Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei

Președintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei, a declarat un oficial al Casei Albe citat de Reuters.

Trump s-a alăturat joi unei discuții prin videoconferință cu liderii țărilor ce formează “Coaliția de Voință”, țări care susțin militar Ucraina, și s-au reunit acum din nou, la Paris, sub conducerea președintelui francez Emmanuel Macron pentru a aborda noi modalități de a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia și garanțiile de securitate pe care le-ar putea oferi Ucrainei după un eventual acord de pace.

“Președintele Macron și liderii europeni l-au sunat pe președintele Trump la întâlnirea lor a ‘Coaliției Voinței’. Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să oprească achizițiile de petrol rusesc care finanțează războiul, întrucât Rusia a obținut într-un an 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE”, a transmis oficialul citat.

“Președintele a subliniat de asemenea că liderii europeni trebuie să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca aceasta să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei“, a indicat același oficial american, neprecizat.

Punctul de vedere al lui Trump vine după ce liderul de la Casa Albă a comentat faptul că președintele chinez Xi Jinping a fost flancat de liderul rus Vladimir Putin și de cel nord-coreean Kim Jong Un la parada militară de la Beijing, pe care China a organizat-o pentru a marca 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. El i-a salutat sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un, spunând că aceștia “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing, și a cerut onorarea “sângelui” vărsat de SUA pentru a ajuta China să își asigurarea libertatea în cel de-al Doilea Război Mondial.

Deși Xi Jinping și Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China. “Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a spus el.

În același timp, Trump precizase miercuri că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin și ”ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde așteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

Aliații europeni ai Ucrainei și ai Statelor Unite își doresc ca Washingtonul să participe la efortul de sancțiuni împotriva Rusiei.

La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.