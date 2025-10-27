Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale

Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă să efectueze o vizită în China anul viitor și că președintele Xi Jinping ar urma, la rândul său, să călătorească „poate la Washington, Palm Beach sau altundeva” la o dată ulterioară, relatează Politico Europe.

„Am convenit, în linii mari, că voi merge în China”, a spus Trump, vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One, sugerând posibilitatea unor summituri reciproce cu liderul chinez.

Declarațiile vin în contextul în care oficialii americani și chinezi au anunțat că au ajuns la un acord-cadru pentru un nou pact comercial, înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi, programată pentru joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea de Sud.

Citiți și: Înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping, SUA și China au identificat un „cadru semnificativ” de acord cu privire la mineralele rare

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că acordul va garanta că Beijingul nu va impune controale la export pentru metalele rare, iar Statele Unite nu vor merge mai departe cu aplicarea tarifelor de 100% asupra importurilor chineze, programate pentru 1 noiembrie. Acordul ar include, de asemenea, „un aranjament final” privind vânzarea platformei TikTok în Statele Unite, a adăugat Bessent.

Trump a declarat sâmbătă, înainte de îmbarcarea în avionul spre Malaezia, că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile.

„Desigur, vor trebui să facă unele concesii”, a spus Trump. „Presupun că și noi vom face.” El a avertizat că tarifele de „157%” asupra bunurilor chineze „nu sunt sustenabile pentru ei”, reiterând totodată disponibilitatea de a „merge înainte” cu măsurile dacă negocierile vor eșua.

„Am mult respect pentru președintele Xi. Cred că mă place foarte mult și mă respectă. Și cred că respectă foarte mult țara noastră. Vom ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru ambele țări”, a declarat Trump luni.