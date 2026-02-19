Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”

Corespondență din Washington

Președintele Statelor Unite Donald Trump i-a confundat joi titulatura președintelui Nicușor Dan, numindu-l “prim-ministru al României”.

Liderul de la Casa Albă a dat startul reuniunii inaugurale a Consiliului pentru Pace, recunoscând prezența liderilor și oficialilor prezenți, atât din statele membre fondatoare ale Consiliului, cât și din rândul statelor observatoare, așa cum este România. Evenimentul este găzduit la Institutul pentru Pace din Washington – care între timp poartă numele lui Trump.

Referindu-se la președintele Nicușor Dan, Trump l-a numit „prim-ministrul României”, o formulare eronată din punct de vedere protocolar. În același context, liderul american a elogiat poporul român și comunitatea românească din Statele Unite.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați. Poporul român este fantastic, oameni fantastici, așa cum sunteți și dumneavoastră fantastic. Și mulți dintre ei vin și muncesc în această țară și ne ajută în această țară, după cum știți, și sunt pur și simplu oameni foarte, foarte serioși”, a declarat Trump.

Președintele american l-a invitat pe președintele Nicușor Dan să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, care are loc joi la Washington

Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această calitate care se va adresa Consiliului pentru Pace. Ceilalți vorbitori, în frunte cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance, provin din statele semnatare a Cartei fondatoare a Consiliului pentru Pace.

România este singura țară din cele 11 state membre ale Uniunii Europene participante cu rol de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace reprezentată la cel mai înalt nivel, respectiv de președintele Nicușor Dan, potrivit listei difuzate de Administrația Prezidențială.

Obiectivul acestei întâlniri vizează reafirmarea angajamentului față de Consiliul pentru Pace, ⁠evidențierea oricăror contribuții financiare, operaționale sau sectoriale și ⁠afirmarea sprijinului pentru reconstrucția, arhitectura de securitate și prosperitatea pe termen lung a teritoriului Gaza. Potrivit liderului american, Statele Unite se așteaptă la contribuții de peste 5 miliarde de dolari din partea statelor care sunt membre ale Cartei.

În același timp, The Guardian a relatat că administrația Trump plănuiește construcția unei baze militare de 5.000 de soldați în Gaza pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), planificată ca o forță militară multinațională alcătuită din trupe angajate de mai multe state. ISF face parte din nou-creatul Consiliu pentru Pace, menit să administreze Gaza.

Citiți și România, singurul stat din cele 11 țări UE cu rol de observator reprezentat la nivel de șef de stat și de membru al Consiliului European la reuniunea Consiliului Păcii

La reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington sunt reprezentate în total 37 de entități – state și Uniunea Europeană. Dintre acestea, 24 sunt state membre ale Consiliului pentru Pace, cu drepturi depline după semnarea aderării la Carta Consiliului, iar 13 participă în calitate de observatori. În rândul observatorilor sunt incluse 12 state europene, dintre care 11 sunt state membre ale UE, precum și Uniunea Europeană.

Din partea Comisiei Europene participă comisarul pentru Mediterana, Dubravka Šuica, care reprezintă Uniunea Europeană în formatul de la Washington, iar România este singura țară observatoare reprezentată la nivel de membru al Consiliului European, respectiv președintele Nicușor Dan.

Citiți și Prima vizită a lui Nicușor Dan în SUA: Președintele reprezintă România, ca observator, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump. Care sunt mizele? Corespondență specială din Washington

În grupul observatorilor se mai regăsesc Cehia, prin ministrul de externe Petr Macinka, Cipru (țară care deține președinția Consiliului UE) – reprezentat de ministrul de externe Constantino Combos, Croația – prin secretarul de stat pentru comerț și dezvoltare, Finlanda – la nivel de ambasador, Grecia – prin ministrul adjunct de externe, Italia – prin viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Antonio Tajani, Polonia – prin Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale, Slovacia, Țările de Jos – la nivel de ambasador, Suedia – la nivel de ambasador, precum și Norvegia – prin reprezentantul special pentru Orientul Mijlociu.

Statele membre ale Consiliului pentru Pace sunt reprezentate în principal la nivel înalt. Lista participanților include lideri și reprezentanți guvernamentali din Europa Centrală și de Sud-Est, Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală, Asia de Sud-Est și America Latină.

Din Europa participă premierul Ungariei, Viktor Orbán, Bulgaria – prin secretarul permanent al Ministerului Afacerilor Externe și directorul general pentru Afaceri Politice, Albania – prin prim-ministrul Edi Rama, precum și Kosovo – la nivel de președinte.

Turcia este reprezentată de ministrul de externe Hakan Fidan.

Din Orientul Mijlociu și zona Golfului sunt reprezentate Arabia Saudită – prin ministrul de externe, Bahrain – prin ministrul de externe, Emiratele Arabe Unite, Qatar – la nivel de emir, Kuweit, Iordania și Israel – prin ministrul de externe. Egiptul participă la nivel de prim-ministru.

America Latină este prezentă prin Argentina – la nivel de președinte, El Salvador și Paraguay, iar Asia și Caucazul sunt reprezentate de Armenia – prin prim-ministru, Azerbaidjan – prin președinte, Kazahstan – prin președinte, Uzbekistan – prin președinte, Mongolia, Pakistan – prin prim-ministru, Indonezia – prin președinte și Vietnam.