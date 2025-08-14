RUSIA
Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce are loc vineri în Alaska, summit despre care președintele american nu exclude totuși posibilitatea să se încheie cu un eșec, relatează agențiile AFP și Reuters.
„Cred acum că el (Putin) este convins că va încheia un acord. Cred că o va face, și vom afla asta la întâlnirea de vineri”, a spus Trump într-un interviu la Fox News Radio, în ajunul summitului din Alaska cu omologul rus.
Acesta este primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani. De asemenea, va fi pentru prima dată când un lider rus va pune piciorul pe teritoriul Alaskăi de când Imperiul Rus a vândut teritoriul Statelor Unite în 1867.
„Această întâlnire va deschide calea pentru o alta”, a continuat Trump, potrivit Agerpres, referindu-se la un summit ulterior la care să participe el, Putin și Zelenski, summit pentru care a spus că sunt deja examinate trei posibile locații, una dintre ele fiind tot Alaska, unde președintele ucrainean ar putea veni după summitul ruso-american, dacă acesta se va încheia favorabil.
„A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, întrucât va fi cea la care ei vor încheia un acord”, a indicat Trump, care a reafirmat că un acord de pace va presupune concesii teritoriale, deși Zelenski susține insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. „Nu vreau să folosesc termenul «împărțirea lucrurilor», dar, într-un anumit fel, nu este un termen greșit. Vor exista schimburi în ce privește frontierele, teritoriile”, a explicat președintele american.
Totuși, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea vineri cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean.
„În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea, îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat președintele SUA.
Citiți și Trump dorește o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski “aproape imediat” după summitul din Alaska cu liderul rus și amenință Moscova cu “consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului
Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiul, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.
În acest timp, la Moscova, președinția rusă a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică, însă nu vor semna niciun document la finalul întâlnirii.
Dar președintele rus „va explica acordurile și înțelegerile convenite” la o conferință de presă comună cu Trump după summit, potrivit Kremlinului. Președintele american nu a confirmat însă această conferință de presă comună, dând de înțeles în interviul pentru Fox News Radio că aceasta va depinde de modul cum se va desfășura întâlnirea cu Putin.
Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump va începe vineri dimineață, ora locală din Alaska (ora 15:30 la Washington și 21:30 la Bruxelles), potrivit unui anunț al Kremlinului, informează Politico.
În timp ce Trump va încerca să îl convingă pe Putin să oprească războiul din Ucraina, cei doi lideri vor discuta mai întâi față în față, doar cu translatorii prezenți, înainte de a trece la negocieri mai ample împreună cu delegațiile lor, urmate de un mic dejun de lucru, a declarat joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov.
Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov — responsabil cu răspunsul Moscovei la sancțiunile occidentale —, șeful fondului suveran de investiții Kirill Dmitriev și Ușakov însuși.
Potrivit agenției de stat Interfax, Kremlinul a anunțat că la finalul summitului este prevăzută o conferință de presă comună.
Ușakov a precizat că „reglementarea ‘crizei ucrainene’” va fi subiectul central, discuțiile urmând să se bazeze pe convorbirile anterioare dintre Kremlin și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Pe agendă se află și teme legate de comerț, cooperare economică și securitate globală.
„Momentul (încheierii întâlnirii) va depinde de modul în care decurge discuția. Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe negocierile … iar când se vor termina — acest lucru va depinde, în primul rând, de președinți”, a afirmat Ușakov, adăugând că delegația rusă va „pleca, în mod evident, imediat din SUA” după încheierea negocierilor.
Rubio și Lavrov și-au confirmat telefonic “angajamentul de a asigura succesul” summitului Trump – Putin din Alaska
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în contextul summitului dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri, pe sol american, în statul Alaska.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, Rubio și Lavrov au discutat despre pregătirile pentru summitul care va avea loc în curând între președintele Donald J. Trump și președintele rus Vladimir Putin.
“Ambele părți și-au confirmat angajamentul de a asigura succesul evenimentului”, a declarat, în context, Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”. Ulterior, liderul ucrainean și-a intensificat pozițiile publice, avertizând că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea negocierilor.
Referitor la summitul cu Putin din Alaska, președintele american Donald Trump a declarat la începutul săptămânii că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american va participa miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz. Reuniunea virtuală va fi urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care va lua parte și președintele Nicușor Dan.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.
Trump va încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în discuțiile cu Putin din Alaska: Îi voi informa pe Zelenski și pe europeni dacă Putin propune o “înțelegere corectă”
Președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.
„Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritorii de prim rang. Vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu pentru Ucraina”, a spus el într-o conferință de presă, citat de BBC.
Trump a afirmat că discuțiile din Alaska vor fi o „întâlnire de tatonare” menită să-l convingă pe Putin să încheie războiul și că vor exista „anumite schimburi, modificări de teritorii”.
Nu este prima dată când folosește expresia „schimb de teritorii”, deși nu este clar ce teritorii ar putea ceda Rusia Ucrainei, iar Kievul nu a revendicat niciodată teritorii din Federația Rusă, relatează sursa citată.
Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.
„Îl voi suna mai întâi… îl voi suna după și e posibil să-i spun «mult noroc, continuă să lupți» sau să-i spun «putem ajunge la o înțelegere»”, a declarat el.
Trump a mai spus că, deși el și Zelenski „se înțeleg”, „nu este deloc de acord cu ceea ce a făcut” liderul ucrainean. În trecut, Trump l-a acuzat pe Zelenski de responsabilitate pentru războiul din Ucraina, declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022.
Liderul de la Casa Albă a adăugat că „următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau Zelenski și Putin și cu mine”. „Îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Voi fi acolo sau nu voi fi acolo, și cred că problema se va rezolva”, a declarat el reporterilor, conform Reuters.
Președintele american a anunțat întâlnirea cu Putin vinerea trecută – ziua termenului limită autoimpus pentru ca Rusia să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu noi sancțiuni americane.
Ca răspuns la vestea despre summitul din Alaska, Zelenski a precizat că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
El a mai subliniat și intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
