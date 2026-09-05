Trump evită să-l condamne pe Vladimir Putin după incidentul cu drone de la Leipzig: „Nu caută să atace teritoriul NATO”

Președintele american Donald Trump a evitat vineri să-l condamne pe omologul său rus, Vladimir Putin, în legătură cu presupusele operațiuni de spionaj și acțiuni hibride desfășurate de Rusia împotriva statelor NATO, afirmând că liderul de la Kremlin nu urmărește să atace teritoriul Alianței, relatează Politico.

Întrebat de jurnaliștii de la Casa Albă despre descoperirea, la 4 august, a unor drone încărcate cu explozibili pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania, incident pe care oficialii germani l-au atribuit Rusiei, Trump a evitat să critice Moscova.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu caută să atace teritoriul NATO”, a declarat președintele american.

Trump nu a oferit alte explicații referitoare la incident și nici nu a precizat motivele pentru care exclude posibilitatea unui atac asupra unui stat membru NATO.

Potrivit Politico, una dintre drone a fost descoperită în apropierea unei aeronave ucrainene, iar o alta lângă un centru logistic al NATO. Oficialii europeni din domeniul securității consideră că astfel de incidente fac parte din campania de război hibrid purtată de Rusia împotriva statelor care sprijină Ucraina în fața invaziei declanșate în februarie 2022.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, urmează să se întâlnească la Washington, în cursul acestei luni, cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth. Incidentul de la Leipzig este de așteptat să figureze printre subiectele discutate de cei doi oficiali.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat sprijinul pentru Germania și a salutat măsurile de răspuns adoptate de Berlin în urma atacurilor atribuite Rusiei.

Declarația lui Trump intervine în contextul intensificării tensiunilor dintre Rusia și NATO, pe fondul războiului din Ucraina și al mai multor operațiuni îndreptate împotriva infrastructurii și capacităților de apărare europene.

Totodată, aliații europeni și-au manifestat îndoieli cu privire la disponibilitatea Statelor Unite de a interveni în sprijinul lor în cazul unei amenințări. Un sondaj Politico publicat în februarie indica o scădere puternică a încrederii în SUA în patru state aliate importante, pe fondul disputelor cu Washingtonul și al presiunilor administrației Trump pentru creșterea cheltuielilor europene de apărare.

Trump, care și-a exprimat în repetate rânduri admirația față de Putin, a amenințat anterior cu retragerea Statelor Unite din NATO și a criticat aliații pentru nivelul contribuțiilor lor la securitatea comună.