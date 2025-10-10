INTERNAȚIONAL
Trump și Stubb au încheiat un acord prin care SUA va cumpăra 11 spărgătoare de gheață de la Finlanda: “O decizie strategică uriașă” pentru securitatea arctică
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său finlandez, Alexander Stubb, au încheiat joi la Casa Albă un acord prin care Garda de Coastă a SUA va achiziționa până la 11 nave spărgătoare de gheață, pentru a consolida securitatea națională americană în zona Arctică, relatează Reuters.
Trump și Stubb au stabilit relații de prietenie de la revenirea lui Trump la putere, în ianuarie, cei doi întâlnindu-se în martie la clubul Mar-a-Lago din Florida, unde au jucat un meci de golf, dar și la Casa Albă, în luna august, când liderul finlandez i-a însoțit pe omologii europeni și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu președintele SUA post-summitul din Alaska dintre Trump și Vladimir Putin.
Acum, cei doi lideri au aprobat un memorandum de înțelegere privind cooperarea în domeniul navelor spărgătoare de gheață, menit să creeze baza pentru acorduri comerciale între Garda de Coastă a SUA și companii finlandeze.
În baza acordului, Finlanda va construi patru „cuttere de securitate arctică” în șantierele sale navale, după care SUA vor valorifica expertiza finlandeză pentru a construi până la șapte noi astfel de nave în șantiere navale americane.
Citiți și Situația din Ucraina și spărgătoare de gheață în zona arctică, pe “agenda” partidei de golf Stubb-Trump, care întărește legăturile Finlanda-SUA
„Cumpărăm cele mai bune spărgătoare de gheață din lume, iar Finlanda este cunoscută pentru producția lor”, a declarat Trump, stând alături de Stubb în Biroul Oval.
Stubb a numit acest pas „o decizie strategică uriașă” a lui Trump, „pentru că știm cu toții că Arctica este importantă din punct de vedere strategic.”
Cele 11 „cuttere de securitate arctică” – spărgătoare de gheață de dimensiuni medii care vor fi folosite de Garda de Coastă a SUA – sunt estimate la un cost total de aproximativ 6,1 miliarde de dolari, potrivit unui oficial de la Casa Albă.
Trump a mai declarat că Statele Unite vor apăra Finlanda, aliat NATO, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar ordona un atac, dar a adăugat: „Nu cred că o va face.”
Stubb a minimalizat, la rândul său, riscul imediat din partea Rusiei, afirmând într-un interviu pentru Reuters că Moscova nu reprezintă o „amenințare militară iminentă” pentru Finlanda.
Trump a susținut constant că SUA ar trebui să achiziționeze până la 40 de spărgătoare de gheață noi, pentru a-și consolida securitatea națională în Arctica și a contracara influența în creștere a Chinei și Rusiei.
În prezent, Rusia deține aproximativ 40 de nave spărgătoare de gheață, de departe cea mai mare flotă din lume, ceea ce oferă principalului adversar NATO un avantaj semnificativ în regiunea arctică.
„Cred că oamenii încep să realizeze că trebuie să ne consolidăm descurajarea, astfel încât un conflict (cu Rusia) să nu fie posibil”, a declarat Stubb într-un interviu acordat după întâlnirea cu Trump.
Trei dintre cele 11 nave vor fi construite de compania Davie International, la Galveston, Texas, iar alte patru de Bollinger Shipyards, în Houma, Louisiana, a precizat oficialul.
Obiectivul este ca prima navă spargătoare de gheață să fie livrată până în 2028. Potrivit oficialului, acordurile vor genera investiții de miliarde de dolari în industria navală americană și vor crea mii de locuri de muncă pentru muncitorii calificați din SUA.
NATO
Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone: Amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din războiul modern
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul Apărării al acestei țări, decizie fundamentată pe multiplicarea incidentelor de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări europene, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Încălcările recente și observările de drone ne reamintesc că amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri”, a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe rețeaua X.
Între alte măsuri, țara nordică membră a NATO va achiziționa sisteme pentru a doborî drone, va desfășura drone de vânătoare la bazele aeriene și va instala senzori de bruiaj, a menționat ministrul.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Aceștia au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
INTERNAȚIONAL
Germania și Ucraina au semnat un acord pentru digitalizarea armatei ucrainene, valabil între 2026 și 2028
Germania și Ucraina au convenit asupra unui nou acord de cooperare în domeniul digitalizării forțelor armate ucrainene, care va intra în vigoare în 2026 și se va derula până în 2028, potrivit informațiilor comunicate de Kiev, relatează agenția dpa, potrivit Agerpres.
Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că trei proiecte informatice vor fi finanțate în baza acestui acord, menite să îmbunătățească managementul operațional și infrastructura digitală a armatei.
Ministrul adjunct al apărării, Oksana Ferciuk, a declarat că acordul reprezintă „un semnal că sprijinul pentru digitalizarea forțelor armate crește”.
O parte importantă a fondurilor va fi destinată extinderii programului Delta, un sistem de management al câmpului de luptă care oferă ofițerilor de stat major instrumente suplimentare de coordonare și supraveghere în situații complexe de luptă. Alte finanțări vor sprijini aplicațiile Armija+ și Reserw+, utilizate pentru administrarea internă a structurilor militare, a precizat ministerul.
Conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu peste trei ani și jumătate a căpătat tot mai mult caracterul unui război tehnologic, în care superioritatea digitală și inovațiile în domeniul comunicațiilor și al armelor inteligente joacă un rol crucial.
Ucraina continuă să mizeze pe progresul tehnologic și cooperarea internațională pentru a contracara avantajul Rusiei în privința puterii de foc și a numărului de soldați.
NATO
Spania merită să fie “dată afară din NATO”, apreciază Trump: Nu au nicio scuză să nu crească cheltuielile militare
Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania merită să fie “dată afară” din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează AFP.
“Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania”, a declarat președintele SUA în Biroul Oval, în cadrul unei întrevederi cu președintele finlandez Alexander Stubb, referindu-se la acordul din cadrul Alianței Atlantice de a se aloca 5% din PIB-ul țărilor membre cheltuielilor de apărare.
“Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i dați afară din NATO”, a spus el, potrivit Agerpes.
În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare, o “mare victorie” revendicată de Donald Trump.
Liderii celor 32 de state membre ale NATO, reuniți la Haga, pe coasta vestică a Mării Nordului, au reafirmat angajamentul pentru articolul 5 din Tratatul NATO potrivit căruia un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor și au stabilit că “se angajează să investească anual 5% din PIB în apărare (…) până în 2035” pe fondul provocărilor profunde la adresa securității, în special “amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității euro-atlantice”.
Declarația finală adoptată de Donald Trump, Emmanuel Macron, Nicușor Dan, Keir Starmer, Friedrich Merz și ceilalți lideri euro-atlantici este una dintre cele mai scurte din istorie, cuprinzând doar cinci paragrafe, în care aliații precizează că securitatea Ucrainei contribuie la securitatea euro-atlantică.
La finalul summitului, liderul de la Casa Albă a declarat că pleacă de la reuniunea liderilor NATO cu o viziune „puțin diferită” asupra Alianței, după ce a văzut „dragostea și pasiunea” pe care omologii aliați au arătat-o „pentru țările lor”. El a subliniat noua țintă „istorică” de cheltuieli de 5% „nu este o înșelătorie” și a promis că „suntem aici pentru a-i ajuta” pe aliați „să își protejeze țările”.
