Trump, după reînchiderea Strâmtorii Ormuz: Iranul ”nu ne poate șantaja”

Președintele Donald Trump susține că Iranul „nu ne poate șantaja”, în contextul în care Teheranul a reinstuit blocada asupra Strâmtorii Ormuz, la doar o zi după ce anunțase că va redeschide această cale navigabilă, relatează DW și Agerpres.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Alba, ambele părți se află în negocieri: „Discutăm cu ei și, știți, adoptăm o poziție fermă”, a spus el, adăugând că „vom avea niște informații până la sfârșitul zilei”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și Donald Trump anunțaseră vineri redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru trecerea petrolierelor și a navelor comerciale.

La mai puțin de 24 de ore, comandamentul forțelor armate iraniene a revenit asupra acestei decizii. Motivul invocat a fost blocada americană asupra porturilor iraniene, care continuă.

Reamintim că Donald Trump a instituit o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, după ce discuțiile purtate în Pakistan pentru a pune capăt războiului cu Iranul au eșuat.