Trump l-a primit pe Erdogan la Casa Albă după șase ani, cerându-i să stopeze importul de petrol rusesc. SUA ar putea permite Turciei să cumpere avioane F-35

Președintele Donald Trump a declarat joi că este convins că Turcia va accepta solicitarea sa de a opri achizițiile de petrol rusesc și că ar putea ridica sancțiunile americane impuse Ankarei pentru a-i permite să cumpere avioane de luptă americane F-35, relatează Reuters și Associated Press.

După două ore de discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a primit la Casa Albă, Trump a afirmat că întâlnirea lor a fost „foarte concludentă” pe o varietate de subiecte, dar nu a oferit detalii suplimentare despre un anunț pe care a spus că îl va face ulterior.

Trump face presiuni asupra statelor europene să înceteze achizițiile de petrol rusesc, în schimbul acordului său de a impune sancțiuni dure Moscovei, în încercarea de a reduce sursele de finanțare pentru invazia Rusiei în Ucraina. Nemulțumit de refuzul Rusiei de a opri luptele, Trump a spus săptămâna aceasta, într-o schimbare majoră de poziție, că este posibil ca Ucraina să recâștige tot teritoriul pierdut în fața Rusiei.

Întrebat dacă Turcia va înceta achizițiile de petrol rusesc, Trump s-a arătat încrezător.

„Cred că va opri, da. Știți de ce? Pentru că poate să cumpere de la o mulțime de alți furnizori”, a spus Trump despre Erdogan, care s-a aflat la Casa Albă pentru prima dată din 2019 încoace.

Alte două state europene, Ungaria și Slovacia, cumpără de asemenea petrol rusesc. Trump a părut să le acorde o excepție, afirmând că acestea au posibilități limitate de a-și procura energie din alte surse, poziția sa venind după o discuție telefonică cu premierul maghiar Viktor Orban.

Ankara speră la relații mai strânse cu SUA în mandatul lui Trump

Erdogan a venit la Casa Albă pentru prima sa vizită din ultimii aproximativ șase ani, căutând aprobarea lui Trump pentru ridicarea sancțiunilor americane care să permită achiziția de avioane F-35.

Așezați unul lângă altul în Biroul Oval, Trump l-a descris pe Erdogan drept „un om foarte dur” și a spus că au rămas prieteni chiar și pe perioada mandatului predecesorului său, Joe Biden. Biden a menținut Turcia la distanță, în parte din cauza ceea ce considera legăturile prea apropiate ale acesteia cu Rusia, deși este membru NATO.

Ankara este dornică să valorifice relația personală prietenoasă cu Trump pentru a-și promova interesele naționale și pentru a profita de o administrație americană dispusă să facă înțelegeri în schimbul unor contracte majore de armament și comerț.

Când Trump și Erdogan au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în timpul întâlnirii, Trump a părut dispus să facă o înțelegere privind vânzarea de F-35.

„Cred că va reuși să cumpere lucrurile pe care vrea să le cumpere”, a spus Trump. El a adăugat că ar putea ridica sancțiunile împotriva Turciei „foarte curând” și că „dacă avem o întâlnire bună, aproape imediat”.

Trump și Erdogan – considerați de criticii lor interni din ce în ce mai autoritari – au avut o relație fluctuantă în primul mandat republican al lui Trump. Însă, de la revenirea acestuia la Casa Albă, interesele lor s-au aliniat în Siria – sursa celei mai mari tensiuni bilaterale din trecut – unde SUA și Turcia sprijină acum ferm guvernul central.

Sancțiunile americane blochează vânzarea de avioane F-35

Încălzirea relațiilor a reaprins speranțele Turciei că Trump și Erdogan, care și-au adresat laude reciproce, pot găsi o soluție pentru a ocoli sancțiunile americane impuse chiar de Trump în 2020, după ce Ankara a achiziționat sisteme de apărare antiaeriană rusești S-400.

Acest lucru ar putea deschide drumul pentru ca Turcia să cumpere avioane de vânătoare avansate F-35 produse de Lockheed Martin, program din care a fost atât cumpărător, cât și producător, până când a fost exclusă din cauza achiziției de S-400.

Erdogan a afirmat că industria apărării – inclusiv subiectul F-35 și negocierile în desfășurare pentru 40 de avioane F-16 pe care Ankara le dorește de asemenea – va fi un punct central al întâlnirii, alături de războaiele regionale, energie și comerț.

Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, dorește să își consolideze forța aeriană pentru a contracara ceea ce consideră a fi amenințări tot mai mari în Orientul Mijlociu, Marea Mediterană de Est și Marea Neagră, unde are graniță cu Rusia și Ucraina.