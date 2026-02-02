SUA
Trump lansează un stoc strategic de minerale critice de 12 miliarde de dolari pentru a reduce dependența SUA de China
Președintele Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale critice, susținut de o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari, într-o încercare de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența Statelor Unite de pământurile rare și alte metale provenite din China, relatează Bloomberg.
Inițiativa, denumită Project Vault, ar urma să combine capital privat în valoare de 1,67 miliarde de dolari cu un împrumut în valoare de 10 miliarde de dolari acordat de Banca de Export-Import a SUA (ExIm Bank), fondurile fiind utilizate pentru achiziția și stocarea de minerale destinate producătorilor auto, sectorului tehnologic și altor industrii manufacturiere.
Detaliile inițiativei, care ar reprezenta primul stoc de acest tip destinat sectorului privat din Statele Unite, au fost prezentate de oficiali de rang înalt din administrație, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, având în vedere că planul nu a fost încă anunțat oficial.
Efortul este comparabil cu rezerva strategică de petrol a Statelor Unite. Însă, în loc de țiței, acesta ar viza minerale precum galiul și cobaltul, utilizate în produse precum iPhone-uri, baterii și motoare de avioane. Stocul ar urma să includă atât pământuri rare, cât și minerale critice, precum și alte elemente strategice expuse la fluctuații mari de preț.
Inițiativa reprezintă un angajament major pentru acumularea de minerale considerate esențiale pentru economia industrială, inclusiv pentru sectoarele auto, aerospațial și energetic, și evidențiază eforturile lui Donald Trump de a desprinde lanțurile de aprovizionare ale SUA de China, principalul furnizor și procesator global de minerale critice.
Până în prezent, mai multe companii americane s-au alăturat proiectului, printre care General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova și Google, companie aparținând grupului Alphabet. De asemenea, trei mari case de comerț cu materii prime, Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group, s-au angajat să gestioneze achizițiile de materii prime necesare completării stocului.
Consiliul de administrație al ExIm Bank urmează să voteze luni autorizarea împrumutului pe 15 ani, care ar urma să fie cel mai mare acord din istoria băncii, de peste două ori mai mare decât orice finanțare anterioară.
Statele Unite dețin deja un stoc național de minerale critice destinat industriei de apărare, însă nu dispun de un stoc dedicat nevoilor civile. Sub administrația Trump, SUA au făcut și pasul de a investi direct în companii miniere interne pentru a stimula producția și procesarea de pământuri rare pe plan intern.
Administrația americană a semnat deja acorduri de cooperare cu Australia, Japonia, Malaezia și alte țări și intenționează să promoveze extinderea acestor parteneriate în cadrul unui summit cu zeci de state, programat să aibă loc miercuri, la Washington.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, va participa miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA.
Reducerea riscurilor din lanțurile de aprovizionare cu minerale a căpătat un nou impuls anul trecut, după ce China a înăsprit controalele la export pentru anumite materiale, fapt ce i-a determinat pe unii producători americani să își reducă producția și a evidențiat influența semnificativă a Beijingului.
Noul proiect le va oferi companiilor participante posibilitatea de a se proteja împotriva fluctuațiilor de preț ale materiilor prime esențiale, fără a fi nevoite să își creeze propriile stocuri. Astfel de variații pot expune companiile la volatilitate majoră a costurilor, cu impact direct asupra situațiilor financiare.
Barack Obama, artizan al New START, avertizează că expirarea ultimului tratat de control al arsenalului nuclear ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor
Fostul președinte american Barack Obama a lansat luni un apel către Congresul american să ia poziție cu privire la faptul ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire în această săptămână.
Artizan al respectivului acord – Tratatul New START, Obama atenționează că expirarea acestui acord ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor.
“Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acest lucru ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor, care ar face lumea mai puțin sigură”, a scris Obama, pe X, distribuind un articol din New York Times dedicat acestei situații.
If Congress doesn’t act, the last nuclear arms control treaty between the U.S. and Russia will expire. It would pointlessly wipe out decades of diplomacy, and could spark another arms race that makes the world less safe. This piece is worth the read. https://t.co/NPtKyjYRml
— Barack Obama (@BarackObama) February 2, 2026
La 4 februarie 2026, Tratatul pentru reducerea armelor strategice (New START) urmează să expire. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când nu vor mai exista limite juridic obligatorii asupra forțelor nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, fără ca un alt acord să fie în curs de negociere.
Aceasta ar reprezenta o ruptură majoră față de peste cinci decenii de control bilateral al armelor nucleare. Totodată, ar semnala o îndepărtare de la reținerea nucleară, făcând lumea un loc mai periculos, semnalează Chatham House într-o analiză.
New START a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și de președintele rus Dmitri Medvedev. Tratatul limitează Statele Unite și Rusia, care dețin 87% din arsenalul nuclear global, la câte 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate, 800 de lansatoare strategice desfășurate și nedesfășurate, precum și până la 700 de rachete balistice intercontinentale desfășurate, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele. De asemenea, a instituit mecanisme detaliate de transparență și verificare, inclusiv schimburi de date, notificări și inspecții la fața locului.
Tratatul a fost construit pe baza unor acorduri anterioare care au dus la reduceri semnificative ale arsenalelor din perioada Războiului Rece. A fost conceput pentru o durată de 10 ani, începând din 2011, cu opțiunea unei singure prelungiri de cinci ani, convenită în ultimul moment, în 2021. Prevederile sale nu permit o nouă prelungire formală.
Președintele Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat în februarie 2023, Statele Unite procedând similar ulterior. Aceasta a pus capăt vizitelor reciproce de inspecție și schimburilor de date. Cu toate acestea, ambele părți au continuat să semnaleze că respectă limitele numerice esențiale ale tratatului și nu există dovezi privind încălcări pe scară largă. Acest lucru sugerează că, chiar și într-o formă slăbită, New START și-a păstrat valoarea politică și practică. Limitările convenite continuă să consolideze stabilitatea strategică, iar așteptarea respectării lor influențează în continuare comportamentul.
