Trump promulgă legea care impune sancțiuni Rusiei și îi conferă puterea de a aplica taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără energie rusească

Trump a promulgat Legea „Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului” la două zile după ce aceasta a fost adoptată de Camera Reprezentanților cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă, într-un vot bipartizan, pe fondul îngrijorărilor că legislația îi conferă președintelui puteri prea mari.

Administrația Trump s-a arătat anterior reticentă în privința impunerii unor sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, însă și-a schimbat poziția după ce încercările repetate de a pune capăt războiului din Ucraina, aflat în al cincilea an, au intrat în impas.

Proiectul de lege, denumit după senatorul republican Lindsey Graham, cunoscut pentru pozițiile sale dure în politica externă și care a murit în luna iulie, are ca obiectiv reducerea capacității Rusiei de a continua să finanțeze războiul, prin vizarea veniturilor obținute din exporturile de gaze naturale și petrol, precum și a țărilor care continuă să cumpere energie din Rusia.

Legislația impune noi sancțiuni împotriva oficialilor politici și militari ruși, precum și împotriva rețelelor din străinătate care contribuie la aprovizionarea mașinăriei de război a Rusiei și la eludarea sancțiunilor deja existente.

De asemenea, este vizată „flota fantomă” a Rusiei, care a permis Moscovei să continue să transporte petrol brut în întreaga lume, în pofida sancțiunilor existente asupra exporturilor sale de energie.

În același timp, legea îi oferă lui Trump o marjă largă de decizie în ceea ce privește aplicarea sa, inclusiv în privința țărilor care ar putea fi vizate de taxe vamale și a nivelului acestor taxe. De asemenea, președintele primește puteri extinse de a decide dacă anumite prevederi privind sancțiunile pot fi suspendate în cazul unor anumite țări.

În mod controversat, legea îi permite lui Trump să impună taxe vamale de până la 100% asupra țărilor care cumpără energie din Rusia, inclusiv China, precum și asupra altor state care ajută Moscova să eludeze sancțiunile.

Prevederile ample ale proiectului de lege au fost criticate de numeroși democrați, care au susținut că acesta îi conferă lui Trump puteri excesive în ceea ce privește recurgerea la taxe vamale. Președintele a impus deja astfel de taxe mai multor țări, în pofida unei decizii a Curții Supreme a SUA care îi interzice să facă acest lucru în baza Legii privind puterile economice în situații de urgență internațională din 1977 (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA).