Trump îi numește “lași” pe aliați: “Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”

Robert Lupițu
© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac dur la adresa aliaților din NATO, acuzându-i că au refuzat să sprijine operațiunile militare americano-israeliene împotriva Iran, în pofida efectelor globale generate de conflict. Criticile vin în contextul tensiunilor tot mai mari legate de securitatea energetică și de impactul războiului asupra piețelor internaționale.

“Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!”, a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Trump a făcut apel la aliații majori ai SUA și la alte țări, cu care nu s-a consultat asupra declanșării războiului, pentru a-l ajuta să asigure siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Conflictul a provocat haos pe piețele globale, a provocat moartea a mii de oameni și strămutarea câtorva milioane după începerea loviturilor americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.

Președintele american este nemulțumit că țările NATO nu au vrut să se alăture luptei împotriva Iranului, dar tot se plâng asupra prețurilor mari ale petrolului.

”Acum că lupta este câștigată din punct de vedere militar și mai este un pericol atât de mic pentru ei se plâng de prețurile mare ale petrolului pe care sunt nevoiți să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră simplă care este singurul motiv pentru prețurile mari ale petrolului”, a scris el.

“Lași, ne vom aduce aminte!'”, a mai postat Trump, care a scris primul și ultimul cuvânt din postare cu majuscule.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Maia Sandu avertizează că Rusia duce un „război psihologic" prin care încearcă să „divizeze societățile, să slăbească încrederea în instituții" și să reducă sprijinul pentru Ucraina 
Nicușor Dan, primit de regele Belgiei: Contribuția belgiană la grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate apreciat de români
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

