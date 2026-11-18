Președintele american Donald Trump a sosit miercuri la Shenzhen, unde a fost întâmpinat personal de omologul său chinez, Xi Jinping, la coborârea din aeronava prezidențială Air Force One. Potrivit Reuters, este prima dată când Xi întâmpină la aeroport un lider străin de când a devenit președinte. Primirea precedă o reuniune trilaterală cu președintele rus Vladimir Putin, programată joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Ceremonia de pe Aeroportul Internațional Shenzhen Bao’an a inclus o gardă de onoare, intonarea imnurilor celor două țări și un survol al avioanelor de vânătoare, potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe. Cei doi lideri și-au strâns mâinile, iar copii i-au oferit flori președintelui american.

Xi a amintit că Trump și soția sa s-au deplasat personal la aeroport pentru a-l întâmpina în timpul vizitei sale în Statele Unite din septembrie, când au organizat și o ceremonie solemnă de bun venit.

„China este o țară a curtoaziei, cu o tradiție a reciprocității. Vă urez bun venit din nou în China și aștept cu interes să avem un schimb aprofundat de opinii asupra marilor chestiuni privind relațiile China–SUA, cooperarea în Asia-Pacific și ordinea mondială, pentru a dezvolta o relație constructivă de stabilitate strategică între China și SUA, bazată pe respect, echitate și reciprocitate”, a declarat Xi Jinping.

La rândul său, Trump i-a mulțumit lui Xi pentru primirea personală și pentru aranjamentele speciale făcute de partea chineză. Potrivit comunicatului, președintele american l-a descris pe omologul său drept un mare lider și și-a exprimat încrederea că vizita va contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Trump urmează să aibă joi discuții bilaterale cu Xi, înainte de a participa la prima întâlnire în format trilateral cu liderii Chinei și Rusiei. Agenda include dezarmarea nucleară, războiul din Iran și relațiile dintre cele trei puteri.

Reuniunea îi oferă președintelui american ocazia de a promova un nou cadru pentru controlul armamentului nuclear, după expirarea, în februarie, a ultimului tratat în domeniu rămas în vigoare între SUA și Rusia. Washingtonul a indicat că războiul din Iran va figura, de asemenea, pe agenda discuțiilor.

Așteptările privind rezultate concrete sunt însă reduse. Oficialii americani au descris întâlnirea trilaterală drept o discuție inițială, mai degrabă decât o reuniune de la care să fie așteptat un acord.

Deși Washingtonul a transmis inițial că nu intenționează să facă din războiul Rusiei împotriva Ucrainei tema centrală a reuniunii, consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat miercuri că este puțin probabil ca cei trei lideri să se întâlnească fără să abordeze acest subiect, notează Politico.

Ulterior, Trump a afirmat că tema privind Ucraina va fi discutată, potrivit AFP. Perspectiva reuniunii a alimentat temeri că viitorul țării ar putea fi negociat fără participarea Kievului și a europenilor.

Înaintea sosirii președintelui american, Xi și Putin au avut miercuri o întrevedere bilaterală la Shenzhen. În intervenții la summitul APEC, liderul chinez s-a pronunțat împotriva protecționismului comercial, iar președintele rus a criticat sancțiunile occidentale.

Trump a ajuns în China după o vizită în Filipine, unde s-a întâlnit cu președintele Ferdinand Marcos Jr. la Palatul Malacañang. La bordul Air Force One, președintele american a anunțat pe platforma Truth Social că a încheiat un nou acord comercial cu Filipine, despre care a afirmat că va aduce beneficii fermierilor americani și companiilor din sectorul energetic.