În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus o prelungire voluntară de un an a limitelor centrale ale tratatului New START. La acel moment, Donald Trump a declarat că „sună ca o idee bună”, dar liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă.
Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei. Se estimează că China deține aproximativ 600 de focoase nucleare, în timp ce Rusia și SUA au fiecare peste 5.000 de focoase în inventar.
Expirarea acestui acord va însemna formalizarea sfârșitului unui tratat care nu mai este pe deplin operațional și eliminarea ultimului cadru convenit care reglementează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume.
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, participă la Washington, în data de 4 februarie 2026, la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată de administrația SUA, în cadrul unei vizite de lucru efectuate în perioada 3–6 februarie, la invitația secretarului de stat Marco Rubio.
Reuniunea are ca obiectiv întărirea cooperării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate în domeniul mineralelor critice, atât la nivel bilateral, cât și în format UE–SUA, precizează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit comunicatului, discuțiile vor viza o abordare strategică a acestui sector, urmând ca, pe parcursul anului, să fie analizate propuneri de parteneriate comerciale și investiționale în cadrul unui grup de lucru tehnic constituit la nivelul Guvernului României, cu scopul facilitării investițiilor strategice.
Consolidarea dimensiunii economice a Parteneriatului Strategic România–SUA și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune se numără printre obiectivele Guvernului României în 2026, alături de creșterea rolului României ca actor european relevant pentru autonomia strategică în domeniul mineralelor critice, se mai arată în comunicat.
Din delegația României fac parte șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice și sociale, Radu Burnete, conchide sursa citată.
Mineralele critice au devenit un dosar strategic pe axa transatlantică, în contextul eforturilor UE și SUA de a reduce dependența de furnizori externi, în special din China, și de a securiza lanțurile de aprovizionare necesare pentru tranziția energetică, industria de apărare și dezvoltarea tehnologiilor avansate.
Astfel, aproximativ 20 de țări, inclusiv state membre ale G7, vor purta discuții privind pământurile rare, în contextul unor apeluri ca Statele Unite să garanteze un preț minim. Miniștri din Statele Unite, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Australia și Noua Zeelandă se reunesc în această săptămână la Washington pentru a discuta formarea unei alianțe strategice în domeniul mineralelor critice.
Reuniunea, convocată de șeful diplomației americane, este percepută ca un pas pentru repararea relațiilor transatlantice, afectate de un an de conflicte cu Donald Trump, și pentru a deschide calea altor alianțe menite să ajute statele să își reducă riscurile legate de dependența de China, inclusiv o inițiativă centrată pe sectorul oțelului, relatează The Guardian.
„Consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice împreună cu parteneri internaționali este esențială pentru economia SUA, securitatea națională, leadershipul tehnologic și un viitor energetic rezilient”, a transmis Departamentul de Stat al SUA într-un comunicat publicat înaintea summitului.
Surse europene au declarat că, în cazul în care discuțiile vor avea succes, ar urma să fie adoptată o declarație comună, care ar putea fi percepută drept un moment de cotitură în relațiile cu aliații care colaborează cu Statele Unite pentru a-și reduce dependența de China, în loc să fie nevoiți să contracareze constant amenințările tarifare ale lui Donald Trump.
Germania va continua cooperare strânsă cu SUA în domeniul intelligence, transmite ministrul german de interne: „SUA sunt și rămân partenerul nostru”
Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat pentru publicația Augsburger Allgemeine că țara sa va continua cooperarea strânsă cu Statele Unite în domeniul intelligence, informează DPA, citat de Agerpres.
„SUA sunt și rămân partenerul nostru”, a menționat Dobrindt în remarcile sale pentru ziarul mai sus amintit.
Acesta a completat că acest principiu nu ar trebui schimbat „indiferent de situația politică actuală”, pe fondul criticilor la adresa SUA și președintelui american Donald Trump.
Ministrul german de interne a anunțat, în egală măsură, planuri de consolidare a serviciilor de informații ale Germaniei.
El a dezvăluit că dorește să transforme serviciul de informații interne, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) , într-un „adevărat serviciu de informații dotat cu capacități operaționale eficiente”.
Legăturile transatlantice au fost afectate de declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda și de atitudinea răzbunătoare față de țările care și-au exprimat sprijinul față de suveranitatea insulei arctice și Danemarcei printre ele aflându-se și Germania.
Într-un discurs de politică externă susținut în Bundestag, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că Europa trebuie să învețe „limbajul politicii de putere”.
Acesta a lăsat deschisă ușa cooperării cu Statele Unite, dar a trasat limitele când vine vorba de atitudinea din relație.
„Ca democrații, suntem parteneri și aliați, nu subordonați”, a declarat Merz, adăugând că Europa rămâne deschisă și către „noi alianțe”.
Mesajul său a fost în consonanță cu cel enunțat de președintele francez Emmanuel Macron, susținut în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.
„Noi preferăm respectul în locul brutalității. Preferăm știința în locul teoriilor conspirației. Preferăm statul de drept în locul brutalității”, a arătat Macron.
Între timp, Uniunea Europeană se reorientează către încheierea de noi parteneriate, consolidându-și poziția de putere la nivel mondial.
La finalul lunii ianuarie, UE și India au deschis un nou capitol strategic, stabilind un acord comercial istoric și un parteneriat de securitate și apărare.
Tot în prima lună a acestui an, UE și Mercosur au semnat acordul comercial care a încununat cu succes cei 25 de ani de negocieri, creând oficial una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
