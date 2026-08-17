Trump: Obiectivul principal va rămâne întotdeauna ca Iranul să nu poată deține, sub nicio formă, o armă nucleară

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Official White House Photo by Molly Riley

Președintele american reiterează ambiția SUA de a nu permite Iranului să dețină arma nucleară, la 60 de zile de la semnarea Memorandului privind încetarea războiului cu Iranul, termen care a expirat astăzi, 17 august.

„Obiectivul principal este, și va rămâne întotdeauna, ca Iranul să nu poată deține, sub nicio formă, o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Acordul-cadru pe care Trump l-a semnat la Versailles în iunie stabilea un termen de 60 de zile pentru încheierea războiului cu Iranul și pentru un acord privind programul nuclear. 

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Acordul prevedea că Iranul renunța definitiv la dezvoltarea unei arme nucleare și își va reduce stocurile de uraniu îmbogățit, în schimbul ridicării sancțiunilor americane. De asemenea, Strâmtoarea Ormuz urma să fie redeschisă, iar Teheranul garanta tranzitul gratuit al navelor comerciale timp de cel puțin 60 de zile. Totodată, Statele Unite și partenerii regionali urmau să creeze un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, fără ca Washingtonul să își asume o contribuție financiară directă.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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