Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei

Ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina este luată în calcul de președintele american Donald Trump, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă.

Consiliul European a publicat o declarație comună a președintelui francez, Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian, Giorgia Meloni, a cancelarului german, Friedrich Merz, a prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a președintelui finlandez, Alexander Stubb, a prim-ministrului polonez, Donald Tusk, a președintelui Consiliului European, António Costa, și a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit Reuters, prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a declarat că discuția privind garanțiile de securitate a fost domeniul în care au avut loc „cele mai interesante evoluții” în cadrul summitului Trump-Putin din Alaska.

Meloni a mai spus că Trump a urmat ideea italiană privind garanțiile de securitate „inspirată de articolul 5 al NATO”, arată The Guardian.

Declarația liderilor europeni a subliniat că „Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială”.

“Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția celor dispuși este gata să joace un rol activ. Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe. Rusia nu poate avea drept de veto asupra parcursului Ucrainei către UE și NATO”, se mai arată în declarație.

Într-o poziție publicată pe platforma de socializare X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a Statelor Unite”.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions. Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Și co-fondatorii Coaliției celor dispuși pentru Ucraina au manifestat susținere pentru aceste garanții de securitate.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat deschiderea Statelor Unite, alături de Europa, de a oferi garanții solide de securitate Ucrainei ca parte a oricărui acord.

Președintele francez Emmanuel Macron a scris pe X că Franța va colabora cu SUA și partenerii din „Coaliția celor dispuși” pentru a realiza progrese în direcția unei păci durabile, cu garanții de securitate.

Această coaliție se va reuni în viitorul apropiat, a adăugat Macron.

Coordination meeting this morning with President Trump, President Zelensky, and my European partners following the meeting between President Trump and President Putin in Alaska. At the conclusion of this meeting, we continued our discussions with my European counterparts.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că garanțiile solide de securitate pentru Ucraina și Europa sunt „esențiale” în orice acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„UE colaborează strâns cu Zelenski și Statele Unite pentru a ajunge la o pace justă și durabilă. Garanțiile solide de securitate care protejează interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei sunt esențiale”, a precizat von der Leyen sâmbătă.