Trump lansează un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența SUA de China

Președintele Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale critice, susținut de o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari, într-o încercare de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența Statelor Unite de pământurile rare și alte metale provenite din China, relatează Bloomberg.

Inițiativa, denumită Project Vault, ar urma să combine capital privat în valoare de 1,67 miliarde de dolari cu un împrumut în valoare de 10 miliarde de dolari acordat de Banca de Export-Import a SUA (ExIm Bank), fondurile fiind utilizate pentru achiziția și stocarea de minerale destinate producătorilor auto, sectorului tehnologic și altor industrii manufacturiere.

Detaliile inițiativei, care ar reprezenta primul stoc de acest tip destinat sectorului privat din Statele Unite, au fost prezentate de oficiali de rang înalt din administrație, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, având în vedere că planul nu a fost încă anunțat oficial.

Efortul este comparabil cu rezerva strategică de petrol a Statelor Unite. Însă, în loc de țiței, acesta ar viza minerale precum galiul și cobaltul, utilizate în produse precum iPhone-uri, baterii și motoare de avioane. Stocul ar urma să includă atât pământuri rare, cât și minerale critice, precum și alte elemente strategice expuse la fluctuații mari de preț.

Inițiativa reprezintă un angajament major pentru acumularea de minerale considerate esențiale pentru economia industrială, inclusiv pentru sectoarele auto, aerospațial și energetic, și evidențiază eforturile lui Donald Trump de a desprinde lanțurile de aprovizionare ale SUA de China, principalul furnizor și procesator global de minerale critice.

Până în prezent, mai multe companii americane s-au alăturat proiectului, printre care General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova și Google, companie aparținând grupului Alphabet. De asemenea, trei mari case de comerț cu materii prime, Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group, s-au angajat să gestioneze achizițiile de materii prime necesare completării stocului.

Consiliul de administrație al ExIm Bank urmează să voteze luni autorizarea împrumutului pe 15 ani, care ar urma să fie cel mai mare acord din istoria băncii, de peste două ori mai mare decât orice finanțare anterioară.

Statele Unite dețin deja un stoc național de minerale critice destinat industriei de apărare, însă nu dispun de un stoc dedicat nevoilor civile. Sub administrația Trump, SUA au făcut și pasul de a investi direct în companii miniere interne pentru a stimula producția și procesarea de pământuri rare pe plan intern.

Administrația americană a semnat deja acorduri de cooperare cu Australia, Japonia, Malaezia și alte țări și intenționează să promoveze extinderea acestor parteneriate în cadrul unui summit cu zeci de state, programat să aibă loc miercuri, la Washington.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA.

Reducerea riscurilor din lanțurile de aprovizionare cu minerale a căpătat un nou impuls anul trecut, după ce China a înăsprit controalele la export pentru anumite materiale, fapt ce i-a determinat pe unii producători americani să își reducă producția și a evidențiat influența semnificativă a Beijingului.

Noul proiect le va oferi companiilor participante posibilitatea de a se proteja împotriva fluctuațiilor de preț ale materiilor prime esențiale, fără a fi nevoite să își creeze propriile stocuri. Astfel de variații pot expune companiile la volatilitate majoră a costurilor, cu impact direct asupra situațiilor financiare.