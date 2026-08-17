Trump ordonă reducerea exercițiilor militare SUA-Coreea de Sud, invocând relația sa cu Kim Jong Un

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că i-a cerut secretarului apărării, Pete Hegseth, să reducă „substanțial” exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, invocând relația sa „foarte bună” cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Pe baza relației mele foarte bune cu Kim Jong Un, din Coreea de Nord, nu sunt mulțumit de faptul că Statele Unite au acceptat, cu mult timp în urmă, să participe la exerciții militare comune cu Coreea de Sud”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Președintele american a susținut că exercițiile sunt costisitoare și transmit Coreei de Nord „un semnal total nepotrivit și ostil”, afirmând că regimul de la Phenian a fost „neamenințător și respectuos” pe durata mandatului său.

Trump a precizat că exercițiile nu mai pot fi anulate, motiv pentru care i-a cerut lui Hegseth să le reducă substanțial.

Exercițiile comune americano-sud-coreene „Ulchi Freedom Shield” au început luni și se desfășoară până pe 27 august, cu participarea a aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni, relatează Associated Press. Exercițiile sunt concepute pentru consolidarea capacității de apărare în fața amenințărilor nord-coreene, în timp ce Phenianul le consideră în mod tradițional o repetiție pentru o invazie.

În aceeași postare, Trump a criticat Coreea de Sud pentru că a refuzat recent să se alăture SUA în eforturile de „denuclearizare” a Iranului. „I-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au spus: «Nu, mulțumim!»”, a afirmat președintele american.

Decizia lui Trump reprezintă o schimbare importantă în abordarea exercițiilor militare americano-sud-coreene și vine în contextul în care Coreea de Nord își dezvoltă în continuare programele nuclear și balistic și și-a consolidat cooperarea militară cu Rusia.

În primul său mandat, Donald Trump a avut o relație neobișnuită cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a trecut de la amenințări și insulte publice în 2017 la o diplomație directă fără precedent. Cei doi s-au întâlnit de trei ori, la summitul de la Singapore din iunie 2018, la Hanoi în februarie 2019 și apoi în Zona Demilitarizată dintre cele două Corei, în iunie 2019. Deși întâlnirile au redus temporar tensiunile și au dus la un angajament de principiu privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, negocierile au eșuat în cele din urmă din cauza divergențelor privind sancțiunile și renunțarea Phenianului la arsenalul nuclear. Trump a continuat însă să vorbească pozitiv despre relația sa personală cu Kim, afirmând chiar că cei doi „s-au îndrăgostit” după schimbul de scrisori.