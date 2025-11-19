INTERNAȚIONAL
Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari
Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări, relatează Politico.
În conformitate cu acordul, Arabia Saudită va fi desemnată „aliat major non-NATO”, o relație formală care aprofundează cooperarea în domeniul apărării, dar nu include o garanție de securitate. Regatul se va alătura altor 19 țări din această categorie, o listă care include Israel, Iordania, Kuweit și Qatar.
„În această seară, am plăcerea să anunț că ducem cooperarea noastră militară la un nivel și mai înalt, desemnând oficial Arabia Saudită drept aliat major non-NATO”, a spus Trump, la o cină formală la Casa Albă cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, pe care l-a găzduit pentru o reuniune bilaterală la Washington.
Arabia Saudită este de mult timp un important aliat al SUA în Orientul Mijlociu, dar relațiile dintre cele două țări au fost uneori tensionate din cauza problemelor legate de drepturile omului, politica petrolieră și Israel, printre altele. Trump a acordat de mult timp prioritate relațiilor cu Regatul, vizitând țara în cadrul primelor sale călătorii în străinătate, atât în primul, cât și în al doilea mandat.
„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat Trump la cina dată în onoarea lui bin Salman.
La cina dată în cinstea prințului moștenitor saudit au participat, între alții, Steve Jobs, CEO-ul Apple, miliardul Elon Musk, patronul Tesla, și legendarul fotbalist Cristiano Ronaldo, care activează în prezent la clubul saudit Al-Nassr.
Anunțul lui Trump a urmat declarației prințului moștenitor că va crește investițiile țării sale în SUA de la aproximativ 600 de miliarde de dolari la aproape 1.000 de miliarde de dolari — și după ce Trump a respins o întrebare despre uciderea în 2018 a unui editorialist al Washington Post în care Mohammed a fost implicat de CIA.
Potrivit Casei Abel, această investiție masivă de 1 trilion de dolari va stimula afacerile în Statele Unite, va menține securitatea națională americană, va crea locuri de muncă și va sprijini nevoile americane.
„Astăzi este o zi specială”, a declarat prințul moștenitor la cină. „Considerăm că orizontul cooperării economice între Arabia Saudită și America este mai mare și mai larg în multe domenii. Am semnat o serie de acorduri care pot deschide calea către o aprofundare a [relațiilor] în multe domenii”, a adăugat acesta.
Pe lângă facilitarea transferurilor de arme, acordul va deschide Arabia Saudită ca locație pentru depozitarea armelor americane și va face ca țara să fie eligibilă pentru licitații privind contractele de întreținere și reparații ale Pentagonului și pentru achiziționarea de muniție cu uraniu sărăcit.
SUA nu are obligația contractuală de a apăra țara, așa cum ar fi cazul cu aliații NATO.
CHINA
Casa Albă acuză compania Alibaba că sprijină operațiunile militare ale Chinei care țintesc Statele Unite (Financial Times)
Washingtonul acuză compania de comerț electronic Alibaba (9988.HK) că oferă sprijin tehnologic operațiunilor militare chineze împotriva țintelor din Statele Unite, a informat săptămâa trecută Financial Times, citând o notă a Casei Albe, relatează Reuters.
Nota privind securitatea națională include informații secrete declasificate despre modul în care grupul chinez furnizează Armatei Populare de Eliberare capacități care, în opinia Casei Albe, amenință securitatea SUA, a relatat Financial Times.
Raportul nu a specificat ce capacități sau operațiuni au fost implicate, nici dacă SUA intenționează să răspundă în vreun fel.
Acțiunile Alibaba tranzacționate în SUA au scăzut cu 4,2% după apariția știrii.
„Afirmațiile și insinuările din articol sunt complet false”, a declarat Alibaba într-un comunicat.
„Punem la îndoială motivația din spatele scurgerii anonime de informații, pe care FT recunoaște că nu o poate verifica. Această operațiune de PR răuvoitoare provine în mod clar de la o voce necinstită care încearcă să submineze recentul acord comercial al președintelui Trump cu China”, a precizat compania.
Ambasada Chinei la Washington a negat raportul și a declarat că China se opune și combate toate formele de atacuri cibernetice în conformitate cu legea.
„Fără dovezi valabile, SUA au tras o concluzie nejustificată și au adus acuzații nefondate împotriva Chinei. Este extrem de iresponsabil și reprezintă o denaturare completă a faptelor. China se opune ferm acestui lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei, Liu Pengyu, într-un comunicat.
Casa Albă a refuzat să comenteze.
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit luna trecută în Coreea de Sud pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, în ianuarie. Liderii au convenit asupra reducerii tarifelor și a controalelor la export pentru o perioadă de 12 luni, atenuând tensiunile bilaterale care s-au intensificat în acest an.
REPUBLICA MOLDOVA
Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi
Corespondență din Chișinău
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali, a afirmat, marți, ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova a participat la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, în cadrul panelului „Reziliență sub presiune: Forță și solidaritate pentru Republica Moldova și regiunea Mării Negre”. La sesiune au mai luat parte secretarul de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák, consilierul pentru politică externă al prim-ministrului Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, directorul și reprezentantul special al Ministerului de Externe al Germaniei pentru Europa de Est, Niklas Wagner, și directorul pentru informații externe și afaceri cibernetice din cadrul Ministerului Apărării din Suedia, Lisa Gustafsson.
În intervenția sa, ministrul Mihai Popșoi a evidențiat eforturile Republicii Moldova de a-și consolida securitatea în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și progresele realizate în ultimii ani în plan strategic și instituțional.
