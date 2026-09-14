Trump îi cere lui Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe fondul creșterii prețului motorinei

Președintele american Donald Trump i-a cerut duminică omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, să înceteze atacurile asupra infrastructurii petroliere din Rusia, susținând că acestea contribuie la penuria de motorină și la creșterea prețurilor la pompă în Statele Unite, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să lovească motorina în Rusia. Să atace ținte, dar nu motorina pentru că provoacă o penurie de motorină”, a declarat Donald Trump într-un scurt schimb cu jurnaliștii, în a doua zi a sejurului său în Irlanda, petrecut pe terenul său de golf din Doonbeg.

Declarația vine în contextul în care, vineri, prețul motorinei a depășit pentru prima dată pragul de 6 dolari pe galon (3,78 litri) în Statele Unite. Creșterea este atribuită atât războiului din Orientul Mijlociu, cât și atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii petroliere rusești.

Prețurile ridicate la pompă reprezintă o problemă politică importantă pentru administrația Trump și ar putea influența alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru începutul lunii noiembrie.

În urma atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit un moratoriu decis la sfârșitul lunii iulie privind exporturile de motorină.

Agenția americană pentru Informații privind Energia (EIA) a avertizat că situația de pe piața produselor rafinate s-ar putea să nu se îmbunătățească în următoarele luni. Potrivit agenției, stocurile de motorină se află la „un nivel scăzut”, iar prețurile ar urma să rămână „la un nivel ridicat”.

Relația Trump-Zelenski, din nou tensionată

Donald Trump a avut în mod repetat o relație dificilă cu Volodimir Zelenski, oscilând între declarații care par să preia unele dintre argumentele Moscovei și disponibilitatea de a relua sprijinul militar american pentru Kiev.

Întâlnirea celor doi în Biroul Oval, în februarie 2025, în cadrul căreia președintele ucrainean a fost sever certat și admonestat pentru că nu ar fi mulțumit suficient Washingtonului, a rămas unul dintre cele mai tensionate momente ale relației dintre cei doi lideri.

După mai multe luni de întrerupere, Statele Unite au reluat recent eforturile de relansare a negocierilor menite să pună capăt războiului din Ucraina, aflat în al cincilea an.

Weekendul trecut, emisarii speciali ai președintelui american, Jared Kushner și Steve Witkoff, au mers la Moscova și apoi, pentru prima dată, la Kiev.