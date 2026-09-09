Trump, Putin și Xi ar putea avea o reuniune trilaterală în China. Kremlinul confirmă că ideea a fost discutată de liderii SUA și Rusiei

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin au discutat posibilitatea unei reuniuni trilaterale cu liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului APEC programat în noiembrie la Shenzhen, a confirmat miercuri Kremlinul, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Întâlnirea nu a fost însă convenită, iar Washingtonul nu a confirmat deocamdată participarea președintelui american la summit.

Întrebat dacă Trump și Putin au abordat această posibilitate în timpul convorbirii telefonice pe care au avut-o marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns: „Fără nicio îndoială”.

„Această posibilitate a fost deja menționată anterior și o asemenea oportunitate se va prezenta”, a adăugat Peskov, potrivit AFP.

O eventuală întâlnire între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei ar putea avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, programat în perioada 18–19 noiembrie la Shenzhen.

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin intenționează să participe. Casa Albă declara însă la începutul lunii septembrie că nu are încă niciun anunț privind prezența lui Donald Trump la reuniunea APEC, potrivit Reuters. Nici Beijingul nu a confirmat până în prezent organizarea unui summit în trei.

Posibilitatea unei asemenea reuniuni fusese evocată la 1 septembrie de consilierul prezidențial rus Iuri Ushakov, după întâlnirea dintre Putin și Xi Jinping desfășurată în marja summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, organizat în Bișkek, Kârgâzstan.

Ushakov afirmase atunci că ideea a fost discutată și că reuniunea ar deveni posibilă dacă toți cei trei lideri ar participa la summitul APEC.

Câteva zile mai târziu, ministrul adjunct rus de externe Serghei Riabkov a declarat că Moscova nu exclude un asemenea format, dar că înaintea începerii pregătirilor trebuie stabilite agenda și rezultatele urmărite.

Organizarea reuniunii revine în primul rând Chinei, în calitate de gazdă a summitului, și ar necesita pregătiri diplomatice substanțiale, a precizat ulterior Ushakov. Kremlinul lucrează în paralel la organizarea unor întrevederi bilaterale pentru Putin, inclusiv cu Xi și, dacă va exista această posibilitate, cu Trump.

APEC este un forum de cooperare economică format din 21 de economii din regiunea Asia-Pacific, printre care Statele Unite, China și Rusia. China găzduiește în 2026 reuniunile organizației sub tema „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru prosperitate comună”.

Discuția despre o posibilă reuniune în trei a avut loc în contextul reluării contactelor diplomatice dintre Washington și Moscova. Trump și Putin au vorbit marți la telefon după vizitele efectuate la Moscova și Kiev de emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit Kremlinului, convorbirea a vizat eforturile de încheiere a războiului din Ucraina și perspectivele relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Washingtonul nu a prezentat public până acum propria relatare detaliată a discuției.

Separat de posibilul summit Trump–Putin–Xi, Peskov a declarat că Moscova se așteaptă ca negocierile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite să fie reluate „într-un viitor previzibil”.

El a precizat că nu există încă un program sau o foaie de parcurs convenită, ci o inițiativă generală și o voință politică declarată de reluare a discuțiilor. Dialogul cu echipa lui Donald Trump continuă, potrivit reprezentantului Kremlinului.