„Republica Moldova a devenit ținta unui război hibrid fără precedent, care combină atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative constante de a submina drumul nostru european. Totuși, am demonstrat că solidaritatea partenerilor și unitatea societății pot transforma vulnerabilitatea în forță. Astăzi, Moldova este mai rezilientă, iar integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.
Șeful diplomației moldovenești a subliniat că, în ultimii trei ani, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de adaptare și și-a câștigat credibilitate ca partener internațional. Țara noastră a adoptat principalele documente în domeniul securității – Strategia Națională de Securitate, Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară Națională – și a avansat în elaborarea strategiilor sectoriale în domeniul securității informaționale și cibernetice.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a menționat că Republica Moldova este prima țară care a semnat Parteneriatul în domeniul securității și apărării cu Uniunea Europeană. Alinierea la standardele europene și participarea la inițiativele UE în domeniul securității și apărării sporesc capacitatea țării de a răspunde eficient provocărilor regionale. Totodată, evaluările recente ale Comisiei Europene confirmă progresele rapide ale Republicii Moldova în parcursul european și în întărirea capacității de reacție la amenințările hibride.
În încheiere, ministrul Mihai Popșoi a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a consolida parteneriatul cu NATO, de a valorifica avantajele acestei cooperări și de a contribui activ la asigurarea securității internaționale. Oficialul a subliniat că unitatea internă, cooperarea cu partenerii externi și combaterea dezinformării rămân elemente esențiale pentru întărirea rezilienței naționale și promovarea valorilor democratice.
Moldova Security Forum 2025 este organizat de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Evenimentul reunește oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, experți, precum și reprezentanți ai societății civile, pentru a aborda complexitatea tot mai mare a amenințărilor hibride care vizează reziliența democratică, procesele electorale și parcursul european al Republicii Moldova.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
ROMÂNIA
Statele Unite își reafirmă sprijinul pentru securitatea României în prima reuniune a Grupului de nivel înalt România-SUA cu noua administrație americană
România și Statele Unite au reafirmat cooperarea strategică în domeniul apărării în cadrul noii runde a reuniunii Grupului de nivel înalt România–SUA (HLDG), desfășurată la București pe 17–18 noiembrie, prima de acest fel coordonată cu noua administrație americană.
Evenimentul a marcat totodată prima vizită la nivel HLDG într-un stat aliat a noului asistent al secretarului de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În marja reuniunii, ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut marți o întrevedere cu delegația SUA.
Oficialul român a reconfirmat angajamentul României de consolidare a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, creșterea graduală a bugetului apărării la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de înzestrare, instruirea în comun și asumarea de către țara noastră a unui rol de lider în regiunea Mării Negre, respectiv a unei contribuții de substanță în cadrul NATO.
“Avem în continuare sprijinul ferm al Statelor Unite ale Americii pe toate liniile esențiale de apărare ale României“, a transmis Moșteanu.
Cu acest prilej, a avut loc sesiunea extinsă de consultări strategice a HLDG, la nivelul secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan.
“Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile mediului strategic global, postura forțelor americane în România, pe investițiile semnificative în apărare asumate de țara noastră, precum și pe rolul de furnizor de securitate pe flancul estic și pe cel sud-estic al NATO, în concordanță cu direcțiile și obiectivele propuse prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice și un partener de încredere al SUA”, arată MApN.
Au fost abordate subiecte legate de contribuția activă a României la consolidarea posturii aliate în regiunea Mării Negre, cooperarea în domeniul instruirii și al exercițiilor comune, precum și de proiectele majore de modernizare a forțelor armate, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii și mobilității militare necesare sprijinirii prezenței aliate pe teritoriul național.
Discuțiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România–SUA și angajamentul comun pentru consolidarea securității în spațiul euroatlantic.
Programul vizitei delegației americane a inclus vizite în Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate progresele dezvoltării Centrului European de Instruire F-16, proiect derulat în cooperare cu partenerul american, precum și la Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu, parte esențială a arhitecturii NATO de apărare împotriva rachetelor balistice.
Delegațiile au analizat capabilitățile operaționale existente, proiectele de modernizare și perspectivele extinderii cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii strategice.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Techno Sustainability Conference 2025. Adrian-Victor Vevera: La ICI București transformăm rezultatele cercetării în soluții aplicabile, menite să răspundă nevoilor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție
UE are în vedere să implementeze o aplicație digitală de călătorie pentru a-și consolida frontierele externe
Iulian Chifu: Războiul cognitiv-informațional în trilaterala România-Republica Moldova-Ucraina
Ministrul italian al apărării critică lentoarea cu care statele UE și NATO reacționează la războiul hibrid al Rusiei și propune o serie de măsuri de contracarare: Este momentul să acționăm
Casa Albă acuză compania Alibaba că sprijină operațiunile militare ale Chinei care țintesc Statele Unite (Financial Times)
Capitalele UE trebuie să cedeze puterea dacă vor să construiască o piață financiară în stil american, transmite Comisia Europeană: Va fi o discuție dificilă, dar dacă nu facem nimic diferit, nu vom avea rezultate diferite
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Comisia Europeană, în care solicită măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației UE privind combaterea violenței domestice
Consolidarea pieței unice a UE este o “nevoie urgentă”, afirmă directorul BusinessEurope (INTERVIU): Credem în invențiile Europei, dar acestea nu cred că Europa este cel mai bun loc pentru ele
Strengthening the EU single market is an “urgent need,” says BusinessEurope director (INTERVIEW): We believe in Europe’s inventions, but they don’t believe Europe is the best place to scale
Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMISIA EUROPEANA3 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- PARLAMENTUL EUROPEAN5 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA6 days ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova