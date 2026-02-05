Trump și Xi au discutat despre “Taiwan, războiul Rusia-Ucraina și Iran” după un dialog între liderul chinez și Putin. Liderul SUA va vizita China în luna aprilie

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, pe rețeaua sa socială Truth Social, că a avut o „convorbire lungă și aprofundată” cu omologul său chinez, Xi Jinping, menționând Iranul, războiul Rusiei din Ucraina, achizițiile de energie ale Chinei și vizita sa programată în aprilie drept principalele teme discutate.

Comunicatul Beijingului a evidențiat însă Taiwanul drept „cea mai importantă problemă” în relațiile bilaterale, îndemnând Statele Unite să „trateze cu prudență problema vânzărilor de arme către Taiwan”, relatează CNBC. China susține că Taiwanul face parte din teritoriul său, afirmații respinse de insula guvernată democratic.

Washingtonul a aprobat în decembrie anul trecut vânzări de armament către Taiwan în valoare de până la 11,15 miliarde de dolari — unele dintre cele mai mari din istorie — pentru a consolida capacitățile de apărare ale insulei și a descuraja orice agresiune militară din partea Beijingului.

„Am încheiat o convorbire telefonică excelentă cu președintele Chinei, Xi. A fost o discuție lungă și aprofundată, în cadrul căreia au fost abordate numeroase subiecte importante, inclusiv comerțul, domeniul militar, vizita pe care o voi face în China în luna aprilie (pe care o aștept cu mare interes!). Taiwanul, războiul dintre Rusia și Ucraina, situația actuală din Iran, achizițiile de petrol și gaze ale Chinei din Statele Unite, analiza de către China a achiziționării unor produse agricole suplimentare, inclusiv creșterea cantității de soia la 20 de milioane de tone pentru sezonul curent (s-au angajat la 25 de milioane de tone pentru sezonul următor!), livrările de motoare pentru avioane și numeroase alte subiecte, toate foarte pozitive!”, a scris Trump, pe Truth Social.

În timpul convorbirii, Trump a subliniat importanța relațiilor comerciale dintre cele două țări, inclusiv achizițiile Chinei de petrol și gaze, produse agricole și livrări de motoare pentru avioane.

China a fost de acord să își majoreze achizițiile de soia americană la 20 de milioane de tone în sezonul curent și la 25 de milioane de tone în sezonul următor, a afirmat Trump.

În timp ce Trump a descris convorbirea drept „excelentă” și a subliniat că relația sa personală cu Xi este „una extrem de bună”, liderul chinez a adoptat un ton mai temperat, afirmând că „SUA au preocupările lor și China are preocupările sale”, dar că o soluție poate fi găsită dacă ambele părți se apropie una de cealaltă cu „reciprocitate”.

Ce a lipsit din convorbire: pământurile rare, Venezuela

Niciuna dintre părți nu a menționat aprovizionarea Chinei cu minerale de pământuri rare — o temă care a revenit în prim-plan anul trecut, după ce Beijingul și-a folosit poziția dominantă în domeniul mineralelor critice pentru a obține pârghii și a-l determina pe Trump să își tempereze amenințările tarifare, mai precizează CNBC.

Comunicatele oficiale ale ambelor părți au omis și tensiunile persistente legate de Venezuela, după ce SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia într-o operațiune militară spectaculoasă la începutul acestui an și au preluat controlul asupra industriei petroliere a țării.

În urma operațiunii militare, Trump a cerut Venezuelei să își reducă legăturile economice cu mai multe state, inclusiv cu China, dar ulterior și-a nuanțat poziția, afirmând că investițiile chineze ar fi binevenite.

Punct sensibil: Iranul

Convorbirea lui Trump cu Xi a avut loc la câteva ore după ce președintele chinez a purtat o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta puncte sensibile geopolitice din regiune.

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Yuri Ușakov, le-a declarat jurnaliștilor, într-un briefing susținut după discuția Xi–Putin, că cei doi lideri au urmărit să își alinieze pozițiile privind dosare globale sensibile, inclusiv Iranul, Venezuela și Cuba.

„Relația cu China, precum și relația mea personală cu președintele Xi, este una extrem de bună, iar amândoi realizăm cât de important este să o menținem astfel. Cred că în următorii trei ani ai mandatului meu vor fi obținute multe rezultate pozitive în legătură cu președintele Xi și cu Republica Populară Chineză!”