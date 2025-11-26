Trump se va întâlni cu Putin și Zelenski “numai în etapa finală a încheierii acordului de încetare a războiului” și își trimite emisarii în Rusia și Ucraina

Președintele Donald Trump a declarat marți că emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Totodată, liderul de la Casa Albă a precizat că se va întâlni cu Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski numai când acordul de încheiere a acestui război va fi în etapa finală.

Donald Trump a anunțat într-un mesaj publicat pe Social Truth, marți, 27 noiembrie, că planul de pace dintre Rusia și Ucraina a intrat „în faza finală a negocierilor”, susținând că echipa sa a obținut „progrese enorme” în ultimele zile.

El afirmă că mai există doar câteva puncte rămase asupra cărora Moscova şi Kievul nu au căzut de acord, iar acestea ar putea fi clarificate în cadrul unor întâlniri diplomatice directe care urmează să aibă loc.

„În ultima săptămână, echipa mea a făcut progrese enorme în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina (un război care nu ar fi început NICIODATĂ dacă eu aș fi fost președinte!). Luna trecută au murit 25.000 de soldați.

Planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Statele Unite, a fost perfecționat, cu contribuții suplimentare din partea ambelor părți, și au mai rămas doar câteva puncte de dezacord”, a scris Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a confirmat că a decis să trimită emisari speciali pentru a accelera etapa finală a acordului. Astfel, trimisul său special Steve Witkoff se va deplasa la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei, Dan Driscoll, va avea o întrevedere separată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cele două vizite sunt prezentate ca fiind esențiale pentru stabilirea ultimelor detalii din planul de pace în 28 de puncte, conceput inițial de Statele Unite și perfecționat ulterior cu propuneri venite din partea ambelor tabere.

„În speranța finalizării acestui plan de pace, l-am îndrumat pe trimisul meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu președintele Putin la Moscova și, în același timp, secretarul Armatei, Dan Driscoll, se va întâlni cu ucrainenii. Voi fi informat cu privire la toate progresele înregistrate, împreună cu vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul de război Pete Hegseth și șeful de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles”, a confirmat el întâlnirile care urmează să aibă loc cât mai curând, precizând ulterior că este vorba despre săptămâna viitoare.

„Sper să mă întâlnesc în curând cu președintele Zelenski și președintele Putin, dar NUMAI atunci când acordul de încheiere a acestui război va fi FINAL sau se va afla în etapa finală”, a mai scris el, pe Truth Social.

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.

Anunțul a fost făcut de fostul ministru ucrainean al apărării Rustem Umerov, actual secretar al Consiliului de Apărare și Securitate Națională al Ucrainei, într-o postare pe X.

Potrivit lui Umerov, „delegațiile noastre au ajuns la un acord comun cu privire la termenii esențiali ai acordului discutat la Geneva”.

El a adăugat că „acum contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni în pașii următori”.

Umerov a mai subliniat că Ucraina „așteaptă cu interes organizarea unei vizite a președintelui Ucrainei în SUA, la cea mai apropiată dată potrivită din luna noiembrie, pentru a finaliza etapele finale și a încheia un acord cu președintele Trump”.

Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.