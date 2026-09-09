Trump salută victoria AfD în Saxonia-Anhalt și atribuie ascensiunea „partidului populist” politicilor „absolut îngrozitoare” privind imigrația

Președintele american Donald Trump a salutat rezultatul record obținut de Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, atribuind ascensiunea formațiunii de extremă dreapta nemulțumirii alegătorilor față de politicile germane privind imigrația.

„Uau! Partidul populist din Germania tocmai a avut o seară cu adevărat importantă”, a scris Trump marți pe platforma sa Truth Social. „În sfârșit, s-au săturat de regulile și reglementările absolut îngrozitoare privind imigrația, care au afectat atât de grav Germania. SUNT ÎN CREȘTERE și nu vor mai accepta acest lucru! MGGA!!!”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Acronimul „MGGA” folosit de Trump înseamnă „Make Germany Great Again” – „Să facem Germania măreață din nou” – și adaptează pentru Germania sloganul său politic „Make America Great Again”.

AfD a obținut 43,8% din voturi în scrutinul desfășurat duminică în landul est-german Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat înregistrat vreodată de partid într-un scrutin regional. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%.

În ciuda victoriei categorice, AfD nu a obținut majoritatea absolută în parlamentul regional și are nevoie de sprijinul altor formațiuni pentru a putea forma guvernul landului.

Principalele partide germane refuză în continuare să coopereze cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar” în jurul formațiunii.

Oficiul pentru Protecția Constituției din Saxonia-Anhalt, serviciul de informații interne al landului, a clasificat filiala regională a AfD drept organizație de extremă dreapta dovedită. Instituția susține că anumite componente ale partidului promovează o concepție rasistă și etnică asupra identității naționale, incompatibilă cu ordinea constituțională democratică a Germaniei.

Această evaluare este invocată de partidele tradiționale pentru a justifica refuzul de a participa la o coaliție cu AfD.