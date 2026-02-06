Trump, mesaj de susținere pentru Viktor Orban la alegerile din Ungaria: “Un lider cu adevărat puternic și influent” pe care îl susțin “complet și total”

Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social un mesaj amplu de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orbán, pe care îl descrie drept „un lider cu adevărat puternic și influent”, anunțând că îi acordă din nou „susținerea completă și totală” pentru realegerea în funcția de prim-ministru.

În mesajul său, Trump afirmă că Viktor Orbán are „un istoric dovedit de rezultate fenomenale” și subliniază că acesta „luptă neobosit” pentru Ungaria și pentru poporul ungar, comparându-l cu propria sa abordare față de Statele Unite ale Americii. „Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, a scris liderul de la Casa Albă, folosind majuscule pentru a accentua prioritățile menționate.

Donald Trump a evidențiat, de asemenea, evoluția relațiilor bilaterale dintre Washington și Budapesta, susținând că acestea „au atins noi culmi ale cooperării și realizărilor spectaculoase” în timpul administrației sale, „în mare parte datorită prim-ministrului Orbán”.

Președintele american a declarat că își dorește continuarea colaborării strânse cu liderul ungar, astfel încât „ambele noastre țări să poată avansa și mai mult pe acest drum extraordinar al succesului și cooperării”.

În postarea sa, Trump a reamintit că l-a susținut pe Viktor Orbán și la alegerile din 2022, precizând că este „mândru” să îi acorde din nou sprijinul. „Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și câștigător”, a scris președintele american, adăugând că premierul Ungariei „nu îi va dezamăgi niciodată pe minunații oameni ai Ungariei”.

Mesajul se încheie cu reafirmarea explicită a sprijinului politic. Trump subliniază că Viktor Orbán are „susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei”, într-un nou gest public de apropiere între cei doi lideri, cunoscuți pentru relația lor politică strânsă și pentru poziții convergente pe teme precum imigrația, suveranitatea națională și ordinea internă.

În fruntea Ungariei de aproape 16 ani, Viktor Orban este al doilea în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice, a nemulțumirii crescânde privind serviciile publice și scandalurile legate de drepturile comunității LGBTQ, comentează AFP, potrivit Agerpres.

Partidul său Fidesz este devansat în sondaje de formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, un fost apropiat devenit unul dintre criticii cei mai virulenți, care într-un an și jumătate a reușit să unească votul opoziției.

Viktor Orban este unul dintre puținii lideri europeni apropiați atât de președintele american, cât și de președintele rus Vladimir Putin. El are în schimb relații tumultuoase cu Uniunea Europeană, pe care o acuză că încurajează războiul din Ucraina.