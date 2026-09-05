Trump i-a trimis pe Kushner și Witkoff la Moscova și Kiev cu „o propunere pentru încheierea războiului”. Putin ordonă încetarea atacurilor asupra Kievului pentru trei zile

Președintele american Donald Trump a anunțat că Jared Kushner și Steve Witkoff vor călători la Moscova și Kiev cu o propunere pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează DW.

„Ei aduc cu ei o propunere pentru încheierea războiului”, le-a declarat Trump vineri jurnaliștilor, întrebat despre deplasarea celor doi emisari americani.

Președintele SUA nu a oferit detalii despre conținutul planului și nici nu a precizat dacă acesta presupune cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, variantă pe care a evocat-o anterior.

„Avem o idee pentru pace”, s-a limitat să afirme liderul de la Casa Albă.

Kushner, ginerele președintelui american, și omul de afaceri Steve Witkoff au îndeplinit rolul de emisari ai lui Trump atât în eforturile diplomatice privind Orientul Mijlociu, cât și în negocierile referitoare la Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că cei doi oficiali americani ar urma să ajungă duminică în Ucraina, după discuțiile planificate la Moscova. Aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, deși Kushner și Witkoff s-au deplasat anterior în Rusia pentru întrevederi cu oficiali ruși.

Zelenski a anunțat că Ucraina va suspenda loviturile aeriene pe durata negocierilor și a cerut Rusiei să procedeze la fel, pentru ca discuțiile să se desfășoare în siguranță.

„La fel ca în timpul vizitelor diplomatice anterioare ale părții americane, vom asigura funcționarea normală a spațiului aerian rus, astfel încât negociatorii să poată ajunge în siguranță. Suntem preocupați de siguranța lor, nu de Rusia”, a declarat președintele ucrainean într-un mesaj publicat pe Telegram.

Președintele rus Vladimir Putin a dispus sâmbătă încetarea atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, cu ocazia vizitei emisarilor americani în capitala Ucrainei, a informat Kremlinul.

Oficialii americani au ajuns cu puțin înainte de ora 13:00 pe aeroportul Vnukovo din Moscova, unde au fost întâmpinați de trimisul președintelui rus pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, au relatat agențiile de știri TASS și Ria Novosti, potrivit Agerpres.

Kushner și Witkoff s-au întâlnit ultima dată cu liderul rus în luna ianuarie, la Moscova. Miercuri, liderul de la Kremlin a descris negocierile pentru încheierea războiului drept „înghețate”.

Donald Trump promisese că va opri războiul din Ucraina încă din prima zi a revenirii sale la Casa Albă, dar a recunoscut ulterior că soluționarea conflictului este mai complicată decât anticipase.