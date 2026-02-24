Trump renunță la majorarea tarifelor globale la 15%; UE și Marea Britanie rămân, deocamdată, la pragul de 10%

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut un pas înapoi față de amenințarea de a majora noile tarife globale la 15%, menținând pentru moment nivelul de 10% pentru exporturile către Statele Unite, inclusiv în cazul Marii Britanii și al Uniunii Europene, relatează Politico.

Noile tarife au intrat în vigoare marți dimineață și vor rămâne la 10% în cadrul regimului comercial instituit de Casa Albă. Pentru companiile britanice, decizia înseamnă continuitate, în condițiile în care exporturile Regatului Unit erau deja supuse unei taxe de 10%, la care se adaugă tarifele standard aplicate „Națiunii celei mai Favorizate” (MFN).

În cazul Uniunii Europene, produsele provenite din statele membre fuseseră anterior vizate de un tarif de 15% sau de rata MFN, în funcție de care era mai ridicată. Menținerea plafonului de 10% evită, pentru moment, o nouă escaladare comercială.

Contextul rămâne însă tensionat. Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial UE–SUA, invocând temeri că ultimele măsuri tarifare anunțate de administrația Trump ar putea încălca termenii înțelegerii transatlantice convenite vara trecută.

În paralel, Comisia Europeană a solicitat claritate deplină din partea Washingtonului privind pașii următori după hotărârea Curții Supreme referitoare la Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA). Executivul european a transmis că situația actuală nu favorizează un cadru comercial echilibrat și predictibil, așa cum a fost stabilit în Declarația comună UE–SUA din august 2025, și a subliniat că va proteja interesele Uniunii și ale exportatorilor europeni. Bruxelles-ul menține contacte strânse cu administrația americană, comisarul pentru comerț Maroš Šefčovič discutând recent cu oficiali de rang înalt de la Washington.

Noile tarife sunt impuse pentru o perioadă de 150 de zile, în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, în timp ce autoritățile americane desfășoară investigații suplimentare în temeiul altor instrumente, precum Secțiunea 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, care ar putea permite impunerea unor tarife sectoriale suplimentare. După expirarea celor 150 de zile, Congresul ar putea vota prelungirea măsurilor.

Inițial, Trump anunțase majorarea tarifului global la 15%, însă ulterior a revenit asupra deciziei, menținând nivelul de 10%, cel puțin pentru moment, pentru partenerii comerciali vizați.