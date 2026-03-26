Trump și Xi au reprogramat vizita liderului SUA la Beijing pentru 14-15 mai: “Va fi un eveniment monumental”; Liderul chinez, așteptat la Washington în acest an

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul chinez Xi Jinping în luna mai, în timpul primei vizite a liderului SUA în China din ultimii opt ani, o deplasare aflată în atenția internațională care fusese amânată din cauza războiului cu Iran.

Trump urma inițial să călătorească la Beijing săptămâna viitoare, dar va vizita capitala Chinei pe 14 și 15 mai.

„Întâlnirea mea cu foarte respectatul președinte al Chinei, președintele Xi Jinping, care a fost inițial amânată din cauza operațiunii noastre militare din Iran, a fost reprogramată și va avea loc la Beijing în zilele de 14 și 15 mai. (…) Reprezentanții noștri finalizează pregătirile pentru aceste vizite istorice. Aștept cu nerăbdare să petrec timp alături de președintele Xi în cadrul a ceea ce va fi, sunt sigur, un Eveniment Monumental”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Trump a adăugat că îl va primi pe liderul chinez într-o vizită reciprocă la Washington mai târziu în acest an.

„Prima Doamnă Melania și cu mine îi vom primi, de asemenea, pe președintele Xi și pe doamna Peng într-o vizită la Washington, D.C., la o dată ulterioară, în cursul acestui an”, a adăugat el.

Vizita programată de mult timp – și efortul mai amplu al United States de a reseta relațiile în regiunea Asia-Pacific – au fost în mod repetat depășite de evenimente, relatează The Guardian.

În februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a limitat puterea președintelui american de a impune tarife, o sursă de influență pentru Trump în negocierile cu al treilea cel mai mare partener comercial al SUA.

Lansarea operațiunii militare comune a lui Trump cu Israel împotriva Iran pe 28 februarie a introdus un nou punct de tensiune cu Beijing, principalul cumpărător de petrol al Teheranului.

Ultima vizită a lui Trump în China, în 2017, a fost cea mai recentă a unui președinte american. Vizita din mai va reprezenta primele discuții față în față între cei doi lideri de la întâlnirea din octombrie din South Korea, unde au convenit asupra unui armistițiu comercial.

Călătoria de două zile va combina fastul și ceremonialul devenite o marcă a deplasărilor externe ale lui Trump cu diplomația dură.

Deși cele două părți ar putea ajunge la acorduri de bunăvoință la Beijing privind comerțul cu produse agricole și piese de avion, se așteaptă ca acestea să discute și domenii de tensiune profundă, precum Taiwan, unde nu sunt anticipate progrese semnificative.

Trump a crescut considerabil vânzările de arme americane către Taiwan în al doilea său mandat. Aceste măsuri au nemulțumit Beijing, care consideră insula, guvernată democratic, drept parte a propriului teritoriu.

Nu este clar dacă războiul cu Iran, care a zdruncinat economia globală, va fi încheiat până la momentul întâlnirii dintre Xi și Trump.

Trump a încercat să obțină sprijinul marilor consumatori de petrol ai lumii, inclusiv China, pentru a contracara eforturile Iran de a închide Strâmtoarea Ormuz. Solicitarea sa de ajutor a fost până acum în mare parte respinsă. China, care a importat aproximativ 12 milioane de barili de petrol zilnic în primele două luni din 2026 – cel mai mult din lume – nu a răspuns direct solicitării sale.

Întrebată miercuri dacă războiul s-ar putea calma la timp pentru vizita în China, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus: „Am estimat întotdeauna aproximativ patru până la șase săptămâni. Așa că puteți face calculele”

Leavitt a mai spus că Trump și Xi au discutat despre reprogramarea vizitei și că Xi a înțeles motivele. „Președintele Xi a înțeles că este foarte important ca președintele să fie aici pe durata acestor operațiuni de luptă în acest moment”, a declarat ea.