
„Am precizat clar că Ucraina trebuie să fie la masa negocierilor imediat ce vor avea loc întâlniri ulterioare”, a spus Merz la conferința de presă comună cu Zelenski, care s-a alăturat discuțiilor cu Trump și cu liderii europeni chiar de la Berlin
„Dorim ca negocierile să decurgă în ordinea corectă, cu un armistițiu stabilit de la început”, a indicat cancelarul german.
Merz, care a inițiat întâlnirea cu Trump, a precizat că Ucraina este pregătită să discute aspecte teritoriale, dar „recunoașterea legală a ocupației ruse nu este subiect de negociere”.
“Ucraina este pregătită să negocieze asupra chestiunilor teritoriale. Totuși, așa-numita linie de contact (linia frontului) trebuie să fie punctul de plecare, iar recunoașterea legală a ocupației ruse nu intră în discuție. Principiul conform căruia frontierele nu pot fi schimbate prin forță trebuie să se aplice în continuare”, a explicat el.
Țara ar avea nevoie de „garanții solide de securitate”, a adăugat el, fără a detalia tipul acestora, referitor la a patra condiție.
Dacă nu va exista nicio mișcare din partea Rusiei la Alaska, „atunci Statele Unite și noi, europenii, ar trebui și trebuie să intensificăm presiunea”.
„Președintele Trump cunoaște această poziție și o împărtășește în mare parte”, a spus Merz. Cancelarul a subliniat că toate convorbirile purtate cu Putin de la invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani și jumătate, au fost urmate de fiecare dată de o reacție militară rusă și mai dură. Dacă același lucru s-ar întâmpla și acum, acest lucru ar demonstra că discuțiile cu Putin nu sunt nici credibile, nici eficiente.
În final, orice negocieri viitoare trebuie să facă parte dintr-o “strategie transatlantică comună”, a încheiat cancelarul german lista de cereri europene pentru Trump.
„Dacă Statele Unite ale Americii lucrează acum pentru pace în Ucraina care să protejeze interesele europene și ucrainene, se pot baza pe sprijinul nostru deplin în acest demers”, a declarat Merz.
Citiți și “Mingea este în terenul lui Putin”: Liderii europeni evocă “coordonarea UE-SUA-NATO” în reacțiile post-discuție cu Trump și afirmă susținere pentru reușita summitului Trump-Putin
Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.
INTERNAȚIONAL
Rusia vrea ca reducerea trupelor NATO în Europa să fie parte a negocierilor privind Ucraina, afirmă Tusk după apelul liderilor europeni cu Trump, la care liderul SUA ar fi cerut ca premierul polonez să fie înlocuit de noul președinte Nawrocki
Rusia dorește să includă tema reducerii prezenței trupelor americane și NATO din Europa în orice discuții despre viitorul Ucrainei, a declarat miercuri premierul polonez Donald Tusk, după seria de convorbiri care a avut loc cu președintele american Donald Trump și cu liderii europeni în marja summitului dintre liderii SUA și Rusiei.
„Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în discuțiile despre viitorul Ucrainei”, a spus Tusk, care n-a participat la discuția cu Trump, fiind înlocuit de noul președinte Karol Nawrocki, conform Reuters.
„De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA”, a adăugat acesta.
Declarațiile vin în contextul în care, potrivit vice-ministrului polonez al apărării, Pawel Zalewski, Polonia se așteaptă să fie ultima țară din Europa din care SUA să-și retragă trupele, chiar dacă Washingtonul ia în calcul reducerea prezenței militare americane pe întreg continentul. „Toate discuțiile pe care le avem cu americanii indică faptul că Polonia este ultima țară din care americanii ar dori să își retragă trupele”, a spus Zalewski într-un interviu pentru Reuters, subliniind rolul strategic al prezenței militare americane pe flancul estic al NATO ca factor de descurajare împotriva Rusiei după invazia Ucrainei.
În prezent, aproximativ 100.000 de soldați americani sunt staționați în Europa, însă reducerea bugetului Pentagonului ar putea duce la diminuarea acestei prezențe, pentru realocarea resurselor către Indo-Pacific, regiune considerată prioritară strategic de administrația Trump.
Pe acest fundal de discuții strategice, scena politică de la Varșovia a fost marcată de o dispută legată de reprezentarea Poloniei la videoconferința de miercuri cu președintele american Donald Trump și liderii europeni pe tema Ucrainei.
Potrivit lui Tusk, „cu puțin înainte de miezul nopții de ieri am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”.
Astfel, președintele conservator Karol Nawrocki, aliat al mișcării populist-naționaliste MAGA și rival politic al lui Tusk, a participat la discuții în locul premierului. Nawrocki, eurosceptic și apropiat de Trump, a vizitat Casa Albă în timpul campaniei prezidențiale din acest an și l-a învins în iunie pe candidatul pro-european sprijinit de Tusk. Nawrocki este așteptat de Trump la Washington la începutul lunii septembrie.
Un purtător de cuvânt al guvernului polonez anunțase marți că Tusk urma să participe la apelul cu Trump, însă consilierul pe politică externă al lui Nawrocki, Marcin Przydacz, a afirmat că nu are informații că premierul ar fi planificat anterior să ia parte la discuție. Casa Albă nu a comentat dacă a cerut ca Nawrocki, și nu Tusk, să reprezinte Polonia în convorbire, a mai menționat Reuters.
Premierul Tusk a participat ulterior la discuțiile Coaliției de Voință pentru Ucraina.
