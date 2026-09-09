Trump salută victoria AfD în Saxonia-Anhalt și atribuie ascensiunea „partidului populist” politicilor „absolut îngrozitoare” privind imigrația

SUA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© Official White House Photo by Daniel Torok

Președintele american Donald Trump a salutat rezultatul record obținut de Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, atribuind ascensiunea formațiunii de extremă dreapta nemulțumirii alegătorilor față de politicile germane privind imigrația.

„Uau! Partidul populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat importantă”, a scris Trump marți pe platforma sa Truth Social. „În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut îngrozitoare privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN CREȘTERE și nu vor mai accepta acest lucru! MGGA!!!”, a continuat liderul de la Casa Albă.

 

Acronimul „MGGA” folosit de Trump înseamnă „Make Germany Great Again” – „Să facem Germania măreață din nou” – și adaptează pentru Germania sloganul său politic „Make America Great Again”.

AfD a obținut 43,8% din voturi în scrutinul desfășurat duminică în landul est-german Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat înregistrat vreodată de partid într-un scrutin regional. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%.

În ciuda victoriei categorice, AfD nu a obținut majoritatea absolută în parlamentul regional și are nevoie de sprijinul altor formațiuni pentru a putea forma guvernul landului.

Principalele partide germane refuză în continuare să coopereze cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar” în jurul formațiunii.

Oficiul pentru Protecția Constituției din Saxonia-Anhalt, serviciul de informații interne al landului, a clasificat filiala regională a AfD drept organizație de extremă dreapta dovedită. Instituția susține că anumite componente ale partidului promovează o concepție rasistă și etnică asupra identității naționale, incompatibilă cu ordinea constituțională democratică a Germaniei.

Această evaluare este invocată de partidele tradiționale pentru a justifica refuzul de a participa la o coaliție cu AfD.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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