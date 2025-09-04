INTERNAȚIONAL
Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei
Președintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei, a declarat un oficial al Casei Albe citat de Reuters.
Trump s-a alăturat joi unei discuții prin videoconferință cu liderii țărilor ce formează “Coaliția de Voință”, țări care susțin militar Ucraina, și s-au reunit acum din nou, la Paris, sub conducerea președintelui francez Emmanuel Macron pentru a aborda noi modalități de a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia și garanțiile de securitate pe care le-ar putea oferi Ucrainei după un eventual acord de pace.
“Președintele Macron și liderii europeni l-au sunat pe președintele Trump la întâlnirea lor a ‘Coaliției Voinței’. Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să oprească achizițiile de petrol rusesc care finanțează războiul, întrucât Rusia a obținut într-un an 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE”, a transmis oficialul citat.
“Președintele a subliniat de asemenea că liderii europeni trebuie să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca aceasta să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei“, a indicat același oficial american, neprecizat.
Punctul de vedere al lui Trump vine după ce liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.
Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China. “Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a spus el.
În același timp, Trump precizase miercuri că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și ”ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.
Aliații europeni ai Ucrainei și ai Statelor Unite își doresc ca Washingtonul să participe la efortul de sancțiuni împotriva Rusiei.
La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte”
Administrația Trump intenționează să pună capăt programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa derulate de mult timp, inclusiv o inițiativă menită să întărească flancul estic al continentului împotriva unei posibile agresiuni ruse, în cadrul unui demers de a reconfigura rolul Washingtonului în NATO, potrivit a șase persoane familiare cu subiectul, relatează The Washington Post. Decizia administrației a fost relatată anterior de Financial Times.
Decizia ar afecta ajutoare militare în valoare de sute de milioane de dolari, de care depind unele dintre cele mai vulnerabile state membre ale Alianței Nord-Atlantice, care deja au luat la summitul NATO de la Haga decizia de a ridica nivelul cheltuielilor militare la 5% din PIB, conform cerințelor președintelui Trump.
Cheltuielile pentru programul Pentagonului privind Europa, trebuie aprobate de Congresul SUA, dar administrația Trump nu a solicitat fonduri suplimentare, iar fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026, arată Financial Times.
Principalul program gândit de Statele Unite pentru flancul estic al NATO este Inițiativa Europeană de Descurajare (EDI), care înainte de 2017 era cunoscută sub numele de Inițiativa Europeană de Reasigurare, fiind un program inițiat în iunie 2014, la aproximativ trei luni după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, de către Casa Albă pentru a crește prezența SUA în Europa din motive de securitate.
Potrivit Washington Post, măsura a provocat îngrijorare în rândul aliaților americani, care încearcă să înțeleagă politica administrației față de Europa și față de principalul adversar din Kremlin, după ce președintele Donald Trump, dornic de un acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, l-a scos pe liderul imprevizibil Vladimir Putin din izolarea diplomatică.
„Rușii sunt interesați cu adevărat doar de dolari americani, de trupe americane și de steagul american”, a declarat un oficial european îngrijorat de mesajul pe care o reducere a ajutorului american l-ar transmite Moscovei.
Într-o declarație oficială, Casa Albă a afirmat că reducerea asistenței pentru securitate a fost „coordonată” cu europenii și este în linie atât cu ordinul executiv al lui Trump de reevaluare a ajutorului extern al SUA, cât și cu „insistența sa de lungă durată ca Europa să își asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare”.
„Europa a făcut pași înainte… Suntem mulțumiți că aliații europeni își asumă mai multe inițiative de apărare”, se arată în declarația Casei Albe, citată de Washington Post.
Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Pentagonului nu a răspuns solicitării de comentarii din partea The Washington Post.
Trump a oscilat în abordarea sa față de Europa pe fondul conflictului prelungit din Ucraina, manifestând atât frustrare, cât și deschidere față de Putin, dar în același timp susținând planuri de sprijin pentru Kiev prin vânzări de arme americane și garanții de securitate.
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.
“Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului“, a spus șeful statului, într-un interviu la Antena 1, realizat în curtea Palatului Cotroceni la 100 de zile de mandat și la câteva ore după ce a participat, prin videoconferință, la summitul “Coaliției de Voință”.
La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
La summitul de joi președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.
„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.
Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.
În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.
“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a mai spus președintele.
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron
Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și prin videoconferință.
”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii, relatează AFP, Reuters și The Guardian.
”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.
De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancțiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.
La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.
La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina și aliații săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanțiile de securitate și că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre țările care au convenit să contribuie la respectivele garanții.
Citiți și Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică
El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament și le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei reuniți în Coaliția Voinței’ își unesc forțele pentru a consolida garanțiile de securitate în aer, pe mare și la sol.
”În același timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancțiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.
We had an important meeting of the Coalition of the Willing.
We are joining forces to strengthen Ukraine’s security guarantees – through air, sea, land, and the regeneration of Ukraine’s Forces. The Coalition is not only willing, but also able to deliver.
At the same time, we… pic.twitter.com/Rm8gqTdSyo
— António Costa (@eucopresident) September 4, 2025
O precizare similară a fost făcută și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
“Coaliția de Voință creează condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina. Primele garanții de securitate sunt forțele armate ucrainene puternice. În al doilea rând, forțele de asigurare cu sprijinul SUA. În al treilea rând, o poziție robustă a apărării europene. Vrem pace pentru Ucraina”, a afirmat ea.
The Coalition of the Willing is creating the conditions of a lasting peace in Ukraine.
The first security guarantees are strong Ukrainian armed forces.
Second, reassurance forces with US support
Third, a robust European defence posture.
We want peace for Ukraine ↓ pic.twitter.com/D9q1moTb4e
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 4, 2025
“Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.
Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.
Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.
Citiți și Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important
România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
