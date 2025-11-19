Trump ridică Arabia Saudită la statutul de “aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat că va crește investițiile saudite în SUA la 1.000 de miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări, relatează Politico.

În conformitate cu acordul, Arabia Saudită va fi desemnată „aliat major non-NATO”, o relație formală care aprofundează cooperarea în domeniul apărării, dar nu include o garanție de securitate. Regatul se va alătura altor 19 țări din această categorie, o listă care include Israel, Iordania, Kuweit și Qatar.

„În această seară, am plăcerea să anunț că ducem cooperarea noastră militară la un nivel și mai înalt, desemnând oficial Arabia Saudită drept aliat major non-NATO”, a spus Trump, la o cină formală la Casa Albă cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, pe care l-a găzduit pentru o reuniune bilaterală la Washington.

Arabia Saudită este de mult timp un important aliat al SUA în Orientul Mijlociu, dar relațiile dintre cele două țări au fost uneori tensionate din cauza problemelor legate de drepturile omului, politica petrolieră și Israel, printre altele. Trump a acordat de mult timp prioritate relațiilor cu Regatul, vizitând țara în cadrul primelor sale călătorii în străinătate, atât în primul, cât și în al doilea mandat.

„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat Trump la cina dată în onoarea lui bin Salman.

La cina dată în cinstea prințului moștenitor saudit au participat, între alții, Steve Jobs, CEO-ul Apple, miliardul Elon Musk, patronul Tesla, și legendarul fotbalist Cristiano Ronaldo, care activează în prezent la clubul saudit Al-Nassr.

Anunțul lui Trump a urmat declarației prințului moștenitor că va crește investițiile țării sale în SUA de la aproximativ 600 de miliarde de dolari la aproape 1.000 de miliarde de dolari — și după ce Trump a respins o întrebare despre uciderea în 2018 a unui editorialist al Washington Post în care Mohammed a fost implicat de CIA.

Potrivit Casei Abel, această investiție masivă de 1 trilion de dolari va stimula afacerile în Statele Unite, va menține securitatea națională americană, va crea locuri de muncă și va sprijini nevoile americane.

„Astăzi este o zi specială”, a declarat prințul moștenitor la cină. „Considerăm că orizontul cooperării economice între Arabia Saudită și America este mai mare și mai larg în multe domenii. Am semnat o serie de acorduri care pot deschide calea către o aprofundare a [relațiilor] în multe domenii”, a adăugat acesta.

Pe lângă facilitarea transferurilor de arme, acordul va deschide Arabia Saudită ca locație pentru depozitarea armelor americane și va face ca țara să fie eligibilă pentru licitații privind contractele de întreținere și reparații ale Pentagonului și pentru achiziționarea de muniție cu uraniu sărăcit.

SUA nu are obligația contractuală de a apăra țara, așa cum ar fi cazul cu aliații NATO.