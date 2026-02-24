Connect with us

Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10%

Published

3 hours ago

on

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi față de amenințarea de a majora noile tarife globale la 15%, menținând pentru moment nivelul de 10% pentru exporturile către Statele Unite, inclusiv în cazul Marii Britanii și al Uniunii Europene, relatează Politico.

Noile tarife au intrat în vigoare marți dimineață și vor rămâne la 10% în cadrul regimului comercial instituit de Casa Albă. Pentru companiile britanice, decizia înseamnă continuitate, în condițiile în care exporturile Regatului Unit erau deja supuse unei taxe de 10%, la care se adaugă tarifele standard aplicate „Națiunii celei mai Favorizate” (MFN).

În cazul Uniunii Europene, produsele provenite din statele membre fuseseră anterior vizate de un tarif de 15% sau de rata MFN, în funcție de care era mai ridicată. Menținerea plafonului de 10% evită, pentru moment, o nouă escaladare comercială.

Contextul rămâne însă tensionat. Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial UE–SUA, invocând temeri că ultimele măsuri tarifare anunțate de administrația Trump ar putea încălca termenii înțelegerii transatlantice convenite vara trecută.

În paralel, Comisia Europeană a solicitat claritate deplină din partea Washingtonului privind pașii următori după hotărârea Curții Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Executivul european a transmis că situația actuală nu favorizează un cadru comercial echilibrat și predictibil, așa cum a fost stabilit în Declarația comună UE–SUA din august 2025, și a subliniat că va proteja interesele Uniunii și ale exportatorilor europeni. Bruxelles-ul menține contacte strânse cu administrația americană, comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič discutând recent cu oficiali de rang înalt de la Washington.

Noile tarife sunt impuse pentru o perioadă de 150 de zile, în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, în timp ce autoritățile americane desfășoară investigații suplimentare în temeiul altor instrumente, precum Secțiunea 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, care ar putea permite impunerea unor tarife sectoriale suplimentare. După expirarea celor 150 de zile, Congresul ar putea vota prelungirea măsurilor.

Inițial, Trump anunțase majorarea tarifului global la 15%, însă ulterior a revenit asupra deciziei, menținând nivelul de 10%, cel puțin pentru moment, pentru partenerii comerciali vizați.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

SUA

Parisul cere restricționarea accesului ambasadorului SUA la membrii guvernului francez după absența la o convocare oficială

Published

2 hours ago

on

February 24, 2026

By

© Ambassador Charles Kushner/X

Ministerul francez de Externe a solicitat restricționarea accesului ambasadorului Statelor Unite la Paris, Charles Kushner, la membrii guvernului francez, după ce acesta nu s-a prezentat la o convocare oficială legată de declarații ale ambasadei americane privind situația politică internă din Franța, relatează BBC și Politico.

Ambasadorul, care este tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, fusese chemat luni seară la Ministerul de Externe pentru explicații, însă a invocat un angajament anterior și a trimis un adjunct al ambasadei. Potrivit diplomației franceze, gestul reprezintă un „eșec aparent de a înțelege cerințele de bază ale misiunii diplomatice”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat marți că absența ambasadorului „îi va afecta în mod natural capacitatea de a-și îndeplini misiunea”, precizând că a solicitat ca acesta să nu mai aibă acces direct la membri ai guvernului până la clarificarea situației.

„Când ai onoarea de a-ți reprezenta țara, Statele Unite ale Americii, respecți cele mai elementare uzanțe diplomatice și răspunzi convocării Ministerului de Externe”, a afirmat Barrot.

Incidentul diplomatic a fost declanșat de o postare distribuită de ambasada SUA la Paris pe platforma X, care făcea referire la moartea lui Quentin Deranque, un tânăr de 23 de ani, identificat drept activist naționalist de dreapta, decedat la 14 februarie după ce fusese agresat la Lyon în marja unei conferințe politice.

În mesajul redistribuit de ambasadă se afirma că „extremismul violent de stânga este în creștere” în Franța, formulare care a fost percepută la Paris drept o ingerință într-o chestiune internă sensibilă.

Autoritățile franceze au precizat că ancheta este în desfășurare și că utilizarea tragediei în scopuri politice este inacceptabilă.

„Respingem orice utilizare a acestei tragedii, care a cufundat o familie franceză în doliu, în scopuri politice”, a declarat anterior Barrot. „Nu avem lecții de primit, în special în privința violenței, din partea mișcării reacționare internaționale.”

Șeful diplomației franceze a mai subliniat că Franța nu va accepta intervenții ale unor puteri străine în dezbaterile sale politice interne, „indiferent de circumstanțe”.

Totuși, Barrot a precizat că incidentul nu va afecta relațiile bilaterale dintre Paris și Washington.

Ambasada SUA la Paris nu a oferit deocamdată un răspuns oficial solicitărilor de comentarii.

ENERGIE

Bogdan Ivan a transmis la Washington că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă: Parteneriatul cu SUA este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție

Published

4 hours ago

on

February 24, 2026

By

© Bogdan Ivan / Facebook

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat marți cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și cu secretarul american pentru Interne, Doug Burgum, despre cum se construiește o putere energetică reală prin capacități stabile, proiecte majore, termene clare și execuție fără scuze, subliniind că România este privită ca un actor strategic în regiune.

„Mă aflu la Washington, D.C., unde am fost primit și tratat ca un partener de decizie. În întâlnirile cu secretarul american pentru energie, Chris Wright și secretarul american pentru interne, Doug Burgum, am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze. România este privită ca un actor strategic în regiune, iar eu am pus pe masă exact ceea ce contează: soluții concrete, nu sloganuri”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook. 

Bogdan Ivan a subliniat că România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, precizând că, în ultimul deceniu, au fost pierduți circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se reflectă în competitivitatea economiei și în presiunea asupra prețurilor.

„Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale. Ultimele furtuni din SUA și din România au confirmat același adevăr simplu: în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare”, a continuat ministrul. 

Bogdan Ivan a afirmat că, în acest context, a fost convenită întărirea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor, cu obiectivul de a poziționa România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, și nu ca simplu spectator.

„Suntem parte din „Friends of Nuclear” și susținem extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”. Direcția e clară și eu mi-o asum: ca să fii puternic, trebuie să produci mai multă energie și, fundamental, mai multă energie în bandă. Deciziile se iau acum. Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv”, a adăugat ministrul Energiei. 

În final, Bogdan Ivan a subliniat că parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție.

„Eu construiesc această punte cu respect reciproc și cu rezultate măsurabile. România are șansa să devină un lider regional în energie, iar eu lucrez ca asta să devină realitate”, a conchis ministrul. 

INTERNAȚIONAL

Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că este „în favoarea Chinei”, după decizia de a anula o mare parte din taxele vamale

Published

24 hours ago

on

February 23, 2026

By

© Official White House Photo by Molly Riley

Președintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanță din Statele Unite că este „în favoarea Chinei”, după decizia acesteia de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de liderul de la Casa Albă, relatează AFP, potrivit Agerpres

„Următorul lucru care se va întâmpla este că ei (judecătorii Curții Supreme) vor lua o decizie în favoarea Chinei și a altor țări”, a afirmat președintele american pe rețeaua sa Truth Social.

„Curtea supremă (voi folosi litere mici pentru un moment, din pură lipsă de respect!) a Statelor Unite mi-a dat accidental și fără să vrea mie, președintelui Statelor Unite, mult mai multă putere și forță decât aveam înainte de decizia lor ridicolă, stupidă și foarte controversată la nivel internațional. Curtea supremă va găsi o modalitate de a trage concluzia greșită, una care va face din nou China și alte națiuni fericite și bogate”, a afirmat el, denunțând hotărârea care a anulat o mare parte din taxele sale vamale.

În pofida deciziei Curții Supreme, Donald Trump a susținut că își poate folosi prerogativele pentru a face „lucruri absolut teribile” țărilor străine, în special celor care, potrivit acestuia, au exploatat Statele Unite timp de mai multe decenii.

Vineri, Donald Trump a numit decizia Curții Supreme „ridicolă”, „defectuoasă” și „teribilă”.

„Curtea noastră supremă incompetentă a făcut o treabă excelentă pentru persoanele greșite și, pentru asta, ar trebui să-i fie rușine. Lăsați curtea noastră supremă să ia decizii proaste și dăunătoare viitorului națiunii noastre; eu am o treabă de făcut”, a concluzionat el.

Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.

El a precizat sâmbătă că a ridicat procentajul după o „analiză aprofundată” și că nivelul de 15% este complet legal conform prerogativelor prezidențiale.

Comisia Europeană a solicitat „claritate deplină” cu privire la măsurile pe care pe care Statele Unite intenționează să le ia în urma recentei hotărâri a Curții Supreme. 

„O înțelegere este o înțelegere. În calitate de cel mai mare partener comercial al Statelor Unite, UE se așteaptă ca SUA să își respecte angajamentele asumate în declarația comună, la fel cum UE își respectă angajamentele”, a transmis Executivul european. 

În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că va prezenta o poziție europeană coordonată în fața politicilor tarifare promovate de președintele american, cu prilejul vizitei pe care urmează să o efectueze la Washington la începutul lunii martie. Totodată, Merz a declarat că se așteaptă ca Trump să respecte acordul tarifar încheiat în iulie anul trecut în Scoția.

