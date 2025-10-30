CHINA
Trump și Xi, întâlnire „incredibilă” în Coreea de Sud. SUA reduc tarifele la importurile din China, iar Beijingul promite ridicarea restricțiilor la pământuri rare, măsuri împotriva traficului de fentanil și reluarea achizițiilor de soia
Președintele american Donald Trump a declarat joi că a avut o întâlnire „incredibilă” cu liderul chinez Xi Jinping, în cadrul unei reuniuni bilaterale desfășurate la baza aeriană Gimhae din Busan, Coreea de Sud, prima întrevedere directă dintre cei doi lideri de la summitul G20 de la Osaka, din 2019.
„De la zero la zece, dacă zece înseamnă cel mai bun rezultat, aș spune că întâlnirea a fost un 12”, a afirmat Donald Trump la bordul Air Force One, în drum spre Washington, potrivit presei americane, citate de Politico. „Am luat multe decizii și am ajuns la concluzii pe o serie de puncte foarte importante.”
Potrivit liderului de la Casa Albă, discuțiile s-au încheiat cu un acord prin care China se angajează să reia achizițiile de soia din Statele Unite, să consolideze controalele asupra fluxului de fentanil și să amâne aplicarea restricțiilor la exportul de pământuri rare, materii esențiale pentru industria tehnologică și de apărare.
„Este un mare lider și liderul unei țări foarte puternice și solide: China”, a declarat Trump despre Xi Jinping. El a precizat că, pe tema fentanilului, „am convenit că va munci foarte mult pentru a opri fluxul. Va lucra din greu și în privința precursorilor și cred că vom vedea acțiuni reale.”
Președintele american a anunțat că va reduce tarifele aplicate exporturilor chineze de la 57% la 47%, iar tarifele speciale impuse în contextul traficului de fentanil vor scădea de la 20% la 10%.
„Prin reducerea acestor tarife, taxele totale asupra Chinei se reduc semnificativ”, a spus Trump.
El a adăugat că „problema pământurilor rare a fost rezolvată”, subliniind că „nu mai există restricții asupra exporturilor” acestor minerale, după ce Beijingul impusese recent noi controale la export, criticate de Washington și Bruxelles.
În cadrul discuțiilor, Trump a menționat și subiectul vânzării de cipuri produse de compania americană Nvidia către China, fără a se ajunge însă la un acord în acest sens, relatează Agerpres.
Liderul american a afirmat că a discutat cu Xi și despre războiul din Ucraina, precizând că „a fost un subiect foarte important”. „Am vorbit mult despre Ucraina. Amândoi vom lucra împreună”, a spus Trump, adăugând că omologul său chinez „va ajuta” în acest demers.
Trump a subliniat, însă, că nu s-a discutat despre Taiwan, explicând: „Nu am abordat acest subiect, de fapt. Nu sunt prea multe de spus în acest moment.”
După întrevederea care a durat o oră și 40 de minute, Xi Jinping a plecat spre orașul Gyeongju, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), în timp ce Donald Trump s-a îmbarcat spre Washington, la finalul unui turneu asiatic care a inclus vizite în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud.
Întâlnirea celor doi lideri vine după luni de tensiuni comerciale între Washington și Beijing, marcate de tarife record, restricții la exporturi și o scădere semnificativă a achizițiilor de produse agricole americane de către China.
Donald Trump a declarat că intenționează să efectueze o vizită oficială în China în luna aprilie a anului viitor, urmând ca Xi Jinping să se deplaseze ulterior în Statele Unite.
Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume”
Președintele SUA, Donald Trump, a aterizat miercuri în Coreea de Sud pentru ultima parte a călătoriei sale în Asia, exprimându-și optimismul cu privire la încheierea unui armistițiu comercial cu președintele chinez Xi Jinping, nu înainte de a avea discuții președintele sud-coreean Lee Jae Myung, informează Deutsche Welle.
Trump a părăsit Tokyo pentru a merge în Coreea de Sud la doar câteva ore după ce Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară. Președintele SUA urmează să țină un discurs la un summit al directorilor executivi și să se întâlnească cu Lee în Gyeongju miercuri.
Situațiile comerciale nerezolvate planează asupra vizitei lui Trump.
Trump a declarat că un acord comercial cu Coreea de Sud va fi „finalizat foarte curând”, a spus el delegaților la summitul directorilor executivi din cadrul APEC din orașul sud-coreean Gyeongju.
„Suntem cu adevărat uniți și avem o relație foarte specială, o legătură specială. De fapt, colaborăm cu voi în domeniul construcțiilor navale”, a adăugat președintele SUA.
Între timp, se așteaptă ca acesta să se întâlnească cu Xi în Coreea de Sud joi.
Vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One în drum spre Gyeongju, Trump a părut neperturbat de testul cu rachete al Coreei de Nord și a declarat că este concentrat pe întâlnirea cu Xi.
„Relația cu China este foarte bună. Așadar, cred că vom avea un rezultat foarte bun pentru țara noastră și, de fapt, pentru întreaga lume”, a declarat președintele SUA.
