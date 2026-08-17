Trump: Obiectivul principal va rămâne întotdeauna ca Iranul să nu poată deține, sub nicio formă, o armă nucleară

Președintele american reiterează ambiția SUA de a nu permite Iranului să dețină arma nucleară, la 60 de zile de la semnarea Memorandului privind încetarea războiului cu Iranul, termen care a expirat astăzi, 17 august.

„Obiectivul principal este, și va rămâne întotdeauna, ca Iranul să nu poată deține, sub nicio formă, o armă nucleară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a scris Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Acordul-cadru pe care Trump l-a semnat la Versailles în iunie stabilea un termen de 60 de zile pentru încheierea războiului cu Iranul și pentru un acord privind programul nuclear.

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Acordul prevedea că Iranul renunța definitiv la dezvoltarea unei arme nucleare și își va reduce stocurile de uraniu îmbogățit, în schimbul ridicării sancțiunilor americane. De asemenea, Strâmtoarea Ormuz urma să fie redeschisă, iar Teheranul garanta tranzitul gratuit al navelor comerciale timp de cel puțin 60 de zile. Totodată, Statele Unite și partenerii regionali urmau să creeze un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, fără ca Washingtonul să își asume o contribuție financiară directă.