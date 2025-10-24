Trump întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unei reclame „false” care folosește vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA

Președintele american Donald Trump a întrerupt brusc, joi seară târziu, „toate negocierile comerciale” cu Canada, din cauza unui spot publicitar care folosea vocea lui Ronald Reagan pentru a critica tarifele impuse de SUA, relatează Politico Europe.

„Fundația Ronald Reagan tocmai a anunțat că statul canadian a folosit în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care apare Ronald Reagan vorbind negativ despre tarife”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

„Au făcut acest lucru doar pentru a interfera cu decizia Curții Supreme a Statelor Unite și a altor instanțe. TARIFELE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ ȘI ECONOMIA STATELOR UNITE. Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT PRIN PREZENTA ÎNCETATE”, a adăugat Donand Trump.

Mai devreme în cursul serii, Fundația Prezidențială Ronald Reagan a reacționat la reclamă, afirmând că aceasta „denaturează” mesajul transmis de Reagan în discursul său radiofonic prezidențial din 25 aprilie 1987, care avea ca temă comerțul liber și echitabil.

Fundația a precizat că Guvernul provinciei Ontario „nu a solicitat și nici nu a primit permisiunea de a folosi și modifica declarațiile” și că analizează în prezent opțiunile sale legale.

Birourile prim-ministrului Mark Carney și ale ministrului canadian pentru comerț cu Statele Unite, Dominic LeBlanc, au declarat că nu vor face comentarii joi, însă este probabil să ofere mai multe declarații vineri.

„Citatul fostului președinte Ronald Reagan recunoștea că, în cele din urmă, cineva plătește tariful – și acela este consumatorul”, a spus Carney când a fost întrebat despre acest lucru în timpul unui interviu acordat săptămâna trecută postului RED-FM din Toronto. „Compania transferă costul, prețul crește în cele din urmă, iar tu plătești costul tarifului.”

Trump a impus tarife de două cifre asupra sectoarelor canadiene ale oțelului, aluminiului, automobilelor, lemnului și cuprului. Președintele a declarat că este deschis la renegocierea Acordului de liber schimb între Statele Unite, Mexic și Canada, dar a lăsat deschisă și posibilitatea abandonării complete a cadrului.

Carney, fost guvernator al băncii centrale în Canada și Marea Britanie, a continuat: „Ca economist, spun că, dacă cineva face comerț în mod echitabil, este mai bine să nu existe tarife între acele țări.”