INTERNAȚIONAL
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge”
Președintele american Donald Trump a declarat că va avea o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, indiferent dacă liderul de la Kremlin acceptă sau nu să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează Politico Europe.
Declarațiile lui Trump au contrazis o afirmație anterioară a unui oficial de la Casa Albă, care susținea că o întâlnire între Putin și Zelenski era o condiție prealabilă pentru o întrevedere cu președintele american.
Întrebat dacă Vladimir Putin ar trebui să se întâlnească mai întâi cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a răspuns: „Nu, nu trebuie.” Președintele american a adăugat: „Ei vor să se întâlnească cu mine, iar eu voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge.”
SUA
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, urmează să semneze vineri, la Casa Albă, o declarație comună prin care se angajează la un acord de pace facilitat de administrația Trump, menit să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru decenii între cele două state, relatează Politico.
Ambele țări ar urma, de asemenea, să semneze acorduri care extind relațiile bilaterale cu Washingtonul, un progres posibil datorită medierii SUA în rezolvarea unei dispute legate de dezvoltarea unui coridor de tranzit comun, potrivit a trei oficiali americani citați sub anonimat.
„Aștept cu nerăbdare să îi primesc mâine la Casa Albă pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, pentru un summit istoric de pace”, a scris Trump joi pe platforma sa socială Truth Social. „Statele Unite vor semna, de asemenea, acorduri bilaterale cu ambele țări pentru a exploata împreună oportunitățile economice, astfel încât să putem valorifica pe deplin potențialul regiunii Caucazului de Sud.”
Punctul central în detensionarea conflictului este înțelegerea privind Coridorul Zangezur – o porțiune muntoasă de teritoriu armean ce leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan. Armenia a acceptat să acorde SUA drepturi exclusive de dezvoltare pe acest teren pentru 99 de ani, Washingtonul urmând să subînchirieze zona unui consorțiu care va construi linii feroviare, conducte de petrol și gaz, fibră optică și, posibil, infrastructură de transmitere a energiei electrice pe cei aproximativ 43 km ai coridorului.
Oficialii americani au precizat că evenimentul de vineri a fost denumit de Washington „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP Peace Summit). „Am reușit să reducem problema la: ‘dacă putem debloca doar una dintre piese, poate restul pieselor încep să se așeze la locul lor’”, a spus unul dintre oficiali.
Declarația comună este considerată a fi prima de acest fel semnată vreodată între cele două state ostile. Miniștrii de externe ar urma să parafeze textul unui tratat convenit în martie, dar asupra căruia progresele au fost lente.
Ca parte a înțelegerii, SUA vor face mai multe gesturi de bunăvoință față de Baku, inclusiv ridicarea restricțiilor privind cooperarea în domeniul apărării cu Baku, printr-o derogare de la Legea privind sprijinirea libertății din 1992, care interzice acordarea de asistență directă guvernului azer din cauza disputelor sale cu Armenia.
Totodată, Armenia și Azerbaidjanul vor părăsi Grupul de la Minsk al OSCE – din care mai fac parte Franța, Rusia și SUA –, structura internațională creată pentru medierea conflictului, dar considerată inutilă de Baku după războiul din 2020, în urma căruia Azerbaidjanul a recucerit enclava Nagorno-Karabakh.
INTERNAȚIONAL
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că Israelul a greșit aprobând planurile de ocupare a orașului Gaza și a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană, informează presa internațională și Agerpres.
„Decizia guvernului israelian de a escalada și mai mult ofensiva sa în Gaza este greșită și îl îndemnăm să o reconsidere imediat”, a afirmat premierul britanic.
Reacția lui Starmer vine după ce cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă.
În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.
Premierul Starmer a insistat însă că Israelul ar trebui să dezescaladeze mai degrabă decât să lanseze operațiunea.
„Această acțiune nu va face nimic pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar și mai multă vărsare de sânge”, a mai spus premierul britanic.
De asemenea, Keir Starmer a adăugat că, „în fiecare zi, criza umanitară din Gaza se agravează, iar ostaticii luați de Hamas sunt ținuți în condiții dezastruoase și inumane. Ceea ce avem nevoie este un armistițiu, o creștere a ajutoarelor umanitare, eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas și o soluție negociată”.
Pe de altă parte, șeful guvernului de la Londra a afirmat că „Hamas nu poate juca niciun rol în viitorul Gazei și trebuie să plece și să se dezarmeze”.
Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.
Săptămâna trecută, premierul britanic Keir Starmer s-a angajat să recunoască statul palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.
Prim-ministrul britanic a declarat într-o ședință specială a cabinetului său că „acum este momentul potrivit pentru a avansa această poziție” din cauza înrăutățirii situației umanitare din Gaza și a perspectivelor tot mai scăzute ale unui proces de pace. Guvernul israelian a respins rapid această mișcare ca fiind o „recompensă pentru Hamas”, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut apel la „conciliere”.
INTERNAȚIONAL
Israelul aprobă planul pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei
Cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă, transmite AFP, preluat de Agerpres.
În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.
Conform documentului adoptat, armata israeliană „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza în timp ce oferă ajutoare umanitare populației civile din afara zonelor de conflict”. În același comunicat, se precizează că „Cabinetul de securitate – printr-un vot cu majoritate – a adoptat cinci principii pentru a încheia războiul: dezarmarea Hamas, întoarcerea tuturor ostaticilor – vii și morți, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul de securitate israelian în Fâșia Gaza, stabilirea unei administrații civile alternative care să nu fie nici Hamas și nici Autoritatea Palestiniană”.
În prezent, armata israeliană controlează sau operează la sol în circa 75% din teritoriul Fâșiei Gaza și continuă bombardamentele în zonele considerate ținte strategice.
Hamas a reacționat acuzându-l pe premierul israelian că urmărește „să scape de ostatici și să-i sacrifice în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice extremiste” și avertizând că „orice escaladare (…) nu va fi o plimbare în parc și va avea un cost mare și dureros” pentru Israel. Gruparea islamistă deține încă 49 de ostatici, dintre care 27 ar fi decedați.
Potrivit presei israeliene, planul are ca obiectiv „cucerirea întregii Fâșii Gaza, inclusiv a orașului Gaza și a taberelor de refugiați” din centrul teritoriului, o operațiune estimată să dureze câteva luni și să implice mobilizarea masivă a rezerviștilor.
Șeful de stat major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a afirmat că „vom continua să ne exprimăm poziția fără frică, într-un mod pragmatic, independent și profesional” și a adăugat: „Nu ne vom mai limita răspunsul. Vom elimina amenințările în stadiul lor incipient”.
Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.
Ministerul Sănătății controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate credibile de ONU, raportează 61.258 de morți palestinieni, majoritatea civili, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății indică 99 de decese cauzate de malnutriție de la începutul anului, inclusiv 29 de copii sub cinci ani – număr „probabil subestimat”, potrivit directorului general Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Israelul a mai ocupat Fâșia Gaza în 1967, instalând 21 de colonii până la retragerea unilaterală decisă de premierul Ariel Sharon în 2005.