Trump a declarat că se așteaptă ca „multe probleme” să fie rezolvate cu Xi în cadrul discuțiilor lor.
Președintele SUA a declarat că se așteaptă ca prima lor discuție față în față din al doilea mandat să aibă ca rezultat reducerea de către Washington a tarifelor impuse Beijingului în legătură cu fentanilul.
Trump a mai spus că „nu este sigur” dacă va discuta subiectul sensibil al autonomiei Taiwanului în timpul întâlnirii sale cu liderul chinez.
Trump a declarat luni că Statele Unite și China sunt aproape de un acord comercial după discuțiile dintre Scott Bessent și vicepremierul chinez He Lifeng, ce s-au desfășurat în weekend la summitul ASEAN din Malaezia.
Citiți și: Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Dar China nu intenționează să evite subiectul. Peng Qing’en, purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri privind Taiwanul din China, a declarat într-o conferință de presă la Beijing că „reunificarea” pașnică în cadrul modelului „o țară, două sisteme” este abordarea fundamentală pentru „rezolvarea problemei Taiwanului”.
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă să efectueze o vizită în China anul viitor și că președintele Xi Jinping ar urma, la rândul său, să călătorească „poate la Washington, Palm Beach sau altundeva” la o dată ulterioară, relatează Politico Europe.
„Am convenit, în linii mari, că voi merge în China”, a spus Trump, vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One, sugerând posibilitatea unor summituri reciproce cu liderul chinez.
Declarațiile vin în contextul în care oficialii americani și chinezi au anunțat că au ajuns la un acord-cadru pentru un nou pact comercial, înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi, programată pentru joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud.
Citiți și: Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că acordul va garanta că Beijingul nu va impune controale la export pentru metalele rare, iar Statele Unite nu vor merge mai departe cu aplicarea tarifelor de 100% asupra importurilor chineze, programate pentru 1 noiembrie. Acordul ar include, de asemenea, „un aranjament final” privind vânzarea platformei TikTok în Statele Unite, a adăugat Bessent.
Trump a declarat sâmbătă, înainte de îmbarcarea în avionul spre Malaezia, că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile.
„Desigur, vor trebui să facă unele concesii”, a spus Trump. „Presupun că și noi vom face.” El a avertizat că tarifele de „157%” asupra bunurilor chineze „nu sunt sustenabile pentru ei”, reiterând totodată disponibilitatea de a „merge înainte” cu măsurile dacă negocierile vor eșua.
„Am mult respect pentru președintele Xi. Cred că mă place foarte mult și mă respectă. Și cred că respectă foarte mult țara noastră. Vom ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru ambele țări”, a declarat Trump luni.
Într-o întâlnire cu Li Qiang, Antonio Costa și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la „extinderea controlului Chinei asupra exporturilor de materii prime esențiale”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a discutat cu premierul chinez Li Qiang despre „relațiile bilaterale UE-China și despre chestiunile globale și multilaterale”.
„Am subliniat importanța pe care UE o acordă relațiilor constructive și stabile cu China, precum și disponibilitatea noastră de a consolida cooperarea pentru a face față provocărilor globale. Am subliniat că acțiunile în domeniul climei trebuie să rămână o prioritate pe agenda noastră. Viitoarea COP30 privind schimbările climatice, care va avea loc în Brazilia, va oferi UE și Chinei ocazia de a da dovadă de ambiție pentru a obține rezultate pozitive. Am subliniat necesitatea de a realiza progrese concrete în urma summitului UE-China, în special pentru a reechilibra relațiile comerciale și economice”, menționează Costa într-un comunicat al Consiliului European.
Oficialul european și-a exprimat „îngrijorarea profundă cu privire la extinderea controlului Chinei asupra exporturilor de materii prime esențiale și de bunuri și tehnologii conexe”.
„L-am îndemnat să restabilească cât mai curând posibil lanțuri de aprovizionare fluide, fiabile și previzibile. Am abordat și subiectul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Am exprimat așteptarea UE ca China să contribuie la încetarea războiului. Acest război reprezintă o amenințare existențială la adresa securității UE. UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei”, a conchis Antonio Costa.
La începutul acestei luni, Beijingul a extins lista materialelor și produselor pentru care importatorii trebuie să solicite licențe de export. Pământurile rare și magneții, care constituie cea mai mare parte a acestei serii de restricții, sunt elemente esențiale în orice proces de electrificare.
Citiți și: Este nevoie ca UE să activeze proiectele miniere interne în contextul restricțiilor impuse de China asupra exportului de materii prime critice, subliniază Parlamentul European
Ministrul chinez al comerțului va efectua o vizită la Bruxelles în contextul restricțiilor impuse de Beijing asupra exportului de materii prime critice. Maros Sefcovic: Este esențial să găsim o soluție rapidă
Ca semn al caracterului grav al crizei de aprovizionare, Comisia Europeană a declarat marți, în programul său anual de lucru pentru 2026, că va începe să constituie stocuri de materii prime esențiale, vitale pentru industrii precum cea de apărare sau cea auto.
