Trump îi numește “lași” pe aliați: “Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”

Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac dur la adresa aliaților din NATO, acuzându-i că au refuzat să sprijine operațiunile militare americano-israeliene împotriva Iran, în pofida efectelor globale generate de conflict. Criticile vin în contextul tensiunilor tot mai mari legate de securitatea energetică și de impactul războiului asupra piețelor internaționale.

“Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Trump a făcut apel la aliații majori ai SUA și la alte țări, cu care nu s-a consultat asupra declanșării războiului, pentru a-l ajuta să asigure siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Conflictul a provocat haos pe piețele globale, a provocat moartea a mii de oameni și strămutarea câtorva milioane după începerea loviturilor americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.

Președintele american este nemulțumit că țările NATO nu au vrut să se alăture luptei împotriva Iranului, dar tot se plâng asupra prețurilor mari ale petrolului.

”Acum că lupta este câștigată din punct de vedere militar și mai este un pericol atât de mic pentru ei se plâng de prețurile mare ale petrolului pe care sunt nevoiți să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră simplă care este singurul motiv pentru prețurile mari ale petrolului”, a scris el.

“Lași, ne vom aduce aminte!'”, a mai postat Trump, care a scris primul și ultimul cuvânt din postare cu majuscule.